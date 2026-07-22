غافي: لا أؤيد إيقاف باريديس... العنف والقوة جزء من كرة القدم

لا يريد غافي، لاعب خط وسط منتخب إسبانيا، إيقاف الأرجنتيني لياندرو باريديس، بسبب مشاجرة بينهما اندلعت بعد المباراة النهائية لكأس العالم.

وتشاجر باريديس بمعاونة زميله، ناهويل مولينا، والمدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين، روبرتو أيالا، مع غافي، بعد ثوان من نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز إسبانيا بنتيجة 1 - صفر على ملعب ميتلايف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لم يتم طرد باريديس في الملعب، لكنه قرر الاثنين فتح تحقيق بشأن تجاوز محتمل للوائح الانضباط بـ«فيفا»، خلال هذه المشاجرة.

من جانبه، صرح غافي عبر البرنامج الإذاعي «إل بارتيدازو دي كوبي»: «لا أؤيد إيقاف باريديس. أعرف أن ما فعله لا يقدم صورة جيدة للأطفال، لكن العنف والقوة جزء من كرة القدم».

أضاف لاعب برشلونة: «باريديس كان يستحق الطرد خلال المباراة، ولكن في النهاية هذه كرة القدم، ويجب ألا يخرج ما حدث عن هذا السياق».

وأمسك باريديس باللاعب الإسباني إيريك غارسيا من رقبته ثم أسقط غافي أرضاً.

كما تردد أن الأزمة اندلعت بعد اعتداء مولينا على رودري قائد منتخب إسبانيا، بينما وجه آيالا لكمة في وجه اللاعب الإسباني داني أولمو.

وقبل هذه الأحداث، طرد إنزو فرنانديز لاعب وسط منتخب الأرجنتين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لحصوله على إنذار ثانٍ، بعد تدخل عنيف ضد المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي.