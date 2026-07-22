عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

غافي: لا أؤيد إيقاف باريديس... العنف والقوة جزء من كرة القدم

باريديس لحظة اعتدائه على غافي (أ.ب)
باريديس لحظة اعتدائه على غافي (أ.ب)
TT
TT

غافي: لا أؤيد إيقاف باريديس... العنف والقوة جزء من كرة القدم

باريديس لحظة اعتدائه على غافي (أ.ب)
باريديس لحظة اعتدائه على غافي (أ.ب)

لا يريد غافي، لاعب خط وسط منتخب إسبانيا، إيقاف الأرجنتيني لياندرو باريديس، بسبب مشاجرة بينهما اندلعت بعد المباراة النهائية لكأس العالم.

وتشاجر باريديس بمعاونة زميله، ناهويل مولينا، والمدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين، روبرتو أيالا، مع غافي، بعد ثوان من نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز إسبانيا بنتيجة 1 - صفر على ملعب ميتلايف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لم يتم طرد باريديس في الملعب، لكنه قرر الاثنين فتح تحقيق بشأن تجاوز محتمل للوائح الانضباط بـ«فيفا»، خلال هذه المشاجرة.

من جانبه، صرح غافي عبر البرنامج الإذاعي «إل بارتيدازو دي كوبي»: «لا أؤيد إيقاف باريديس. أعرف أن ما فعله لا يقدم صورة جيدة للأطفال، لكن العنف والقوة جزء من كرة القدم».

أضاف لاعب برشلونة: «باريديس كان يستحق الطرد خلال المباراة، ولكن في النهاية هذه كرة القدم، ويجب ألا يخرج ما حدث عن هذا السياق».

وأمسك باريديس باللاعب الإسباني إيريك غارسيا من رقبته ثم أسقط غافي أرضاً.

كما تردد أن الأزمة اندلعت بعد اعتداء مولينا على رودري قائد منتخب إسبانيا، بينما وجه آيالا لكمة في وجه اللاعب الإسباني داني أولمو.

وقبل هذه الأحداث، طرد إنزو فرنانديز لاعب وسط منتخب الأرجنتين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لحصوله على إنذار ثانٍ، بعد تدخل عنيف ضد المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي.

مواضيع
كأس العالم إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأرجنتيني ينفي استدعاء رئيسه للشهادة أمام القضاء الأميركي

رياضة عالمية كلاوديو تابيا (أ.ف.ب)

الاتحاد الأرجنتيني ينفي استدعاء رئيسه للشهادة أمام القضاء الأميركي

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن الأنباء التي ترددت عن استدعاء القضاء الأميركي لرئيسه كلاوديو غير صحيحة على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
رياضة عالمية نيمار يتحسر بعد خسارة البرازيل أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

التشكيلة الأكثر إحباطاً في كأس العالم 2026

بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، كشفت الصحافة عن التشكيلة التي وصفتها بـ«الأكثر إحباطاً» في البطولة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هالاند وضع بصمة لافته في المونديال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

هالاند وفوزينيا ضمن تشكيلة فيفا المثالية لكأس العالم 2026

اختير فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر وإرلينغ هالاند مهاجم النرويج ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية فونتين على الأعناق مع منتخب فرنسا في مونديال 1958 إحتفاءً بإنجازه القياسي (غيتي)
رياضة عالمية

المونديال توسّع من 35 إلى 104 مباريات لكن رقم فونتين ما زال صامداً

فونتين الذي شارك في مونديال السويد بالصدفة رحل وإنجازه ما زال صامداً قاد كيليان مبابي خط هجوم فرنسا في مونديال 2026 بكفاءة عالية مستحقاً جائزة الحذاء الذهبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب إسبانيا يكتب صفحة جديدة رائعة في التاريخ الكروي لبلاده ويتوج بطلاً للعالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف بسطت إسبانيا سلطتها على كرة القدم العالمية؟

حقق المنتخب الإسباني أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي منتخب أوروبي أو من أميركا الجنوبية في التاريخ

«الشرق الأوسط» (لندن)