كيف أسهمت أكاديميات أندية «لاليغا» في صياغة تتويج إسبانيا بكأس العالم؟

يُعدّ نجاح المنتخب الإسباني في القرن الـ21، لا سيما خلال العامين الماضيين بعد التتويج بـ«بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)» ثم «كأس العالم 2026»، أكثر من مجرد إنجاز حققه جيل استثنائي؛ فهو ثمرة نموذج متكامل لتطوير المواهب وإعداد اللاعبين، جعل من كرة القدم الإسبانية مرجعاً عالمياً في هذا المجال.

ويستند تفوق إسبانيا وهيمنتها أمام نخبة منتخبات العالم إلى المحرك الحقيقي لكرة القدم المحلية: أكاديميات الناشئين في أندية «لاليغا». وليس من قبيل المصادفة أن 25 لاعباً من أصل 26 لاعباً تُوجوا بكأس العالم في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، تأسسوا في أكاديميات أندية «لاليغا». ويُعد ديفيد رايا الاستثناء الوحيد، بعدما انتقل إلى إنجلترا في عمر الـ16 عاماً. وتقف خلف هذا النجاح عقود من العمل المنهجي في تطوير المواهب، ضمن منظومة تجمع بين المنهجية العلمية، وقوة المنافسات، والتنمية الشاملة للاعب، وليس مجرد جيل استثنائي أو معادلة مؤقتة.

وفي هذا الإطار، خطت «لاليغا» خطوة حاسمة عام 2022 بإطلاق الخطة الوطنية لتطوير وتحسين الأكاديميات. ورغم أن «لاليغا» كانت تعمل منذ سنوات على تنفيذ مبادرات لتعزيز تطوير المواهب داخل الأندية، فإن هذه الخطة رسخت استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى أكاديميات كرة القدم الاحترافية في إسبانيا. وكان الهدف واضحاً: تعزيز التميز الرياضي، وزيادة احترافية هياكل الأكاديميات، ودعم الاستدامة الاقتصادية للأندية. ويستند هذا النموذج أيضاً إلى بيئة تنافسية تشجع اللاعبين على خوض المنافسات منذ سن مبكرة؛ إذ يمكن للاعب الشاب في إسبانيا أن يبلغ سن الرشد بعدما يكون خاض نحو 500 مباراة رسمية خلال مراحل تكوينه، وهو رصيد من الخبرة التنافسية يصعب العثور على مثيله في كثير من الدول الأخرى.

يُضاف إلى ذلك منهج تدريبي يركز على فهم مجريات اللعب، واتخاذ القرار، وتنمية الذكاء التكتيكي، وهي عناصر أسهمت في إعداد أجيال من اللاعبين القادرين على قراءة مختلف سيناريوهات المباريات والتكيف مع أساليب اللعب المتنوعة. ولهذا أصبحت المنهجية الفنية والتكتيكية الإسبانية من أفضل النماذج تقديراً وانتشاراً على مستوى العالم.

قائد إسبانيا رودري يرفع كأس العالم احتفالاً بالتتويج (إ.ب.أ)

بالإضافة إلى ذلك، يتميز نموذج المنافسات في كرة القدم الإسبانية بأن الفرق الرديفة لأندية «لاليغا» تشارك ضمن هرم المسابقات الرسمي في درجات شبه احترافية، وهو ما يسرّع من نضج اللاعبين على المستوى التنافسي. وفي بعض الحالات، تنجح هذه الفرق في الوصول إلى مسابقات كرة القدم الاحترافية، كما سيحدث في موسم 2026 - 2027 مع مشاركة «ريال سوسييداد (ب)» وسيلتا فورتونا في «لاليغا هايبرموشن (دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم)». ويسهم هذا النموذج المتكامل في إعداد لاعبين أفضل اكتمالاً، وأقدر على التأقلم والنجاح ضمن مختلف أساليب اللعب، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت المنهجية الفنية والتكتيك الإسباني اليوم من أوسع النماذج طلباً وتصديراً إلى مختلف أنحاء العالم.