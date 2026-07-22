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الرياضة رياضة عالمية

لامين يامال يثير الجدل برسالة ساخرة إلى الأرجنتين خلال احتفالات إسبانيا بالمونديال

لامين يامال يسخر من باريديس وغافي خلال الاحتفالات (رويترز)
لامين يامال يسخر من باريديس وغافي خلال الاحتفالات (رويترز)
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لامين يامال يثير الجدل برسالة ساخرة إلى الأرجنتين خلال احتفالات إسبانيا بالمونديال

لامين يامال يسخر من باريديس وغافي خلال الاحتفالات (رويترز)
لامين يامال يسخر من باريديس وغافي خلال الاحتفالات (رويترز)

لم تقتصر احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم على رفع الكأس والاحتفال مع الجماهير، بل شهدت أيضاً لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً بعدما وجَّه لامين يامال رسالة ساخرة إلى المنتخب الأرجنتيني خلال موكب الاحتفال في شوارع مدريد.

وأمام نحو مليوني مشجع احتشدوا لاستقبال أبطال العالم، رفع نجم برشلونة لافتة كُتب عليها: «مواجهة العام: باريديس ضد غافي»، في إشارة ساخرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة نهاية المباراة النهائية، وتحديداً المشادة التي جمعت لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس بلاعب وسط إسبانيا غافي.

وجاءت العبارة على غرار اسم حدث إسباني شهير يقام سنوياً ويجمع المشاهير وصناع المحتوى في نزالات ملاكمة استعراضية، في تلميح فكاهي إلى أن الخلاف بين اللاعبين بدا وكأنه يستحق إقامة نزال خاص.

لامين يامال يحتفل مع زملائه وجماهير إسبانيا بلقب كأس العالم في ساحة سيبيليس بمدريد (أ.ف.ب)

وكانت المباراة النهائية قد انتهت بأجواء متوترة، بعدما شهدت مشادات جماعية بين لاعبي المنتخبين عقب إطلاق صافرة النهاية، وانتهت بطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في مشهد خطف جانباً من الأضواء بعد فوز إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد.

ولم تكن رسالة يامال اللقطة اللافتة الوحيدة خلال الاحتفالات، إذ ظهر صاحب هدف النهائي فيران توريس مرتدياً قبعة كتب عليها: «لنجعل إسبانيا عظيمة مجدداً»، في محاكاة للشعار الشهير الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فيران توريس يقبّل كأس العالم خلال احتفالات إسبانيا (أ.ف.ب)

وعاد المنتخب الإسباني إلى مدريد قادماً من نيويورك، حيث حظي باستقبال رسمي من الملك فيليبي السادس، قبل لقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ثم انطلق موكب الاحتفال الذي جاب شوارع العاصمة وصولاً إلى ساحة سيبيليس، وسط حضور جماهيري ضخم قُدّر بنحو مليوني شخص.

وخلال الاحتفال، وجَّه المدرب لويس دي لا فوينتي الشكر للجماهير، مؤكداً أن المنتخب يضم «26 إنساناً رائعاً قبل أن يكونوا 26 لاعب كرة قدم رائعين»، بينما احتفل القائد رودري مع الجماهير بالتتويج الذي منح إسبانيا لقبها الثاني في تاريخ كأس العالم.

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