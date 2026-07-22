من إصابة مدمرة إلى المجد… كيف أعاد رودري كتابة قصته؟

لم تبدأ قصة رودري هرنانديز في نهائي كأس العالم 2026، ولا عندما رفع الكأس قائداً لإسبانيا، بل قبل سنوات طويلة في منطقة مدريد، عندما غادر مع عائلته بلدة فيانويفا دي لا كانيادا وانتقل إلى ماخاداهوندا من أجل الانضمام إلى نادي رايو ماخاداهوندا.

وعند انتقاله إلى النادي، وضعت عائلة رودري شرطاً أساسياً تمثل في توفير مكان يستطيع من خلاله متابعة دراسته وإنجاز واجباته المدرسية إلى جانب تدريبات كرة القدم، في رسالة واضحة بأن النجاح لا يُبنى بالموهبة وحدها، بل بالانضباط والالتزام.

ومنذ سنواته الأولى، لم يكن رودري أكثر اللاعبين قوة أو سرعة، لكن ما لفت الأنظار كان قدرته الاستثنائية على قراءة المباريات وفهم تفاصيلها قبل الآخرين، وهي الميزة التي رافقته حتى أصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

رودري يتلقى تهنئة ملك إسبانيا فيليبي السادس بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 (أ.ف.ب)

لكن رحلة رودري لم تكن مفروشة بالنجاحات فقط. ففي عام 2024، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهي إصابة دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأن مسيرته لن تعود كما كانت، وأن اللاعب الذي اعتاد السيطرة على وسط الملعب قد يفقد أهم ما يميزه.

إلا أن قائد المنتخب الإسباني رفض الاستسلام، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل، وعاد تدريجياً إلى الملاعب، مستعيداً مستواه مباراة بعد أخرى، حتى تحول مجدداً إلى القلب النابض لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

ولم تقتصر عودته على المشاركة فقط، بل قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعدما لعب دوراً محورياً في مشوار الفريق، قبل أن يُتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليضيفها إلى سجل حافل بالألقاب يضم دوري أبطال أوروبا، وكأس أوروبا، والكرة الذهبية، ثم كأس العالم.

رودري خلال احتفالات منتخب إسبانيا في شوارع مدريد بعد التتويج بكأس العالم 2026 (إ.ب.أ)

وبعد صافرة النهاية، رفع رودري الكأس قائداً لمنتخب بلاده، قبل أن يغادر منصة التتويج متأثراً، في مشهد اختصر رحلة طويلة من الألم والعمل والصبر، بدأت بإصابة كادت تنهي أحلامه، وانتهت باعتلائه قمة كرة القدم العالمية.

وكان رودري قد أكد أن فترة الإصابة كانت الأصعب في حياته، لكنها جعلته أكثر قوة على المستويين الذهني والإنساني، معتبراً أن العودة إلى القمة بعد تلك المعاناة تحمل قيمة أكبر من أي لقب.

رودري يتسلّم ميداليته من رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وتحولت قصته إلى نموذج يحتذى به لكل لاعب يواجه لحظة صعبة في مسيرته، بعدما أثبت أن الإصابات قد تؤخر الأحلام، لكنها لا تنهيها عندما تتوفر الإرادة والعمل.

وهكذا، لم يكن تتويج رودري بكأس العالم مجرد إنجاز رياضي جديد، بل نهاية فصل من المعاناة وبداية فصل آخر يخلد اسمه بين أعظم لاعبي إسبانيا؛ من طفل انتقل مع عائلته بين بلدات منطقة مدريد، واشترط أهله ألا يهمل دراسته، إلى قائد يرفع أغلى كأس في عالم كرة القدم.