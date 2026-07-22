رحلة بدأت بعبور الصحراء... وانتهت بالتتويج بكأس العالم

جسدت قصة الشقيقين نيكو وإينيّاكي ويليامز الوجه الإنساني لمنتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم، بعدما تحولت رحلة عائلتهما من الهجرة والخوف إلى واحدة من أكثر قصص النجاح إلهاماً في كرة القدم.

وقبل سنوات طويلة من ولادة الشقيقين، قرر والدهما فيليكس ووالدتهما ماريا مغادرة غانا بحثاً عن مستقبل أفضل. وكانت الرحلة شديدة القسوة، إذ قطعا آلاف الكيلومترات عبر الصحراء الكبرى، سيراً على الأقدام وفي شاحنات مكتظة، وسط درجات حرارة تجاوزت 40 و50 درجة مئوية، قبل أن يصلا إلى مدينة مليلية، الجيب الإسباني الواقع شمال أفريقيا. وخلال تلك الرحلة، كانت الأم حاملاً بابنها الأول إينيّاكي، بينما تركت الرمال الحارقة آثاراً دائمة في قدمي والده، الذي ظل يعاني من المشي حتى بعد سنوات.

إينياكي ويليامز يحتفل مع شقيقه نيكو ويليامز بعد مواجهة أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (رويترز)

ولم تنته المعاناة عند الوصول إلى إسبانيا، إذ أوقفت السلطات الإسبانية الزوجين بعد عبورهما الحدود، قبل أن يحصلا لاحقاً على حق اللجوء بمساعدة كاهن في مدينة بلباو، تكفل بإيجاد مسكن للعائلة، وأصبح لاحقاً الأب الروحي لإينيّاكي، الذي حمل اسمه تكريماً له. وبعد سنوات، انتقلت الأسرة إلى بامبلونا، حيث ولد نيكو، بينما اضطر الأب إلى السفر إلى لندن والعمل لسنوات في وظائف متواضعة، من بينها العمل في صيانة الكهرباء، وحراسة الأمن، وحتى في ملعب ستامفورد بريدج الخاص بنادي تشيلسي، لإعالة أسرته وإرسال المال إليها. وفي غيابه، تولى إينيّاكي، رغم صغر سنه، جزءاً كبيراً من مسؤولية تربية شقيقه الأصغر، فأصبح بالنسبة إليه الأخ والأب في الوقت نفسه.

نيكو ويليامز يحيّي الجماهير خلال احتفالات منتخب إسبانيا في ساحة سيبيليس بمدريد بعد التتويج بكأس العالم (أ.ب)

ورغم الظروف الصعبة، لم تتخل الأسرة عن قيمها. فقد نشأ الشقيقان على احترام الآخرين والعمل الجاد، وهي المبادئ التي يقول نيكو إن والديه غرساها فيه منذ الصغر. كما يؤكد دائماً أن كل ما يحققه في كرة القدم هو محاولة لرد جزء بسيط من الجميل لوالديه، اللذين خاطرا بحياتهما من أجل أن يحظى هو وشقيقه بمستقبل أفضل. وقال في إحدى تصريحاته: «كل ما نفعله هو من أجل والدينا، لقد خاطرا بحياتهما حتى نحصل على فرصة أفضل، ولن أستطيع أبداً رد ما قدماه لنا».

واختار كل شقيق طريقاً مختلفاً على الصعيد الدولي؛ فإينيّاكي قرر تمثيل منتخب غانا تكريماً لجذور العائلة، بينما اختار نيكو الدفاع عن ألوان إسبانيا، البلد الذي نشأ فيه، ليصبح لاحقاً أحد أبرز نجوم المنتخب المتوج بكأس العالم.

ورغم تعرض نيكو لإصابة عضلية خلال البطولة هددت استمراره، فإنه عاد في الأدوار الإقصائية، وقدم مستويات مميزة، قبل أن يشارك في الهجمة التي جاء منها هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، مساهماً في منح إسبانيا لقبها العالمي الثاني.

نيكو ويليامز يحتفل مع لامين يامال بعد التتويج بكأس العالم 2026 (إ.ب.أ)

لكن أكثر المشاهد تأثيراً جاء بعد إطلاق صافرة النهاية، عندما صعد نيكو إلى المدرجات، وخلع ميداليته الذهبية ليضعها حول عنق والدته. لم تكن مجرد لقطة احتفالية، بل رسالة امتنان لامرأة قطعت الصحراء وهي حامل، وتحملت الجوع والخوف والبرد والحر، حتى تمنح أبناءها الحياة التي حلمت بها لهم. وانتشرت تلك اللحظة على نطاق واسع، لتصبح رمزاً لانتصار الإرادة على المعاناة، ورسالة تؤكد أن خلف كل بطل قصة لا يراها الجمهور داخل المستطيل الأخضر.

ولم يكن تتويج نيكو بكأس العالم إنجازاً فردياً فحسب، بل كان تتويجاً لرحلة عائلة كاملة بدأت فوق رمال الصحراء، ومرت بمحطات من الخوف والفقر والعمل الشاق، قبل أن تنتهي على منصة التتويج، حيث تحولت تضحيات الوالدين إلى ميدالية ذهبية، وإلى واحدة من أجمل القصص الإنسانية في تاريخ كرة القدم الحديثة.