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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يطارد رودري... وخطفه من ريال مدريد قد يغير موازين «الكلاسيكو»

إقناع الفائز بـ«الكرة الذهبية» لعام 2024 باختيار «كامب نو» رسالة تتجاوز كثيراً حدود الصفقة نفسها

رودري نجم مانشستر سيتي بين الريال وبرشلونة (رويترز)
رودري نجم مانشستر سيتي بين الريال وبرشلونة (رويترز)
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برشلونة يطارد رودري... وخطفه من ريال مدريد قد يغير موازين «الكلاسيكو»

رودري نجم مانشستر سيتي بين الريال وبرشلونة (رويترز)
رودري نجم مانشستر سيتي بين الريال وبرشلونة (رويترز)

في فترة ليست ببعيدة، كان من الصعب تصور أن يتمكن برشلونة من التفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع نجم كبير بحجم رودري.

ففي الوقت الذي قضى فيه برشلونة مواسم صيفية متتالية منشغلاً بالسؤال عما إذا كان سيتمكن أساساً من تسجيل صفقاته الجديدة، كان غريمه في «الكلاسيكو» يحدد أسماء أبرز نجوم العالم ثم يتحرك للتعاقد معهم.

وعزز وصول جود بيلينغهام إلى ريال مدريد عام 2023، ثم كيليان مبابي في العام التالي، الانطباع السائد بأن ملعب «سانتياغو برنابيو» سيكون الوجهة الطبيعية عندما يصل أفضل لاعبي أوروبا إلى لحظة اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم.

ومنذ رحيل ليونيل ميسي باكياً في 2021، عندما أجبرت الأزمة المالية برشلونة عملياً على التخلي عن أعظم لاعبيه وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، نجح النادي الكتالوني في استقطاب عدد من الأسماء البارزة.

وصل روبرت ليفاندوفسكي في أغسطس (آب) 2022، وانضم داني أولمو في 2024، فيما تعاقد النادي مع أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد مقابل 80 مليون يورو قبل كأس العالم.

ويؤكد برشلونة أنه بات الآن في وضع مالي أقوى، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات عقب العودة إلى ملعب «كامب نو». كما يؤكد النادي أن تحركه للتعاقد مع رودري، الذي يبدو أن مانشستر سيتي يقدّر قيمته بنحو 80 مليون يورو، لن يؤثر في مساعيه لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وعانى برشلونة، وفق شبكة «The Athletic (ذي أثلتيك)» سنوات من القيود المالية المفروضة في الدوري الإسباني، واضطر إلى البحث عن حلول مالية مبتكرة بينما كان يحاول إعادة بناء فريق قادر على المنافسة في «دوري أبطال أوروبا».

وتحول النادي خلال تلك المرحلة من طرف يفرض شروطه في سوق الانتقالات إلى فريق يبحث عن الفرص المتاحة. وأصبح اللاعبون الأحرار، والنجومُ المستعدون لتخفيض رواتبهم من أجل ارتداء قميص برشلونة، وأصحابُ الخبرة الذين يقتربون من المراحل الأخيرة في مسيراتهم، إلى جانب المواهب الشابة، الركائز الأساسية لاستراتيجية التعاقدات.

وإلى حد كبير؛ نجحت تلك السياسة.

النجم الإسباني نجح في قيادة بلاده للفوز بكأس العالم 2026 (رويترز)

وبالتزامن مع ظهور أحد أفضل الأجيال التي أنتجتها أكاديمية «لا ماسيا»، نجح برشلونة في إحراز 3 من آخر 4 ألقاب للدوري الإسباني، فيما كان ريال مدريد بطلاً لموسم 2023 - 2024، كما عاد الفريق الكتالوني أخيراً إلى الأدوار المتقدمة في كبرى البطولات الأوروبية.

ورغم كل هذه الخطوات الناجحة، فإنها لم تُعِد إلى برشلونة كامل الهيبة التي تمتع بها في سوق الانتقالات خلال سنواته الذهبية. وهنا تحديداً تبرز أهمية رودري.

فالتعاقد مع الدولي الإسباني سيمنح المدرب هانزي فليك لاعباً يمكن عدّه أفضل لاعب ارتكاز في العالم، وأقرب ما أنتجته كرة القدم الحديثة إلى أسطورة برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

إلا إن الدلالة الكبرى للصفقة ستكون في مكان آخر.

إقناع قائد منتخب إسبانيا، الفائز بـ«الكرة الذهبية» لعام 2024، والمتوج بكأس العالم، والذي حظي بإعجاب ريال مدريد مدة طويلة، باختيار برشلونة بدلاً من النادي الذي اعتاد استقطاب لاعبين من هذا المستوى، سيمثل رسالة تتجاوز كثيراً حدود الصفقة نفسها.

وقد يكون نيمار آخر نجم عالمي حقيقي اتخذ قراراً مماثلاً. ففي عام 2013، وبعد اهتمام جدي من ريال مدريد، اختار المهاجم البرازيلي، وكان يبلغ 21 عاماً حينها، الانتقال من سانتوس إلى «كامب نو».

وكان برشلونة في ذلك الوقت مختلفاً تماماً؛ فقد حقق الثلاثية التاريخية عام 2009، ثم كرر الإنجاز في 2015، في عصر تألق فيه ميسي ولويس سواريز ونيمار. وما زالت جماهير النادي تحلم بالعودة إلى تلك الأيام، وهو أمر يدركه الرئيس خوان لابورتا جيداً.

وإذا كانت هناك صفة يصعب إنكارها في لابورتا، فهي قدرته على بيع الأحلام. فهو يعرف طبيعة اللعبة، ويدرك ما يريد المشجعون سماعه، ويجيد تقديم الخطاب الذي يلامس طموحاتهم.

غير أنه حتى خطابات لابورتا الجماهيرية اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى قدر أكبر من الحذر بسبب الوضع المالي للنادي. والتعاقد مع رودري قد يمنحه الفرصة للحديث مجدداً بلغة أكبر طموحاً.

ويمثل قائد إسبانيا، البالغ 30 عاماً، والذي اختير «أفضل لاعب في كأس العالم» بعد الانتصار على الأرجنتين في المباراة النهائية، نموذجاً لنوعية الصفقات التي كاد برشلونة ينسى أنه قادر على إنجازها.

وكان آندرسون دي سوزا (ديكو)، المدير الرياضي لبرشلونة، قد تحدث عن رودري خلال مقابلة مع التلفزيون الكتالوني في فبراير (شباط) 2024، عندما كان النادي يعيش واقعاً مختلفاً تماماً.

وقال ديكو حينها إن تعويض سيرجيو بوسكيتس «يكاد يكون مستحيلاً»، واصفاً إياه باللاعب الاستثنائي والفريد، ومضيفاً أنه لا يوجد لاعب مماثل له في السوق، وأنه حتى لو وُجد؛ فإن ناديه لن يسمح برحيله.

وأضاف أن أقرب لاعب إلى بوسكيتس هو رودري الموجود في مانشستر سيتي، مستبعداً في ذلك الوقت أن يوافق النادي الإنجليزي على بيعه لبرشلونة أو لأي نادٍ آخر.

وبدت كلمات ديكو حينها كأنها تعكس واقع برشلونة المالي أكثر من أنها مجرد تقييم لمستوى رودري.

والمفارقة أن برشلونة اليوم لم يعد في حاجة ملحة إلى لاعب وسط دفاعي كما كان سابقاً.

فقد أمضى تشافي عامين في البحث عن خليفة لبوسكيتس، قبل أن يتكيف الفريق في نهاية المطاف مع اللعب من دونه. ومع فليك، قدم مارك كاسادو مستويات جيدة، وبرز مارك برنال بوصفه موهبة واعدة للغاية، وأجاد إريك غارسيا اللعب في مركز الارتكاز، كما ظهر أخيراً أفضل ما لدى فرينكي دي يونغ.

وفي ظل هذه الخيارات، بدا أن برشلونة نقل أولوياته إلى مراكز أخرى. فقد عالج وصول غوردون وكريم أديمي بعض احتياجات الهجوم، بينما أصبح خط الوسط، ربما، المنطقة الأعلى ازدحاماً بالخيارات في الفريق قبل إصابة دي يونغ الأخيرة.

لذلك، لن يصل رودري إلى برشلونة لأن الفريق يفتقر إلى الخيارات في مركزه، وإنما لأن فرصة التعاقد مع لاعب بمكانته لا تتكرر كثيراً.

ولن يؤدي رودري بمفرده إلى تغيير برشلونة بالكامل، كما أن النادي ليس في حاجة إلى التعاقد معه لإثبات عودته إلى القمة، بعدما قطعت البطولات التي حققها تحت قيادة فليك شوطاً كبيراً في إثبات ذلك.

غير أن الصفقة، إذا تمت، ستحمل معنى آخر أكبر أهمية.

فأول مرة منذ سنوات، قد يصبح برشلونة النادي الذي يحدد اتجاه سوق الانتقالات بدلاً من محاولة مجاراة الآخرين.

وقد يكون ذلك هو الانتصار الأكبر بالنسبة إليه: ليس مجرد التعاقد مع أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وإنما العودة إلى المكانة التي تجعل نجوماً بحجم رودري يختارون برشلونة مجدداً.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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