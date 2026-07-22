السوق السعودية ترتفع 0.7 % بدعم الأسهم القيادية ونتائج الشركات

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، مضيفاً 77 نقطة ليغلق عند 10775 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10775 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10706 نقاط.

وجاء صعود السوق بدعم من أداء عدد من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، كما صعد سهم «ينساب» بنسبة 4 في المائة إلى 32.56 ريال، عقب إعلان الشركة نتائج الربع الثاني من عام 2026 التي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وارتفعت أسهم «سابك» و«السعودية للطاقة» و«البنك الأول» و«معادن» و«المتقدمة» و«توبي» و«سابتكو» و«أماك» بنسب تراوحت بين 2 و4 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم «كيان السعودية» و«الأبحاث والإعلام» و«إم بي سي» و«السعودي الألماني» و«متكاملة» و«سلوشنز» و«الموارد» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

وهبط سهم «أنابيب الشرق» بالنسبة القصوى ليغلق عند 198.90 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في يونيو (حزيران) 2026.

كما ارتفع سهم «الدوائية» بنسبة 4 في المائة إلى 30.68 ريال، بعد إعلان «أكديما» بيع 10 في المائة من رأس مال الشركة إلى صندوقين استثماريين.