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الرياضة رياضة عالمية

مارتينيز يثير الغموض حول مستقبله مع الأرجنتين

إيميليانو مارتينيز (أ.ف.ب)
إيميليانو مارتينيز (أ.ف.ب)
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مارتينيز يثير الغموض حول مستقبله مع الأرجنتين

إيميليانو مارتينيز (أ.ف.ب)
إيميليانو مارتينيز (أ.ف.ب)

لمح إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين لكرة القدم، إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع «راقصي التانغو» بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

واعترف حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي بحزنه الشديد في رسالة مؤثرة، مما جعل مستقبله الدولي غامضاً.

وأشار مارتينيز إلى إمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد خسارته صفر-1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الذي أقيم في نيوجيرسي، أول من أمس الأحد، وبدا التأثر واضحاً عليه بعد صافرة النهاية، حيث فشل منتخب بلاده في الاحتفاظ باللقب الذي فاز به في قطر قبل أربع سنوات.

وتحدث مارتينيز لاحقاً عن الهزيمة علناً للمرة الأولى، مما أثار شكوكاً جديدة حول مستقبله مع المنتخب الوطني، حيث اعترف بأن الهزيمة أصابته باليأس الشديد.

وكتب مارتينيز في حسابه الشخصي بتطبيق «إنستغرام» اليوم الثلاثاء: «حلمت بالاحتفاظ باللقب، حلمت بإحضاره إلى الأرجنتين، وكتابة التاريخ من جديد.

الحقيقة أن الألم يصعب وصفه، ولا يزال علي التفكير ملياً في أمور كثيرة، ورؤية كيف ستسير الأمور، وما إذا كان الوقت قد حان للتنحي جانباً. أنا آسف للغاية، لقد بذلت قصارى جهدي لمساعدة بلدي، وأبناء وطني».

ورغم الخسارة، نال مارتينيز، 33 عاماً، إشادة لأدائه في المباراة النهائية بعد سلسلة من التصديات الحاسمة التي أبقت الأرجنتين في المنافسة، ومع ذلك، لم يستطع منع فيران توريس من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي، والذي أنهى آمال الأرجنتينيين في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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