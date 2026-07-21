26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي و«بطل أوقيانوسيا» في كأس القارات

تقرر أن يلتقي الأهلي السعودي «بطل آسيا» مع «بطل أوقيانوسيا»، في الملحق (الأفريقي – الآسيوي – المحيط الهادئ) ضمن كأس القارات للأندية (فيفا إنتركونتننتال (2026، يوم 26 أغسطس 2026، على أن يواجه الفائز منهما بطل أفريقيا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على (كأس أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ) يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2026، في مواجهة تجمع أبطال القارات الثلاث ضمن المسار المؤهل إلى المراحل التالية من البطولة.

وتأتي هذه الآلية امتداداً للنظام الذي اعتمدته «فيفا» في النسختين السابقتين وفق آلية تناوب في ترتيب المواجهة الأولى بين ممثلي آسيا وأفريقيا، مع مشاركة بطل أوقيانوسيا في المرحلة الافتتاحية، قبل أن يتنافس الفائز على (كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، ثم يستكمل مساره في المراحل التالية وصولاً إلى المباراة النهائية لكأس القارات للأندية.

وسبق لناديين التتويج بالبطولة هما ريال مدريد الإسباني في نسختها الأولى عام 2024، وباريس سان جيرمان الفرنسي في 2025.