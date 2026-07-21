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الرياضة رياضة سعودية

26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي و«بطل أوقيانوسيا» في كأس القارات

«الشرق الأوسط» تكشف عن خريطة المسار المؤهل إلى المراحل التالية

الأهلي سيمثل آسيا بصفته بطلاً للنخبة (تصوير: محمد المانع)
الأهلي سيمثل آسيا بصفته بطلاً للنخبة (تصوير: محمد المانع)
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26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي و«بطل أوقيانوسيا» في كأس القارات

الأهلي سيمثل آسيا بصفته بطلاً للنخبة (تصوير: محمد المانع)
الأهلي سيمثل آسيا بصفته بطلاً للنخبة (تصوير: محمد المانع)

تقرر أن يلتقي الأهلي السعودي «بطل آسيا» مع «بطل أوقيانوسيا»، في الملحق (الأفريقي – الآسيوي – المحيط الهادئ) ضمن كأس القارات للأندية (فيفا إنتركونتننتال (2026، يوم 26 أغسطس 2026، على أن يواجه الفائز منهما بطل أفريقيا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على (كأس أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ) يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2026، في مواجهة تجمع أبطال القارات الثلاث ضمن المسار المؤهل إلى المراحل التالية من البطولة.

وتأتي هذه الآلية امتداداً للنظام الذي اعتمدته «فيفا» في النسختين السابقتين وفق آلية تناوب في ترتيب المواجهة الأولى بين ممثلي آسيا وأفريقيا، مع مشاركة بطل أوقيانوسيا في المرحلة الافتتاحية، قبل أن يتنافس الفائز على (كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، ثم يستكمل مساره في المراحل التالية وصولاً إلى المباراة النهائية لكأس القارات للأندية.

وسبق لناديين التتويج بالبطولة هما ريال مدريد الإسباني في نسختها الأولى عام 2024، وباريس سان جيرمان الفرنسي في 2025.

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النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية

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