مانشستر يونايتد يضم موهبة توتنهام تومبسون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم (الاثنين) تعاقده مع الجناح الشاب تاينان تومبسون قادماً من توتنهام، في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 8 ملايين جنيه إسترليني (عشرة ملايين و800 ألف دولار).

وتتضمن تفاصيل الصفقة دفع مانشستر يونايتد مبلغاً أولياً قدره 4 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كحوافز وإضافات، إلى جانب تضمين بند يتيح لتوتنهام الحصول على نسبة إعادة بيع تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، وحق مطابقة العروض المستقبلية لاستعادة اللاعب.

وجاء انتقال تومبسون، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد شعوره بالإحباط لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لتوتنهام رغم استدعائه للفريق في ثلاث مناسبات خلال الموسم، بالإضافة إلى ظروف عائلية أبدت فيها أسرته الرغبة في الانتقال إلى مدينة مانشستر، لا سيما عقب وفاة والده المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبرز تومبسون بشكل لافت مع أكاديمية توتنهام؛ إذ سجل سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي، وقدم مستويات قوية مع فريق تحت 21 عاماً في مركز الجناح الأيسر.