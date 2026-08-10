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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي يبدأ موسمه بمدربين أقل خبرة... والإنجليز يتراجعون

تسعة أندية من أصل 20 تستهل مشوارها بمدير فني مختلف... ومتوسط الأعمار 46.9 عام

يايسلة سيدرب نيوكاسل خلفاً لهاو (رويترز)
يايسلة سيدرب نيوكاسل خلفاً لهاو (رويترز)
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الدوري الإنجليزي يبدأ موسمه بمدربين أقل خبرة... والإنجليز يتراجعون

يايسلة سيدرب نيوكاسل خلفاً لهاو (رويترز)
يايسلة سيدرب نيوكاسل خلفاً لهاو (رويترز)

تدخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027 وسط تحول غير مسبوق في خريطة المدربين، بعدما وصلت معدلات التغيير إلى مستويات تاريخية، وتراجعت الخبرة المحلية وعدد المدربين المتوجين بالدوري إلى أدنى مستوياتهما في حقبة «البريميرليغ».

وبحسب «الغارديان البريطانية» تبدأ تسعة أندية من أصل 20 الموسم بمدرب مختلف عن الذي أنهى معها الموسم الماضي. وبحسب «أوبتا»، لم يسبق أن بدأ هذا العدد من المدربين مشوارهم مع أندية الدرجة الأولى الإنجليزية في موسم واحد سوى مرتين؛ موسم 1888-1889 الذي شهد انطلاق مسابقة الدوري، وموسم 1946-1947، الأول بعد الحرب العالمية الثانية.

أرتيتا مدرب أرسنال (أ.ف.ب)

وبإضافة روبرتو دي زيربي ومايكل كاريك، اللذين جرى تعيينهما في مارس (آذار) ومايو (أيار) على التوالي، يصبح عدد الأندية التي يقودها مدرب لم يكمل عاماً واحداً في منصبه 11 نادياً، ما جعل متوسط مدة بقاء مدربي الدوري الإنجليزي في وظائفهم عند بداية الموسم الأدنى تاريخياً.

وكان موسم 2016-2017 الأقرب إلى الوضع الحالي، عندما دخلت عشرة أندية الموسم بمدربين لم يمض على وجودهم في مناصبهم عام كامل. غير أن الفارق يتعلق بنوعية الأسماء؛ إذ ضمت قائمة الوافدين الجدد حينها أنطونيو كونتي وبيب غوارديولا ويورغن كلوب وجوزيه مورينيو، وجميعهم سبق لهم الفوز بالدوري الإنجليزي أو حققوه لاحقاً.

وكان أرسين فينغر لا يزال يقود آرسنال آنذاك، ما يعني وجود أربعة من أبرز خمسة مدربين طبعوا حقبة الدوري الإنجليزي الحديثة، فيما كان السير أليكس فيرغسون، خامس تلك المجموعة، قد اعتزل قبل ثلاثة أعوام.

أما المشهد في موسم 2026-2027 فيبدو مختلفاً جذرياً، إذ سيكون ميكيل أرتيتا المدرب الوحيد الذي سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي ويبدأ الموسم باحثاً عن إضافة لقب جديد إلى رصيده.

إيراولا مدرب ليفربول (د.ب.أ)

ومع امتلاك أرتيتا بطولة دوري واحدة، يبدأ الموسم الجديد بأقل عدد إجمالي من ألقاب الدوري الإنجليزي في السير الذاتية لمدربي المسابقة منذ انطلاق حقبة الدوري الممتاز. وكان الرقم الأدنى السابق ثلاثة ألقاب عند بداية موسمي 1995-1996 و2019-2020.

وفي موسم 1995-1996، كان فيرغسون يمتلك لقبين وهوارد ويلكنسون لقباً، بينما دخل موسم 2019-2020 وفي رصيد غوارديولا لقبان ومانويل بيليغريني لقب واحد.

ويرتبط تراجع الخبرة جزئياً بانخفاض أعمار المدربين. ويبلغ متوسط أعمار مدربي الدوري الإنجليزي حالياً 46.9 عاماً، وهو الرقم نفسه المسجل عند بداية موسم 2024-2025، فيما يعود آخر موسم شهد متوسطاً عمرياً أقل إلى ما قبل 20 عاماً.

غير أن الاتجاه نحو المدربين الأصغر سناً لم يمنح الإنجليز فرصاً أكبر.

فبعد رحيل إيدي هاو عن نيوكاسل، سيبدأ الموسم بثلاثة مدربين إنجليز فقط. وهو العدد نفسه الذي شهدته بداية الموسمين الماضيين، إلا أن الأسماء تغيرت بالكامل.

ويمثل إنجلترا هذا الموسم مايكل كاريك وفرانك لامبارد وغاري أونيل، بينما كانت القائمة قبل 12 شهراً تضم هاو وسكوت باركر وغراهام بوتر.

وتكشف طبيعة الأندية التي يعمل معها المدربون الإنجليز جانباً آخر من المشكلة. فاثنان من الثلاثة الحاليين يقودان فريقين صاعدين حديثاً إلى الدوري الممتاز، بينما كان اثنان من المدربين الإنجليز في الموسم الماضي يعملان مع ناديين هبطا لاحقاً.

وباتت فرص المدرب الإنجليزي محدودة حتى لدى الأندية المستقرة نسبياً في الدوري الممتاز، فيما أصبحت فرصته في قيادة فريق ينافس فعلياً على اللقب أكثر ندرة.

وفي المقابل، تحمل قمة الدوري الإنجليزي بصمة إسبانية واضحة، وتحديداً من منطقة غيبوسكوا في إقليم الباسك، التي أصبحت تقدم مدربين للدوري الإنجليزي أكثر مما تقدمه إنجلترا نفسها.

ويقود مدربون ينحدرون من تلك المنطقة كلاً من آرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وليفربول. ويقود أرتيتا وتشابي ألونسو وأندوني إيراولا ثلاثة من الأندية الأربعة الأولى في ترشيحات المنافسة على اللقب، فيما يحتل أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري المركز السابع بين المرشحين.

وقد لا ينجح أي منهم في إحراز البطولة في ظل وجود مانشستر سيتي، الذي يدخل بدوره مرحلة جديدة بعد نهاية عقد كامل من حقبة غوارديولا، إلا أن الحضور الإسباني في أبرز مقاعد التدريب يعكس حجم التحول الذي طرأ على المسابقة.

يايسلة سيدرب نيوكاسل خلفاً لهاو (رويترز)

ولا يختلف هذا الاتجاه كثيراً عما حدث للاعبين داخل الملعب. ففي موسم 1992-1993، لم يحصل اللاعبون القادمون من خارج بريطانيا وآيرلندا سوى على 8.6 في المائة من إجمالي دقائق اللعب المتاحة، بينما ارتفعت النسبة الموسم الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 69.6 في المائة.

وبذلك أصبح الدوري الإنجليزي مسابقة عالمية على جميع المستويات، بدءاً من اللاعبين والمدربين، وصولاً إلى ملاك الأندية والمديرين الرياضيين.

وساهم تزايد نفوذ المديرين الرياضيين في تغيير طبيعة الوظيفة نفسها، وأصبح الفاصل أقل وضوحاً بين مفهوم «المدير الفني» و«المدرب الأول».

وعندما عُين ليام روزينيور في تشيلسي خلال يناير (كانون الثاني)، تحدث عن فخره بتولي منصب «المدرب الأول» للنادي، بينما استخدم تشابي ألونسو بعد أقل من ستة أشهر وصف «المدير الفني» عند توليه المهمة نفسها تقريباً.

وبحسب المسميات الرسمية التي استخدمتها الأندية عند إعلان تعييناتها، يدخل الدوري الإنجليزي الموسم بوجود 14 «مدرباً أول» وستة «مديرين فنيين».

غير أن المسمى لا يوفر حماية أكبر لصاحبه، وتشيلسي يمثل المثال الأوضح على ذلك. فقد منح النادي ألونسو عقداً لمدة أربعة أعوام، رغم أنه لم يحتفظ بأي مدرب لمدة عامين كاملين منذ رحيل أنطونيو كونتي في 2018، كما لم يستمر مدرب لديه ثلاثة أعوام منذ الولاية الأولى لمورينيو قبل أكثر من عقد.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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