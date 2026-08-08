سان جيرمان يتعادل مع مانشستر يونايتد قبل السوبر الأوروبي

تعادل باريس سان جيرمان، بطل أوروبا وفرنسا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 1، السبت، في غوتنبرغ السويدية، في آخر اختبار للفريق الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا، الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبية.

وافتتح السنغالي إبراهيم مباي التسجيل مبكراً لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الكاميروني برايان مبومو التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ32.

وفرض سان جيرمان سيطرته على الكرة، لكن مانشستر يونايتد صنع الفرص الأكثر خطورة، فيما ظهر الفريق الفرنسي بصورة أكثر تماسكاً مقارنة بخسارته 3 - 0 أمام ريال مايوركا قبل ثلاثة أيام.

وأجرى المدرب الإسباني لويس إنريكي تغييرين على التشكيلة الأساسية، من بينهما إشراك الإكوادوري ويليان باتشو في قلب الدفاع.

وبدأ سان جيرمان المباراة من دون الرباعي العائد من المشاركة في كأس العالم، جواو نيفيش ونونو منديش وفيتينيا وماركينيوس، قبل أن يدفع بهم إنريكي خلال النصف ساعة الأخير.

وشهدت المباراة تعرض لاعب مانشستر يونايتد مايسون ماونت لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب بعد نحو 20 دقيقة من مشاركته، ليحل تايلر فليتشر بدلاً منه.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة أستون فيلا في السوبر الأوروبي، الأربعاء، بينما تتبقى لمانشستر يونايتد مباراتان وديتان أمام ليدز يونايتد في دبلن يوم 12 أغسطس (آب)، ثم ميلان الإيطالي في فروتسواف بعد ثلاثة أيام، قبل انطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي أمام هال سيتي في 22 أغسطس.