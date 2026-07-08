«ديلويت»: إيرادات كرة القدم الأوروبية تتجاوز 40 مليار يورو... ومخاوف من النمو

كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت بشأن الشؤون المالية لكرة القدم أن إيرادات اللعبة في أوروبا تجاوزت حاجز 40 مليار يورو (46 مليار دولار) للمرة الأولى في موسم 2024 - 2025. لكن النمو يظهر علامات على التباطؤ.

وحققت كرة القدم في جميع أنحاء القارة إيرادات بلغت 40.2 مليار يورو في الموسم الذي انتهى في منتصف عام 2025، مقابل 38 مليار يورو في العام السابق.

وحققت مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 21.6 مليار يورو.

محللو «ديلويت» قالوا إن زيادة عدد المباريات في جدول متكدس بالفعل قد لا يكون الحل (رويترز)

لكن محللي ديلويت قالوا إن زيادة عدد المباريات في جدول متكدس بالفعل قد لا يكون الحل، فمن المتوقع أن تستقر إيرادات الأندية الإجمالية أو حتى تنخفض في موسمي 2025 - 2026 و2026 - 2027.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة «ديلويت للأعمال الرياضية»: «حقق توسع مسابقات (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) اليويفا و(الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا فوائد مالية عبر مسابقة الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، لكن لا يمكن لكرة القدم الاعتماد على مجرد إضافة المزيد من المحتوى لتحقيق نمو مستدام».

قد لا تكون السوق التي تزداد تشبعاً أمراً جيداً للاعبين أو المشجعين، لا سيما إذا أدى ذلك إلى إضعاف الإثارة على أرض الملعب. «هذا النهج، في غياب عقلية جماعية من جميع أصحاب المصلحة، ينطوي على خطر إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على حساب الازدهار طويل الأجل».

الدوري الإنجليزي يحقق أعلى إيرادات ظل الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الأعلى دخلاً في أوروباً؛ إذ حققت أنديته إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه استرليني (9.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8 في المائة يتوقع أن تدفعها لتتجاوز حاجز 7 مليارات جنيه استرليني في موسم 2025 - 2026.

وكتبت الشركة: «ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة عدد الأندية التي وصلت إلى المراحل النهائية من المسابقات القارية، وارتفاع أسعار التذاكر، وزيادة سعة الملاعب».

في الدوري الإسباني كان نصيب ريال مدريد وبرشلونة من إجمالي إيرادات الأندية 52 % (رويترز)

ومع ذلك، كانت الصورة المالية متباينة؛ فقد زادت الخسائر قبل الضرائب من 135 مليون جنيه استرليني إلى 948 مليون جنيه استرليني، مدفوعة بالإنفاق الكبير على الانتقالات وغياب عمليات بيع اللاعبين المربحة التي كانت قد خففت من حدة نتائج العام السابق.

وفي مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى، تجاوز دوري الدرجة الأولى في ألمانيا حاجز أربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مسجلاً نمواً بنسبة 12 في المائة، في حين سجل الدوري الإسباني إيرادات بلغت 4.1 مليار يورو؛ حيث كان نصيب ريال مدريد وبرشلونة من إجمالي إيرادات الأندية 52 في المائة.

وحقق الدوري الإيطالي زيادة متواضعة بنسبة 4 في المائة لتصل إيراداته إلى ثلاثة مليارات يورو، لكن الدوري الفرنسي انخفض بنسبة 15 في المائة إلى 2.2 مليار يورو مع تراجع الإيرادات التجارية بمقدار 0.4 مليار يورو.