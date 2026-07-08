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الرياضة رياضة عالمية

«ديلويت»: إيرادات كرة القدم الأوروبية تتجاوز 40 مليار يورو... ومخاوف من النمو

الدوري الإنجليزي واصل تصدره لقائمة أعلى الدوريات الأوروبية إيراداً (رويترز)
الدوري الإنجليزي واصل تصدره لقائمة أعلى الدوريات الأوروبية إيراداً (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«ديلويت»: إيرادات كرة القدم الأوروبية تتجاوز 40 مليار يورو... ومخاوف من النمو

الدوري الإنجليزي واصل تصدره لقائمة أعلى الدوريات الأوروبية إيراداً (رويترز)
الدوري الإنجليزي واصل تصدره لقائمة أعلى الدوريات الأوروبية إيراداً (رويترز)

كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت بشأن الشؤون المالية لكرة القدم أن إيرادات اللعبة في أوروبا تجاوزت حاجز 40 مليار يورو (46 مليار دولار) للمرة الأولى في موسم 2024 - 2025. لكن النمو يظهر علامات على التباطؤ.

وحققت كرة القدم في جميع أنحاء القارة إيرادات بلغت 40.2 مليار يورو في الموسم الذي انتهى في منتصف عام 2025، مقابل 38 مليار يورو في العام السابق.

وحققت مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 21.6 مليار يورو.

محللو «ديلويت» قالوا إن زيادة عدد المباريات في جدول متكدس بالفعل قد لا يكون الحل (رويترز)

لكن محللي ديلويت قالوا إن زيادة عدد المباريات في جدول متكدس بالفعل قد لا يكون الحل، فمن المتوقع أن تستقر إيرادات الأندية الإجمالية أو حتى تنخفض في موسمي 2025 - 2026 و2026 - 2027.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة «ديلويت للأعمال الرياضية»: «حقق توسع مسابقات (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) اليويفا و(الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا فوائد مالية عبر مسابقة الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، لكن لا يمكن لكرة القدم الاعتماد على مجرد إضافة المزيد من المحتوى لتحقيق نمو مستدام».

قد لا تكون السوق التي تزداد تشبعاً أمراً جيداً للاعبين أو المشجعين، لا سيما إذا أدى ذلك إلى إضعاف الإثارة على أرض الملعب. «هذا النهج، في غياب عقلية جماعية من جميع أصحاب المصلحة، ينطوي على خطر إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على حساب الازدهار طويل الأجل».

الدوري الإنجليزي يحقق أعلى إيرادات ظل الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الأعلى دخلاً في أوروباً؛ إذ حققت أنديته إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه استرليني (9.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8 في المائة يتوقع أن تدفعها لتتجاوز حاجز 7 مليارات جنيه استرليني في موسم 2025 - 2026.

وكتبت الشركة: «ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة عدد الأندية التي وصلت إلى المراحل النهائية من المسابقات القارية، وارتفاع أسعار التذاكر، وزيادة سعة الملاعب».

في الدوري الإسباني كان نصيب ريال مدريد وبرشلونة من إجمالي إيرادات الأندية 52 % (رويترز)

ومع ذلك، كانت الصورة المالية متباينة؛ فقد زادت الخسائر قبل الضرائب من 135 مليون جنيه استرليني إلى 948 مليون جنيه استرليني، مدفوعة بالإنفاق الكبير على الانتقالات وغياب عمليات بيع اللاعبين المربحة التي كانت قد خففت من حدة نتائج العام السابق.

وفي مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى، تجاوز دوري الدرجة الأولى في ألمانيا حاجز أربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مسجلاً نمواً بنسبة 12 في المائة، في حين سجل الدوري الإسباني إيرادات بلغت 4.1 مليار يورو؛ حيث كان نصيب ريال مدريد وبرشلونة من إجمالي إيرادات الأندية 52 في المائة.

وحقق الدوري الإيطالي زيادة متواضعة بنسبة 4 في المائة لتصل إيراداته إلى ثلاثة مليارات يورو، لكن الدوري الفرنسي انخفض بنسبة 15 في المائة إلى 2.2 مليار يورو مع تراجع الإيرادات التجارية بمقدار 0.4 مليار يورو.

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كيف أعاد ياكين رسم تكتيك سويسرا بعد إصابة مانزامبي؟

أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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كيف أعاد ياكين رسم تكتيك سويسرا بعد إصابة مانزامبي؟

أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)

بعد خسارة أحد أبرز المواهب الصاعدة في البطولة، اضطر مدرب سويسرا مراد ياكين إلى إعادة رسم خططه وإجراء تعديلات تكتيكية كبيرة، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم، بفوز مثير 4 - 3 بركلات الترجيح على كولومبيا، عقب تعادل سلبي شاق امتد إلى 120 دقيقة.

وشهد مشوار ياكين في البطولة كثيراً من التغييرات التكتيكية والمفاجآت، لكنه لم يكن يملك خياراً آخر، أمس الثلاثاء، سوى التخلي عن خطته الأساسية، بعدما تعرض يوهان مانزامبي لإصابة في الركبة خلال المران الأخير قبل المباراة بيوم واحد. وفي النهاية، أثبت المدرب السويسري أن قراره كان صائباً.

ورغم أن مانزامبي، البالغ من العمر 20 عاماً، بدأ المباراة الافتتاحية أمام قطر على مقاعد البدلاء، فإنه استغل الفرص التي أُتيحت له بأفضل صورة ممكنة، وسجَّل هدفين أمام البوسنة، ليرفع رصيده في البطولة إلى ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين قبل مواجهة كولومبيا. والأهم من ذلك أنه أصبح عنصراً محورياً في المنظومة التكتيكية لياكين، إذ منح المنتخب السويسري نقطة ارتكاز هجومية فعالة تسمح له بالتكتل دفاعياً والانطلاق في الهجمات المرتدة، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة عند الحاجة.

وأجبرت الإصابة ياكين على التخلي عن أفكاره الأصلية للمباراة، وسرعان ما اتضح مع انطلاق اللقاء أن سويسرا ستعتمد نهجاً أكثر تحفظاً، مع تراجع لاعبيها إلى الخلف، والتركيز على التحكم في إيقاع اللعب، مع عدد محدود من الانطلاقات الهجومية.

ومع بقاء روبن فارغاس على مقاعد البدلاء أيضاً بسبب مخاوف بدنية، وجد بريل إمبولو نفسه وحيداً في الخط الأمامي معظم فترات المباراة أمام دفاع كولومبي صلب لم يستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة قبل هذه المواجهة.

وقال الحارس السويسري غريغور كوبيل للصحافيين: «أعتقد أنه من الطبيعي أن تسير المباراة بهذا الشكل، بالنظر إلى ظروفها».

وأضاف: «كنا نعلم أنهم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة، وندرك أنهم فريق جيد للغاية. كما أن الجماهير كانت تساندهم بشكل واضح، لذلك كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

ورغم أن كولومبيا صنعت عدداً من الفرص، فإنها افتقدت إلى مهاجم من طراز إمبولو، وهو لاعب قادر على شغل المدافعين واستدراجهم وفتح المساحات أمام زملائه.

وبينما أظهرت الإحصاءات أن المنتخب الكولومبي صنع 15 فرصة، فإن ثلاثاً فقط منها جاءت بين الخشبات الثلاث.

وقال كوبل: «كنا نعلم أننا سنمر بفترات نضطر فيها إلى الدفاع كثيراً والاعتماد على قوتنا الذهنية، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بشكل ممتاز».

وأضاف: «من الواضح أن غياب بعض اللاعبين زاد حجم التحدي، لكنني أعتقد أن الجميع قدموا أداء جيداً للغاية، ونفذنا الخطة كما أردنا».

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رياضة كأس العالم سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

استقبال الأبطال... هايتي تحتفي بنجومها بعد المونديال

استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
  • بورت أو برانس هايتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • بورت أو برانس هايتي: «الشرق الأوسط»
TT

استقبال الأبطال... هايتي تحتفي بنجومها بعد المونديال

استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)

قام أعضاء المنتخب الهايتي لكرة القدم بجولة في بورت أو برانس، يوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بأدائهم البطولي في كأس العالم، وذلك بعد تأهل الفريق التاريخي للبطولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ورغم خسارة منتخب هايتي جميع مبارياته في مجموعته، فإن هايتي سجلت هدفين في مرمى المغرب في مباراتها الأخيرة، لتنتهي المباراة بخسارة 2 - 4، لكن الاحتفالات بهذين الهدفين لا تزال مستمرة، مما يوفر متنفساً مؤقتاً من تفاقم الفقر وتصاعد عنف العصابات في البلاد.

وقال دوكينز نازون، لاعب نادي استقلال إيران لكرة القدم: «نواصل النضال من أجل جميع الهايتيين. لدينا ثقافة غنية وتاريخ عريق».

ووصل نازون، برفقة زميليه مارتن إكسبيرينس وجوسوي دوفيرجيه، إلى مطار بورت أو برانس الدولي الرئيسي في هايتي. ثم تم نقلهم إلى متحف بالقرب من القصر الوطني في سيارة سوداء ذات نوافذ معتمة.

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رياضة كأس العالم هايتي
الرياضة رياضة عالمية

أربيلوا مدرباً لفولهام حتى 2029

ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أربيلوا مدرباً لفولهام حتى 2029

ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)

أعلن فولهام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً للفريق بموجب عقد يمتد حتى عام 2029، في أول منصب تدريبي يشغله الإسباني خارج وطنه.

ويحل اللاعب والمدرب السابق لريال مدريد محل المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، الذي غادر النادي الواقع في غرب لندن بعد خمس سنوات من توليه المسؤولية، للانضمام إلى بنفيكا.

وقال أربيلوا في بيان صادر عن النادي: «إنه لشرف كبير لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع فولهام. أنا متشوق جدا لتجربة الأجواء في ملعب كرافن كوتاج مع جماهير فولهام، وبدء فترة الإعداد للموسم مع اللاعبين، الأسبوع المقبل».

ويتولى أربيلوا تدريب فولهام بعد رحيله عن ريال مدريد؛ حيث ترقى من قيادة الفريق الثاني ليحل محل مواطنه الإسباني تشابي ألونسو، المدرب الحالي لتشيلسي، كمدرب للفريق الأول في يناير (كانون الثاني)، وقاد العملاق الإسباني لإنهاء الموسم في المركز الثاني في الدوري.

ويعود المدافع السابق البالغ من العمر 43 عاماً إلى إنجلترا؛ حيث لعب سابقاً مع ليفربول ووست هام يونايتد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات شملت الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب بلاده في 2010.

وقال شاهد خان، مالك ورئيس نادي فولهام: «أنا سعيد للغاية لأن ألفارو قبل التحدي المتمثل في دفع فولهام إلى الأمام، ولا أشك في أن لاعبينا وطاقمنا الفني وجماهيرنا سيدركون تماماً ما يعنيه تعيينه بالنسبة لحاضر ومستقبل نادينا. ألفارو، باعترافه، طموح للغاية. أمضى وقتاً ثميناً بين أفضل اللاعبين والأندية والأساليب في عالم كرة القدم، وهي خبرات ستفيده كثيراً هنا في فولهام».

وأنهى فولهام الموسم الماضي في المركز 11 في الدوري الممتاز، ويستهل الموسم الجديد باستضافة تشيلسي في 24 أغسطس (آب).

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