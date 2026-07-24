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الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم لي كانغ إن

الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
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أتلتيكو مدريد يقترب من ضم لي كانغ إن

الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)

اقترب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال الكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكما ورد في التقارير قبل عدة أيام، يستعد لي كانغ إن للرحيل إلى العاصمة الإسبانية والانضمام إلى أتلتيكو مدريد. وبالتالي، سيخوض مهاجم باريس سان جيرمان، الذي لم يحظ بفرص لعب منتظمة تحت قيادة لويس إنريكي، تحدياً جديداً.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، وقع لي كانغ إن عقداً لمدة خمس سنوات مع أتلتيكو مدريد. وسيحصل بطل أوروبا الحالي على 40 مليون يورو (35 مليون يورو + 5 ملايين يورو مكافآت)، دون الكشف عن راتب اللاعب الذي سيتقاضاه.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان عام 2023، شارك لي كانغ إن في أكثر من 120 مباراة رسمية، وحصد العديد من الألقاب، بما في ذلك ألقاب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، ونظراً للمنافسة الشديدة مع لاعبين من الطراز العالمي، لم يتمكن من ضمان المشاركة أساسياً بشكل منتظم، فاختار تحدياً جديداً للحصول على وقت لعب أطول ودور محوري، حسبما نقل موقع «تشو صن» الكوري الجنوبي.

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الرياضة كرة القدم باريس الدوري الإسباني إسبانيا

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