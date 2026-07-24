ماريسكا يتبنّى إرث غوارديولا

قال إنزو ماريسكا، المدرب الجديد لمانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إنه لن يُجري تغييرات جذرية على أسلوب لعب الفريق، مؤيداً النهج الذي اتبعه سلفه بيب غوارديولا خلال عقد حافل بالألقاب.

وكان سيتي قد أعلن الشهر الماضي عن تعيين ماريسكا، المدرب السابق لليستر سيتي وتشيلسي، ليحل محل غوارديولا، الذي حقق خلال العقد الذي قضاه في ملعب «الاتحاد» العديد من الألقاب، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وسيواجه خليفة المدرب الإسباني مهمة شاقة، كما كانت الحال مع من تعاقبوا على تدريب مانشستر يونايتد بعد أليكس فيرغسون، وآرسنال بعد أرسين فينغر.

لكن ماريسكا قال إن فترات عمله السابقة ضمن الجهاز الفني للنادي، بالإضافة إلى البنية المستقرة لمانشستر سيتي، منحتاه الثقة بقدرته على الإشراف على انتقال سلس.

وقال ماريسكا، الذي كان مساعداً لغوارديولا في موسم 2022-2023، وسبق له العمل مع فريق تطوير النخبة: «أريد أن أقول إن هذا شرف كبير، لأن السبب الذي دفع النادي لاختياري هو شرف بحد ذاته. قلت مراراً إنني أعتبر بيب أفضل مدرب في العالم في آخر 20 أو 25 عاماً. إنه تحدٍّ. إنه أمر جميل، إنه شرف. كما أن التاريخ، بعد مدربين قضوا سنوات عديدة في النادي نفسه، قد يكون الأمر صعباً كما حدث بعد أليكس وأرسين. لكنه تحدٍّ لمحاولة القيام بالأمور الصحيحة من أجل هذه المؤسسة، والمشجعين، والجميع».

وعندما سُئل عن سبب اعتقاده بأن مانشستر سيتي يمكنه تجنب الصعوبات التي واجهها مانشستر يونايتد وآرسنال في حقبة ما بعد فيرغسون وما بعد فينغر، أشاد المدرب، البالغ من العمر 46 عاماً، بتنظيم النادي، وقال: «تعاقب 3 مدربين فقط على تدريب النادي خلال 17 عاماً، وهذا أمر غير معتاد، ولا يحدث عادة. وهذا أحد الأسباب التي تجعلني واثقاً بقدرتنا على تقديم أداء رائع ومواصلة المسيرة التي بدأت آخر 14 أو 15 عاماً، منذ أن كان روبرتو مانشيني هنا. ربما يكون السبب الذي دفع النادي لاختياري هو أنهم يرون مفهوماً مشابهاً لنهج المدرب السابق، وهو أن نلعب دائماً بشراسة عندما نفقد الكرة، وأن نتحكم في المباراة، وأن نحاول أن نفرض رؤيتنا، والأهم من ذلك، أن نفوز بالمباريات».

وسيضطر ماريسكا إلى بدء مشواره مع سيتي دون رودري، قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، الذي يحتاج إلى جراحة في الظهر، والذي ترددت أنباء عن احتمال رحيله عن النادي.

وقال ماريسكا: «أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أقول إن التكهنات تدور دائماً حول اللاعبين الكبار؛ لذا فأنا لست قلقاً بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر طبيعي، خصوصاً أنهم فازوا بكأس العالم، ولأنه أحد أفضل اللاعبين. أعتقد أن كل مدرب يرغب في ضم رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع. لكنه الآن سيخضع لجراحة يوم الاثنين. إنه بحاجة إلى إجازة، ويحتاج إلى الراحة والتعافي، وبعد ذلك سيعود إلينا».

كما أشار ماريسكا إلى مسار محتمل لعودة جاك غريليش، الذي قضى موسماً معاراً في إيفرتون. وأضاف: «جاك موجود هنا حالياً، وأنا أقول دائماً في أي نادٍ أنضم إليه، إذا كان هناك لاعبون ينتمون إلى النادي، فمن واجبي أن أحاول تدريبهم. تربطني علاقة جيدة بجاك منذ أن غادرت، والسبب هو أنه صاحب قلب كبير وشخص طيب. سنرى ما سيحدث».

وفي ظل إجازة عدد من لاعبي الفريق الأول بعد كأس العالم، يقول ماريسكا إنه يعمل مع اللاعبين الشباب في النادي؛ حيث يبدأ التركيز على مباراة درع المجتمع ضد آرسنال في 16 أغسطس (آب)، قبل أسبوع واحد من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال: «ستنضم إلينا المجموعة الأخيرة من اللاعبين قبل 3 أو 4 أيام من مباراة درع المجتمع. ومن هذه النقطة، سيكون لدينا كامل التشكيلة. أعمل مع عدد من اللاعبين الشباب، وهذا أمر جيد دائماً لأنهم مفعمون بالطاقة. بعضهم جيد جداً؛ لذا نعم، أنا سعيد».