إيران تهنئ إسبانيا: انتصار أسعد «الأمم الحرة»

هنّأت إيران إسبانيا على الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، قائلةً إن ذلك أسعد «الأمم الحرة والمستقلة» في العالم، في إشارة ضمناً إلى المناهضين للولايات المتحدة وإسرائيل.

وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بالتهنئة للمنتخب الاسباني. وأعرب كثيرون عن تأييدهم لـ«لا روخا» على خلفية مواقف سياسية اتخذتها مدريد، خصوصاً إدانتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وانتقادها الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة والدولة العبرية على إيران.

في المقابل، أعرب مسؤولون ومشجعون إسرائيليون عن دعمهم للأرجنتين التي يُعدّ رئيسها خافيير ميلي من أبرز مؤيدي الدولة العبرية وسياساتها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن «دفاع اللاعبين عن الشعب الفلسطيني ودعم إسبانيا لإيران... أظهر أن الحرية والجرأة من سمات تلك الأمة الذكية والمحترمة».

وأضاف قاليباف، الذي يتولى قيادة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، أن فوز إسبانيا «لم يُدخِل البهجة إلى قلوب الشعب الإسباني فحسب، بل إلى قلوب كثير من الأمم الحرة والمستقلة والمحبّة للعدالة في العالم أيضاً».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد قال في وقت سابق: «إن تصرفات المنتخب الإسباني وموقف إسبانيا عموماً خلال الأشهر الماضية في معارضة العدوان والإبادة والظلم، كان موقفاً قيّماً».

وأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين من اللقب بفوزها عليها 1-0 بعد التمديد الأحد، في مدينة نيوجيرسي الأميركية.