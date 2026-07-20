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الرياضة رياضة سعودية

الشباب يدشن ودياته الصيفية بمواجهة بوليتكنيكا الروماني

توماس ليتش مدرب الشباب يوجّه لاعبيه قبل انطلاق التدريبات (موقع النادي)
توماس ليتش مدرب الشباب يوجّه لاعبيه قبل انطلاق التدريبات (موقع النادي)
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الشباب يدشن ودياته الصيفية بمواجهة بوليتكنيكا الروماني

توماس ليتش مدرب الشباب يوجّه لاعبيه قبل انطلاق التدريبات (موقع النادي)
توماس ليتش مدرب الشباب يوجّه لاعبيه قبل انطلاق التدريبات (موقع النادي)

كشف نادي الشباب، الأحد، عن برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة باد فالترسدورف النمساوية، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.

وسيستهل «الليوث» مبارياتهم الودية بمواجهة بوليتكنيكا الروماني في 21 يوليو (تموز)، قبل لقاء النصر الإماراتي في 26 من الشهر ذاته، ثم مواجهة الأهلي القطري في 30 يوليو، على أن يختتم الفريق مبارياته الودية بلقاء مولودية الجزائر في الثالث من أغسطس (آب).

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن المعطيات الأولية ترجّح إقامة أربع مباريات ودية خلال المعسكر، قبل أن يعتمد النادي البرنامج بشكل رسمي ويكشف عن مواعيد المباريات وأطرافها.

وتأتي هذه المباريات ضمن البرنامج الإعدادي الذي يقوده المدرب الألماني توماس ليتش، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على مستويات اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

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