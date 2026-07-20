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الرياضة رياضة سعودية

الفرنسي مالانغ سار على أبواب نيوم

مالانغ سار (الشرق الأوسط)
مالانغ سار (الشرق الأوسط)
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الفرنسي مالانغ سار على أبواب نيوم

مالانغ سار (الشرق الأوسط)
مالانغ سار (الشرق الأوسط)

أنهى نادي نيوم، اتفاقه مع المدافع الفرنسي مالانغ سار للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، وذلك وفقاً لما كشفه الصحافي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو.

وأوضح رومانو أن اللاعب الفرنسي منح موافقته النهائية للانضمام إلى نيوم، مفضلاً المشروع الرياضي للنادي السعودي على خمسة عروض تلقاها من أندية أوروبية، في خطوة تعكس جاذبية المشروع الذي يعمل النادي على بنائه استعداداً لخوض موسمه الأول في الدوري السعودي.

ويُعد سار، صاحب الـ26 عاماً، من المدافعين الذين يمتلكون سجلاً حافلاً في الكرة الأوروبية، إذ تدرج في صفوف نيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، كما خاض تجارب مع بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي، مكتسباً خبرات متنوعة في عدد من أبرز الدوريات الأوروبية.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من التحركات التي تنفذها إدارة نيوم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك الجودة والخبرة، في إطار خطة تستهدف بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات قوية خلال أول ظهور للنادي في دوري «روشن»، بما ينسجم مع الطموحات الكبيرة للمشروع الرياضي الذي يتبناه النادي.

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الدوري السعودي كرة القدم السعودية

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