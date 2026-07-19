باريديس يشتبك مع لاعبي إسبانيا بعد صافرة نهائي المونديال

المونديال الماراثوني... «إسباني»

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب الأرجنتين، مساء الأحد، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب أفريقيا.

ترمب يواسي ميسي خلال مراسم التتويج (د.ب.أ)

وتحت أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات الأمور في الوقت الأصلي، الذي أضاع خلاله لاعبوه أكثر من فرصة محققة، دون أن تهتز الشباك بفضل تألق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة، في الوقت الذي لم يطلق فيه رفاق ليونيل ميسي أي تسديدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة.

توريس محتفلاً بهدف اللقب (أ.ب)

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، في ظل خوض منتخب الأرجنتين اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني إثر طرد لاعبه إنزو فرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني، احتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

يامال في مشهد معبر بعد إطلاق صافرة النهاية (أ.ب)

وخلال الوقت الإضافي من عمر المباراة التي أقيمت بملعب ميتلايف في نيوجيرسي، والذي يعد التاسع في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، أحرز فيران توريس هدف التتويج للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 عبر قذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء، دون أن يتمكن منتخب الأرجنتين من معادلة النتيجة والدفع بالمباراة لركلات الترجيح، خلال الوقت المتبقي من المباراة.

الأرجنتين حاولت التعديل خلال الدقائق الأخيرة (أ.ب)

وبذلك، عادت البطولة التي توج بها منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية بقطر عام 2022 إلى قارة أوروبا، حيث رفعت منتخباتها حصيلتها من المونديال إلى 13 لقباً، بينما نالت منتخبات قارة أميركا الجنوبية البطولة 10 مرات فقط.

وتعتبر هذه هي المرة السادسة، التي يتم فيها حسم نهائي كأس العالم عبر الوقت الإضافي بعد نسخ 1934 و1966 و1978 و2010 و2014.

وواصل منتخب إسبانيا، الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم، سلسلة عدم الهزيمة للمباراة الـ38 على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول منتخب أوروبي يحقق هذا الإنجاز، بعدما فض شراكته مع المنتخب الإيطالي، علماً بأنه حقق 29 انتصاراً مقابل 9 تعادلات في تلك السلسلة.

لا فوينتي وسكالوني في لقاء بعد نهاية المباراة (رويترز)

في المقابل، كان منتخب الأرجنتين، الذي سجل ظهوره السابع في نهائي كأس العالم يطمح لأن يصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب في نسختين متتاليتين بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).

وخلال مشواره في المونديال الحالي، افتتح منتخب الأرجنتين مسيرته بتصدر ترتيب المجموعة العاشرة في مرحلة المجموعات برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه 3 / صفر على الجزائر، و2 / صفر على النمسا، و3 / 1 على الأردن.

ميسي خرج خائباً من مسرح النهائي (أ.ب)

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 3 / 2 على الرأس الأخضر (كاب فيردي)، بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الـ32، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على المنتخب المصري في دور الـ16.

وفاز منتخب الأرجنتين 3 / 1 على منتخب سويسرا بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الثمانية، ثم انتصر 2 / 1 على منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي.

الأرجنتيني باريديس يشتبك مع غافي من إسبانيا (رويترز)

في المقابل، استهل منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم بتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، حيث تعادل دون أهداف مع الرأس الأخضر في بداية لقاءاته بالنسخة الحالية، ثم حقق فوزاً 4 / صفر على منتخب السعودية، أعقبه بانتصار صعب 1 / صفر على منتخب أوروغواي.

وفاز منتخب إسبانيا 3 / صفر على النمسا في دور الـ32، ثم تغلب 1 / صفر على البرتغال في دور الـ16، وانتصر 2 / 1 على بلجيكا في دور الثمانية، و2 / صفر على فرنسا بالدور قبل النهائي.