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الرياضة رياضة عالمية

هل يتولى غوارديولا تدريب منتخب إيطاليا؟

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
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هل يتولى غوارديولا تدريب منتخب إيطاليا؟

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا، سعياً لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في النسخ الثلاث الأخيرة.

ذكرت شبكة «سكاي» الإيطالية أن باولو مالديني المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة الإيطالي، وليوناردو مستشار الاتحاد زارا غوارديولا في مدينة برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات أولية بشأن موافقة غوارديولا على تولي المسؤولية، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 10 سنوات.

وفشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مما أدى للإطاحة بمدرب الفريق جينارو غاتوزو، ومدير الفريق جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل جرافينا.

وانتخب جيوفاني مالاغو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي في ميلانو-كورتينا، رئيساً جديداً لاتحاد الكرة الإيطالي، واستعان مالاغو بأسطورة ميلان مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد.

ويبقى منتخب إيطاليا بلا مدرب، وسيكون التعاقد مع غوارديولا بمثابة دفعة قوية في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الإسباني الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وبرشلونة، إضافة إلى 12 لقب دوري محلي مع الناديين نفسيهما إضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ورفض مالاغو التعليق على إمكانية التعاقد مع غوارديولا، مضيفاً عبر شبكة «سكاي» أن قائمة المرشحين لن تضم الثنائي روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو فقط.

يذكر أن مانشيني قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب أمم أوروبا في 2021 أثناء توليه المسؤولية خلال الفترة بين عامي 2018 و2023.

أما بيرلو الفائز لاعباً مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، لم يتوهج في مسيرته التدريبية مع ناديي يوفنتوس وسامبدوريا.

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