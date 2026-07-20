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الرياضة رياضة عالمية

وفاة كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق

كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق (أ.ب)
كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق (أ.ب)
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وفاة كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق

كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق (أ.ب)
كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق (أ.ب)

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين وفاة كيفن كيغان قائد ومدرب إنجلترا السابق عن 75 عاماً.

وكانت عائلة كيغان ونادي نيوكاسل قد أعلنا في يناير (كانون الثاني) أن كيغان، الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا، يخضع لعلاج من السرطان، دون كشف تفاصيل مرضه. وفي يونيو (حزيران)، كشف كيغان أنه مصاب بسرطان في المرحلة الرابعة.

وقال نيوكاسل في بيان: «نشعر بحزن عميق لخبر وفاة كيفن كيغان، أحد أكثر الشخصيات شهرة وتأثيراً ومحبة في تاريخ نادينا. كلاعب، جلب موهبة عالمية وطموحاً وإيماناً إلى ملعب (سانت جيمس بارك)، مما ساعد في تغيير النظرة إلى ما يمكن أن يكون عليه نادي نيوكاسل يونايتد. وكمدرب، أشعل حماس مدينتنا. منح كيفن المشجعين الأمل والفخر، وقاد فريقاً استحوذ أسلوبه وروحه وشغفه على خيال عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. لقد كان أكثر من مجرد شخص يجلب البهجة للجميع».

ويعد كيغان أحد أكثر الشخصيات جاذبية في كرة القدم الإنجليزية، وكانت مسيرته مرموقة كمهاجم؛ إذ حقق العديد من الألقاب مع ليفربول قبل أن يتألق في ألمانيا مع هامبورغ. وساهمت إنجازاته في فوزه بجائزة الكرة الذهبية في عامَي 1978 و1979.

وسجل 21 هدفاً في 63 مباراة مع منتخب إنجلترا بين عامَي 1972 و1982، ووضع شارة قيادة الفريق في 31 مباراة.

وخلال مسيرته التدريبية، أعاد بريق نيوكاسل وقاده إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف التسعينيات، قبل أن يمر بفترة أكثر صعوبة كمدرب لمنتخب إنجلترا.

وقالت عائلة كيغان في بيان نقلته شبكة «سكاي سبورتس»: «ببالغ الحزن نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاماً». وأضافت: «كان اللاعب والمدرب الإنجليزي السابق يكافح مرض السرطان، وقد كانت زوجته وبناته بجانبه في لحظاته الأخيرة».

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