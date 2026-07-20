عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رودري... قائد خط الوسط الذي انطلق بإسبانيا نحو المجد

رودري قائد منتخب إسبانيا يحمل كأس العالم لدى وصوله إلى العاصمة مدريد (د.ب.أ)
رودري قائد منتخب إسبانيا يحمل كأس العالم لدى وصوله إلى العاصمة مدريد (د.ب.أ)
TT
TT

رودري... قائد خط الوسط الذي انطلق بإسبانيا نحو المجد

رودري قائد منتخب إسبانيا يحمل كأس العالم لدى وصوله إلى العاصمة مدريد (د.ب.أ)
رودري قائد منتخب إسبانيا يحمل كأس العالم لدى وصوله إلى العاصمة مدريد (د.ب.أ)

فاز المنتخب الإسباني بلقب «كأس العالم لكرة القدم 2026» في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك لثاني مرة في تاريخه، بفوزه على الأرجنتين 1 - 0 في المباراة النهائية للبطولة.

ومن بين نجوم المنتخب الإسباني الذين قادوا الفريق للفوز باللقب، كان القائد رودريغو هيرنانديز، المعروف باسم «رودري»؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر موقع «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» أن الطريقة التي يوزع بها رودري الكرات في أرجاء الملعب تُبدو كأنها لا تتطلب منه أي جهد يذكر، وأضاف أنها كانت كافية لأن تنال إعجاب حتى أكبر المتابعين حياداً في البطولة.

وأوضح أن دور رودري لم يقتصر على أنه نقطة انطلاق للهجمات الإسبانية في المباريات، بل كان أيضاً العقل المدبر الذي جسد النهج الذي قاد «لا روخا» إلى النجاح.

وفي المباراة النهائية ضد الأرجنتين، قدم نجم مانشستر سيتي أداءً استثنائياً في استعادة الكرة وقطع التمريرات، وسيطر قائد إسبانيا، الذي يعوض أي نقص في سرعته الطبيعية بأسلوب لعب مفعم بالحيوية والطاقة، على خط الوسط بعدما فاز بكل المواجهات الثنائية.

أما منتخب الأرجنتين، الذي اعتاد السيطرة على مجريات اللعب، فلم يجد أي حل أمام المزيج الإسباني الفريد بين الضغط والتمرير، وبين المبادرة والواقعية.

وإلى جانب قيادته إيقاع اللعب بوضوح ورؤية واتزان، كان ابن الـ30 عاماً صاحب القرار داخل الملعب، كما أسهم في الارتقاء بمستوى زملائه؛

فقد كان يوجه إيميريك لابورت وباو كوبارسي بشأن التوقيت المناسب للتقدم بالكرة من الخلف أو متى يشركان الظهيرين في بناء الهجمة.

كما أرشد لاعبي الهجوم إلى اللحظة المناسبة للاستدارة بالكرة، وكان ميكيل أويارزابال من أكثر المستفيدين من تأثير رودري، فهذا القائد الحقيقي للأوركسترا لا يدرك فقط دوره داخل المنظومة بأدق تفاصيله، بل يمتلك أيضاً فهماً كاملاً لكيفية توظيف زملائه واستخراج أفضل ما لديهم.

وكان رودري مصدر الإلهام لمنتخب إسبانيا في جميع مبارياته الـ8 خلال البطولة، التي شهدت 7 انتصارات وتعادلاً افتتاحياً أمام الرأس الأخضر، كما أسهم في قيادة حارس المرمى أوناي سيمون وخط دفاع «لا روخا» لتحقيق رقم مذهل بالحفاظ على نظافة الشباك في 7 مباريات خلال طريق التتويج باللقب.

وقال رودري: «لا أعتقد أن هناك منتخبا آخر يتقن جوانب اللعبة المختلفة بالقدر الذي نفعله. أتحدث عن الضغط، والاستحواذ، والهجمات المرتدة، والكرات الثابتة».

وأشاد فيران توريس، صاحب هدف الفوز في النهائي، بقائده؛ الذي سبق له اللعب مع فياريال وأتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، قائلاً: «إنه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى... وفي نهاية المطاف، هو قدوتنا الأولى».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية مانشستر سيتي إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

صحتك دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

تشير دراسة حديثة إلى أن تمارين التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT) قد تساعد كبار السن على الحفاظ على الكتلة العضلية مع تقليل الدهون في الجسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب إسبانيا يكتب صفحة جديدة رائعة في التاريخ الكروي لبلاده ويتوج بطلاً للعالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف بسطت إسبانيا سلطتها على كرة القدم العالمية؟

حقق المنتخب الإسباني أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي منتخب أوروبي أو من أميركا الجنوبية في التاريخ

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نهائي كأس العالم 2030 سيحظى بتنافس كبير بين المغرب وإسبانيا (رويترز)
رياضة عالمية

صراع نهائي مونديال 2030… هل يذهب إلى مدريد أم الدار البيضاء؟

يتحول سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة خلف الكواليس

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية فيل فودن (أ.ب)
رياضة عالمية

فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هيربرت هاينر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس بايرن: كلوب هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب الألماني

يرى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يورغن كلوب «هو الرجل المناسب» لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)