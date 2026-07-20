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الرياضة رياضة عالمية

البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا

لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا (رويترز)
لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا (رويترز)
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البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا

لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا (رويترز)
لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز إلى أستون فيلا (رويترز)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز، قادماً من وولفرهامبتون، ليصبح ثاني صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاماً انضم إلى الفريق بعد يوم واحد فقط من التعاقد مع زميله في خط الوسط السويسري يوهان مانزامبي، وأصبح سادس لاعب برازيلي يمثل النادي عبر تاريخه.

وأوضح النادي الإنجليزي أن اللاعب وصل إلى مقر النادي ووقَّع على العقد والتقط الصور وأجرى أول مقابلة مع قناة النادي.

ويستهل أستون فيلا مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون يوم 23 أغسطس (آب) المقبل.

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