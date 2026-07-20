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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يتمسك بالكسار حتى 2029

الكسار حاملاً قميص القادسية بعد تجديد العقد (موقع النادي)
الكسار حاملاً قميص القادسية بعد تجديد العقد (موقع النادي)
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القادسية يتمسك بالكسار حتى 2029

الكسار حاملاً قميص القادسية بعد تجديد العقد (موقع النادي)
الكسار حاملاً قميص القادسية بعد تجديد العقد (موقع النادي)

أعلنت إدارة نادي القادسية تمديد عقد الحارس الدولي أحمد الكسار حتى 2029.

ويرغب القادسية في إرساء الاستقرار العناصري، خصوصاً في مركز حراسة المرمى، بعد أن تم الاحتفاظ بالحارس البلجيكي كوين كاستليس الذي يعد من أبرز الحراس الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسمين الماضيين، إضافة إلى وجود الحارس الشاب مشاري سنيور.

وتنتظر إدارة القادسية أربعة استحقاقات في الموسم المقبل من بينها المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى بطولات الدوري، والسوبر، وكأس الملك على المستوى المحلي.

ومن المقرر أن يلتحق الكسار بمعسكر الفريق الحالي في جيرونا بإسبانيا رفقة عدد من الأسماء الدولية التي حصلت على إجازة استثنائية بعد المونديال.

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