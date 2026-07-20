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الرياضة رياضة سعودية

صفقة الصرنوخ تحرر ملفات الفتح العالقة

الصرنوخ في تدريبه الأخير مع الفتح قبل الانتقال للهلال (موقع النادي)
الصرنوخ في تدريبه الأخير مع الفتح قبل الانتقال للهلال (موقع النادي)
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صفقة الصرنوخ تحرر ملفات الفتح العالقة

الصرنوخ في تدريبه الأخير مع الفتح قبل الانتقال للهلال (موقع النادي)
الصرنوخ في تدريبه الأخير مع الفتح قبل الانتقال للهلال (موقع النادي)

ستسهم صفقة انتقال اللاعب محمد الصرنوخ لصالح نادي الهلال، في سداد العديد من الالتزامات على نادي الفتح، فضلاً عن استخراج شهادة الكفاءة المالية لفريق كرة القدم والإعلان عن الصفقات الجديدة، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وكانت إدارة الفتح أعلنت عن موافقتها بيع المدة المتبقية من عقد الصرنوخ لصالح الهلال.

وثمنت إدارة النادي الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعب خلال فترة تمثيله شعار «النموذجي»، وقدمت له خالص الشكر والتقدير على كل ما قدمه لخدمة النادي والفريق، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الاحترافية القادمة مع ناديه الهلال.

ومن المنتظر أن يعلن الفتح عن بيع عقد اللاعب نايف مسعود لصالح نادي الأهلي في صفقة ستكون مداخيلها مناصفة بين ناديي الفتح والقادسية، كما سيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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