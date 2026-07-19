الأهلي يتعادل مع ريو آفي البرتغالي «ودياً»

تعادل الأهلي، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، مع ريو آفي البرتغالي 2 - 2، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي بالبرتغال.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع سعد بالعبيد، وماتيو دامس، وريان حامد، ومحمد عبد الرحمن. وفي خط الوسط وجد زياد الجهني وإنزو «ميو»، بينما ضم الخط الأمامي صالح أبو الشامات في الجناح الأيسر، وإدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، وماتيوس غونسالفيس في الجناح الأيمن، وفراس البريكان في خط الهجوم.

وفرض الأهلي أفضليته منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط العالي الذي يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله، وهو ما تسبب في خطأ دفاعي من لاعبي ريو آفي أثناء بناء اللعب، ليستغل فراس البريكان الفرصة ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بتسديدة متقنة.

وواصل الأهلي تفوقه، وأضاف البرازيلي ماتيوس غونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد تسديدة رائعة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب ماتياس يايسله عدة تغييرات، بدخول سلمان الجدعاني، ومحمد سليمان بكر، وعبد الرحمن صيادي، ووائل الجهني، ومشعل المطيري، وأسامة الدغمة، وريكاردو ماتياس، بدلاً من عبد الرحمن الصانبي، وفراس البريكان، ومحمد عبد الرحمن، وماتيو دامس، وزياد الجهني، وسعد بالعبيد، وريان حامد.

ورغم التغييرات، واصل الأهلي محاولاته لتعزيز تقدمه، إلا أن ريو آفي نجح في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما سجل هدفه الأول في الدقيقة 73، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2 - 2)، في ثالث تجارب الأهلي الودية ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.