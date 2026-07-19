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الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا والأرجنتين… صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي

إسبانيا والأرجنتين صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي (أ.ف.ب)
إسبانيا والأرجنتين صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي (أ.ف.ب)
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إسبانيا والأرجنتين… صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي

إسبانيا والأرجنتين صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي (أ.ف.ب)
إسبانيا والأرجنتين صراع القيمة السوقية أمام سحر ميسي (أ.ف.ب)

تتجه أنظار العالم، الأحد، إلى نهائي كأس العالم 2026 الذي يجمع بين أفضل منتخبين في التصنيف الدولي إسبانيا، بطلة أوروبا والأرجنتين، حاملة اللقب العالمي، في مواجهة تعكس مدرستين مختلفتين في صناعة النجاح.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية يصل المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي معتمداً على جيل شاب، وسيطرة فنية، وقائمة هي الأعلى قيمة سوقية في العالم، وتراهن الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني على الخبرة، وشخصية البطل، وتأثير قائدها ليونيل ميسي، الذي لا يزال يمثل العامل الأبرز داخل الملعب وخارجه.

ولم يكن وصول المنتخبين إلى النهائي مفاجئاً، إذ دخلا البطولة وهما يحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يؤكدا مكانتهما على أرض الملعب. كما حافظ الفريقان على سجلهما خالياً من الهزائم، وإن كان كل منهما قد سلك طريقاً مختلفاً نحو المباراة النهائية، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية أو الجماهيرية.

وتكشف بيانات مؤسسة «فوتبول بنشمارك» عن فجوة كبيرة في القيمة السوقية بين المنتخبين، إذ تبلغ قيمة تشكيلة إسبانيا نحو 1.47 مليار يورو، مقابل 818 مليون يورو للأرجنتين، ما يعني أن قيمة المنتخب الإسباني تزيد بنحو 80 في المائة على حامل اللقب.

ويعود جانب كبير من هذا الفارق إلى النجم الشاب لامين يامال، الذي يعد حالياً اللاعب الأعلى قيمة سوقية في العالم، إذ تقدر قيمته بنحو 292.2 مليون يورو. كما يتميز المنتخب الإسباني بانخفاض معدل أعمار لاعبيه، إذ يبلغ متوسط العمر 26.7 عام، مقارنة بـ29.1 عام للأرجنتين، التي تعد من أكثر المنتخبات خبرة في البطولة.

ويظهر التفوق الإسباني أيضاً في التشكيلة المثالية المعتمدة على القيمة السوقية للاعبين، إذ تضم سبعة لاعبين من منتخب إسبانيا، وتتجاوز قيمتها الإجمالية مليار يورو، يتقدمهم لامين يامال، إلى جانب بيدري (139 مليون يورو) وباو كوبارسي (110 ملايين يورو). وفي المقابل، يتصدر إنزو فرنانديز قائمة اللاعبين الأرجنتينيين بقيمة تبلغ 104 ملايين يورو، يليه خوليان ألفاريز بـ88 مليوناً.

ورغم الفارق الاقتصادي، فإن الأرجنتين تتفوق بوضوح في التأثير الجماهيري والإعلامي، إذ يبلغ مجموع متابعي لاعبي المنتخب على منصة «إنستغرام» نحو 667 مليون متابع، مقابل 140 مليوناً فقط للاعبي إسبانيا.

ويعود الجزء الأكبر من هذا التفوق إلى ليونيل ميسي، الذي يتجاوز عدد متابعيه 512 مليوناً، ليظل الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العالمية، حتى مع اقترابه من إسدال الستار على مسيرته الدولية.

كما انعكس الحضور الجماهيري للأرجنتين على حساباتها الرسمية خلال البطولة، إذ كسب الحساب الرسمي للمنتخب نحو 2.4 مليون متابع بين 11 يونيو (حزيران) و14 يوليو (تموز)، بنسبة نمو بلغت 16.2 في المائة، بينما أضاف المنتخب الإسباني نحو نصف مليون متابع، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة.

وتواصل التفوق الأرجنتيني أيضاً على مستوى النجوم الأكثر نمواً في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أضاف اللاعبون الخمسة الأكثر نمواً في المنتخب 11.8 مليون متابع جديد خلال البطولة، وهو أكثر من ضعف ما حققه اللاعبون الإسبان الخمسة الأوائل، الذين بلغ مجموع نموهم 5.6 مليون متابع.

وجاء ميسي في الصدارة بعدما أضاف ستة ملايين متابع جديد، يليه خوليان ألفاريز، وإيميليانو مارتينيز، ولياندرو باريديس، وليساندرو مارتينيز، وجميعهم تجاوزوا حاجز المليون متابع خلال فترة البطولة.

وعلى الصعيد البدني، قد تلعب معدلات الإرهاق دوراً مؤثراً في النهائي، في ظل الضغط الكبير الذي فرضته المباريات المتتالية.

ويتصدر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة بين طرفي النهائي، بعدما خاض 795 دقيقة كاملة دون أن يغيب عن أي دقيقة في مشوار منتخب بلاده.

ويليه أليكسيس ماك أليستر بـ730 دقيقة، فيما تضم القائمة خمسة لاعبين من المنتخب الإسباني بين الأكثر مشاركة، هم مارك كوكوريّا، وأوناي سيمون، وباو كوبارسي، إضافة إلى إيمريك لابورت ورودري، وجميعهم تجاوزوا حاجز 700 دقيقة.

ويثير هذا الضغط البدني أيضاً قلق الأندية الأوروبية، إذ تنطلق منافسات موسم 2026 - 2027 بعد أقل من شهر، ما يعني أن عدداً كبيراً من نجوم المنتخبين سيعودون إلى أنديتهم من دون فترة إعداد كافية.

لكن كل هذه الأرقام ستفقد قيمتها مع انطلاق صافرة البداية. فإسبانيا تدخل النهائي وهي تمتلك التشكيلة الأعلى قيمة سوقية، وأحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة، إلى جانب موهبة استثنائية يمثلها لامين يامال، الذي يعد مستقبل كرة القدم العالمية.

أما الأرجنتين، فتخوض المباراة وهي تحمل لقب بطلة العالم، وتمتلك أقوى خط هجوم في البطولة، وتعتمد على خبرة ليونيل ميسي، الذي يواصل تحدي الزمن وتجاوز كل التوقعات.

قد تفسر الأرقام ملامح المواجهة، لكنها لن تحسم نتيجتها، فكما جرت العادة، يبقى الحسم الحقيقي على أرض الملعب.

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الرياضة رياضة عالمية

أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)
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أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)

أعلن بن أسكرين المصارع الأولمبي والمنافس السابق في بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة اعتزاله منافسات المصارعة بعد خسارته أمام بلال محمد، بطل «يو إف سي» السابق في وزن الوسط بحلبة «يو دبليو-ميلووكي بانثر أرينا»، أمس السبت.

وكان هذا النزال، الذي نظمته مؤسسة «ريال أميركان فريستايل»، بمثابة عودة استثنائية لأسكرين الذي خضع لعملية زرع رئتين بعد معاناة من التهاب رئوي هدد حياته العام الماضي.

وصرح أسكرين سابقاً بأنه قضى نحو 40 يوماً في غيبوبة وفقد قدراً كبيراً من وزنه خلال فترة تعافيه.

ورغم تقييد قدرته على ممارسة أنشطته البدنية المعتادة، عاد أسكرين المتوج بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مرتين، والذي شارك في أولمبياد 2008 إلى حلبة المصارعة في عيد ميلاده الثاني والأربعين، فيما وصفه بأنه سيكون ظهوره الأخير. وتقدم أسكرين 3-صفر بفضل ضغطه الجيد ودفاعه السريع، لكن أداءه تراجع في أواخر النزال ليستغل محمد الموقف ويعود من تأخره ويحسم الفوز بنتيجة 6-3.

وقال أسكرين بعد أن ترك حذاء المصارعة الخاص به على الحلبة إيذاناً باعتزاله: «تعبت ساقاي ولم تعودا قادرتين على حمل جسدي».

وأضاف: «هذه هي المرة الأخيرة لي بالتأكيد على حلبة المصارعة. لم أجد مكاناً أفضل من هذا لأقوم بذلك. لقد عملت بجد خلال العام الماضي. كان الأمر صعباً».

وتابع: «كنت أستيقظ كل يوم وأشكر الرب على إتاحة الفرصة لي كي أفعل ذلك مرة أخرى فقط».

واعتزل أسكرين الفنون القتالية المختلطة في 2019 بعد مسيرة قصيرة قضاها داخل «يو إف سي».

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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات متقدمة بين نادي الفيحاء واللاعب عبد الرحمن العبيد (ظهير أيسر) للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمثيله في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد العبيد من اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ بدأت مسيرته مع نادي القادسية، قبل أن يوقع عقداً مع نادي النصر لمدة أربع سنوات مطلع عام 2018. وبعد نهاية عقده، انتقل إلى نادي الهلال مطلع عام 2022، ثم أُعير إلى نادي الاتفاق في صيف العام ذاته. كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، وشارك أيضاً في كأس العالم 2018.

من جانب آخر، اقتربت إدارة الفيحاء من حسم صفقة لاعب مواليد (برازيلي) لتمثيل الفريق في منافسات الدوري، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وفي أولى مبارياته التجريبية، خسر الفيحاء أمام نيميخن الهولندي، ثالث الدوري الهولندي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، حيث سعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم خلال أولى التجارب الودية في المعسكر الحالي المقام في سلوفينيا.

وسيخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام ويسترلو البلجيكي يوم الأربعاء المقبل.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)

كان جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يشعر بالإحباط مثل أي شخص آخر بسبب فشل إنجلترا في تحقيق لقب كأس العالم، لكنه يعتقد أن أفضل أداء للمنتخب في البطولة منذ عام 1966 يمكن أن يُشكل قاعدة للنجاحات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل كان على بُعد دقائق من المباراة النهائية، ولكن أسلوبه السلبي منح الأرجنتين الفرصة للعودة، وأسفر عن انهيار مؤلم بنتيجة 1-2 في مباراة الدور قبل النهائي.

وأظهر لاعبو إنجلترا رد فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي؛ حيث شارك بيلينغهام بديلاً، وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6-4.

ويعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينغهام، صاحب الأهداف السبعة في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على إنستغرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة».

وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».

وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».

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