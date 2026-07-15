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الرياضة رياضة عالمية

توخيل: إنجلترا والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة... التوتر كبير

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
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توخيل: إنجلترا والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة... التوتر كبير

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

قال المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الثلاثاء إن المباريات بين الأرجنتين وإنجلترا هي «أكثر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم»، وذلك عشية مواجهتهما، الأربعاء، في أتلانتا، في نصف نهائي كأس العالم بأميركا الشمالية.

وتُعد المواجهة بين الأرجنتينيين والإنجليز واحدة من أكبر كلاسيكيات المنتخبات الوطنية، وقد ارتبطت بلحظات «أيقونية»، مثل هدف «يد...». و«هدف القرن» اللذين سجلهما دييغو مارادونا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

لكن هذه المنافسة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، كما حدث مع حرب جزر المالوين (فوكلاند) عام 1982.

وقال المدرب الألماني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «لا يمكن القول ببساطة إنها مجرد مباراة أخرى لكرة القدم. لكن كجهاز فني نفعل ذلك تماماً: نركز على ما يمكننا التأثير فيه».

وأضاف: «أنا وجهازي الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية. ولا نتحدث عن اللحظات الأيقونية. فالمباراة بحد ذاتها أيقونية بما يكفي، والتوتر كبير بما فيه الكفاية».

ورأى مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» أن إنجلترا يجب أن تفرض أسلوبها ونقاط قوتها، رغم إدراكه «حجم العقبة» التي تنتظره.

وقال إن الأرجنتينيين «لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعة شديدة التنافسية. لاعبون يتمتعون بجودة عالية جداً. ولاعبون أصحاب خبرة كبيرة في كل مركز. يحبون اللعب عبر العمق، ويستطيعون الدفاع بقوة، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات».

وأضاف: «استعددنا لمواجهة أفضل نسخة من الأرجنتين. نتوقع ونأمل ونطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا غداً في مباراة كرة قدم كبيرة. أعتقد أن جميع المنتخبات في العالم يمكن هزيمتها».

كما أشاد توخيل بالنجم ليونيل ميسي الذي أظهر مستوى رائعاً في سن التاسعة والثلاثين، ويتصدر قائمة هدافي البطولة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما.

وقال: «لم تعد هناك كلمات لوصف هذا النوع من الإنجازات، أو حجم المسؤولية والجودة التي يثبتها مجدداً في هذه البطولة. إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني».

وسلَّط الضوء على التطور الدفاعي لفريقه طوال البطولة، لكنه أقر بضرورة تحسين صناعة اللعب ورفع وتيرة الهجوم، إذا أراد اللاعبون بلوغ أول نهائي لهم منذ ستين عاماً.

وقال: «نريد أن نستخرج آخر قطرة من إمكاناتنا. نريد أن نخطو الخطوة التالية. يعجبني التغيير في الطاقة داخل مجموعتنا. أشعر بأن اللاعبين متحمسون جداً وطموحون للغاية لهذه المباراة في نصف النهائي. لا أحد يشعر بالرضا، وهذا بالضبط المزيج المناسب لتقديم الأداء الذي نحتاج إليه غداً».

وسيواجه الفائز في النهائي الأحد منتخب إسبانيا الذي تغلب الثلاثاء على فرنسا 2 - 0 في دالاس.

وقال توخيل مهنئاً المتأهلين الجدد إلى النهائي: «كلما كبر المسرح، زاد التوتر، لكنهم يلعبون بهدوء أكبر وبثقة أكبر في أنفسهم. إنه أمر مثير للإعجاب للغاية».

وأكد المدرب الألماني أن جميع أفراد التشكيلة متاحون لخوض مباراة نصف النهائي، بمن فيهم لاعب الوسط ديكلان رايس الذي خرج بين الشوطين في ربع النهائي أمام النرويج بسبب آثار مرض تعرض له.

أما الغيابان الوحيدان، فهما للاعب الوسط جوردان هندرسون بسبب الإصابة، والظهير غاريل كوانساه بسبب الإيقاف.

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ليلة دالاس المؤلمة لا يمكن أن تمحو إرث ديشان مع فرنسا

ديشان متأثر من نتيجة المباراة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
ديشان متأثر من نتيجة المباراة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
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ليلة دالاس المؤلمة لا يمكن أن تمحو إرث ديشان مع فرنسا

ديشان متأثر من نتيجة المباراة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
ديشان متأثر من نتيجة المباراة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)

وصلت حقبة ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا، التي طالما وُصفت بحقبة ذهبية، إلى نهايتها، لكنها شهدت نهاية مخيبة للآمال بعد أن تعرض الفريق لهزيمة مؤلمة 2 - صفر أمام إسبانيا، يوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم، ومع ذلك، لن تشوه الكبوات الأخيرة إرثاً غير مسبوق للمدرب مع منتخب بلاده.

وخسرت فرنسا نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، والآن انهزمت أمام إسبانيا للمرة الثالثة توالياً في الدور قبل النهائي في البطولات الكبرى؛ إذ خسرت أمامها في بطولة أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية.

ومع ذلك، فإن ديشان، الذي تولى المنصب عام 2012 في وقت كانت فيه كرة القدم الفرنسية لا تزال تعاني من آثار التمرد والإذلال الذي تعرضت له في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، سيُذكر قبل كل شيء باعتباره المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقبها الثاني في كأس العالم، عبر نسخة 2018، بعد عقدين من الفوز باللقب الأول كقائد للفريق، وذلك في نسخة 1998 التي استضافتها فرنسا.

وبفضل رقمه القياسي البالغ 20 فوزاً في كأس العالم كمدرب، قاد فرنسا إلى الدور قبل النهائي في ثلاث نسخ متتالية، ووصل إلى النهائي مرتين، وأرسى مكانة المنتخب كأكثر القوى ثباتاً في البطولات الكبرى الدولية لكرة القدم.

وستشكل مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت وداعاً مخيباً للآمال للمدرب البالغ من العمر 57 عاماً، الذي أعلن العام الماضي أنه سيغادر منصبه عند انتهاء عقده بعد البطولة.

وسيرث خليفته تشكيلة موهوبة، لكنه سيواجه تحدياً مألوفاً، وهو تحويل ما قد يشكل أعمق مخزون للمواهب في تاريخ البلاد إلى آلة قادرة على الفوز بالشكل المطلوب.

ونادراً ما ارتبط ديشان بالأداء الاستعراضي، وواجه أحياناً انتقادات لتفضيله التوازن والانضباط والكفاءة على الأداء المثير، حتى عندما كان محظوظاً بوجود عدد من أكثر اللاعبين الموهوبين في الهجوم بعالم كرة القدم.

وقاد ديشان فرنسا إلى دور الثمانية بكأس العالم 2014؛ حيث خسرت بصعوبة أمام ألمانيا التي تُوّجت بلقب تلك النسخة في النهاية، قبل أن يقود المنتخب المضيف إلى نهائي بطولة أوروبا 2016. وكانت الهزيمة أمام البرتغال في الوقت الإضافي مؤلمة، لكنها أرست الأسس لتتويج فرنسا بلقب كأس العالم في روسيا بعدها بعامين.

وفازت فرنسا على كرواتيا 4 - 2 في نهائي 2018، ليصبح ديشان ثالث رجل بعد البرازيلي ماريو زاجالو والألماني فرانز بيكنباور يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدرب.

وانتزع المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الأوروبية 2021. وكاد يحتفظ بلقب كأس العالم في قطر لولا ركلات الترجيح، بعد أن تعافى من 80 دقيقة مروعة في بداية المباراة ليتعادل 3 - 3 مع الأرجنتين، في واحدة من أروع مباريات البطولة.

ومنحت تلك الإنجازات ديشان رصيداً من الثقة لا يضاهيه سوى قلة من المدربين.

ونجا من تداعيات مشاركة فرنسا المخيبة للآمال في بطولة أوروبا 2020، والمناقشات المتكررة حول أسلوبه الكروي الحذر، والاستبعاد الطويل والمثير للانقسام الذي تعرض له المهاجم كريم بنزيمة.

لكن هيمنة ديشان استمرت، نظراً لأنه واصل بناء فريق قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولات.

وكان لاعب الوسط الدفاعي السابق بنى مسيرته على تحقيق الانتصارات قبل وقت طويل من توليه مسؤولية تدريب المنتخب.

وُلد ديشان في بايون عام 1968، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع فريق نانت، وهو في سن المراهقة، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا الذي فاز معه بلقبين في الدوري، وكان قائداً لأول فريق فرنسي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا عام 1993.

وبعدها انتقل إلى يوفنتوس عام 1994. وفي تورينو، فاز ديشان بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأثبت نفسه باعتباره العقل المنظم الهادئ ضمن أحد الفرق المهيمنة في أوروبا.

ووصفه إيريك كانتونا ذات مرة بازدراء بأنه «حامل الماء»، لكن هذه التسمية أصبحت تجسد الصفات التي ميزت ديشان: الانضباط، والذكاء، والتفاني، والفهم لما تحتاج إليه الفرق الفائزة.

وخاض ديشان 103 مباريات دولية، وكان قائداً للمنتخب الذي رفع كأس العالم في ملعب فرنسا عام 1998، قبل أن يكمل ثنائية تاريخية بالفوز ببطولة أوروبا 2000.

وقاد ديشان فريق موناكو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004، وأعاد يوفنتوس إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد هبوطه في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، وأنهى انتظار مرسيليا الذي دام 18 عاماً للفوز بلقب الدوري الفرنسي في عام 2010.

وعندما خلف زميله السابق في المنتخب، لوران بلان، في يوليو (تموز) 2012، كان المنتخب لا يزال يحاول إعادة بناء سمعته بعد إضراب اللاعبين خلال كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وأعاد ديشان للفريق النظام أولاً، ثم الثقة، وحقق النجاح بعد ذلك بوقت قصير.

وجادل منتقدوه بأن المواهب المتوفرة في المنتخب الفرنسي تتطلب أسلوب لعب أكثر انفتاحاً. وكان ردّه ثابتاً، وهو أن الفوز بالبطولات يتحقق من خلال القدرة على التكيف، والصلابة الدفاعية، والقبول بأن الأسلوب أقل أهمية من البقاء في المنافسة.

ولأكثر من عقد من الزمان، كان من الصعب دحض هذا الرأي.

ومع ذلك، فإن طريقة الهزيمة في مباراة الثلاثاء ستكون مؤلمة؛ إذ وصلت فرنسا إلى المباراة باعتبارها المرشحة للفوز، بعد أن قادتها قوتها الهجومية خلال البطولة، لكنها وجدت نفسها الطرف الأضعف أمام إسبانيا في دالاس من النواحي الفنية والتكتيكية والبدنية.

واعترف ديشان بأن فريقه كان بحاجة إلى تقديم أفضل ما لديه للمنافسة، لكنه كان بعيداً للغاية عن ذلك.

ولم تتمكن فرنسا من فرض قوتها، وجرى تحييد هجومها، وتعرض خط وسطها للهزيمة، وهو فصل ختامي قاتم لمدرب اعتاد على إيجاد الحلول للفوز، حتى عندما يلعب الفريق بشكل سيئ.

وقال ديشان بعد الهزيمة: «لا أريد أن أقلل من شأن كل ما حققناه. لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر».

وكان هذا تقييماً متزناً ومناسباً من رجل نادراً ما سمح للانتصار أو الهزيمة بتغيير سلوكه أمام الجمهور.

وسيغادر ديشان المنصب دون الوداع المبهر الذي كان يتوق إليه، لكنه سيترك وراءه سجلاً يضعه في مصاف أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الرياضة الفرنسية؛ فقد رفع كأس العالم بصفته قائداً للمنتخب، ورفعها مجدداً بصفته مدرباً، وقضى 14 عاماً في ضمان أن تكون فرنسا حاضرة دائماً تقريباً عند تحديد المرشحين الأوفر حظاً للتتويج.

وبالتالي فإن ليلة مؤلمة واحدة في دالاس لا يمكنها محو كل ذلك.

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ليفاندوفسكي: لم أتخيل نفسي بقميص غير برشلونة... لذا فضلت أميركا

روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
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ليفاندوفسكي: لم أتخيل نفسي بقميص غير برشلونة... لذا فضلت أميركا

روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)

يتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقديم إضافة قوية لفريق شيكاغو فاير بانضمامه إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي (37 عاماً) الذي وقع على عقد لمدة عامين، يتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقديم إضافة قوية لفريق شيكاغو فاير بانضمامه إلى الدوري الأميركي لكرة القدم. ويعلم أنه لا يرغب في البقاء في أوروبا بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني في مايو (أيار).

وقال، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي تعريفي بمركز تدريب النادي: «لم أكن أتخيل نفسي مع نادٍ آخر غير برشلونة، ولذلك كنا نعلم أن الخطوة التالية ستكون خارج أوروبا، وبالطبع، ليس من السهل الانتقال من أوروبا إلى الولايات المتحدة، لكننا متحمسون للغاية».

وأضاف: «بالتأكيد، حياتنا تتغير، لكنها تجربة جديدة».

وسجل ليفاندوفسكي 119 هدفاً في 192 مباراة مع برشلونة، وساهم في فوزه بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني خلال أربعة مواسم، بما في ذلك هذا الموسم، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.

وقال ليفاندوفسكي: «أرى إمكانية الفوز بالألقاب مع النادي الجديد. أنا سعيد للغاية لأنها خطوة جديدة في مسيرتي، وخطوة جديدة في حياتي. نحن الآن في وضع جيد، ولكن بالطبع علينا أن نبدأ العمل الجاد، وآمل أيضاً أن نستمتع بعد هذا الموسم بكثير مما حققناه».

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ديشان: كنّا أقل من إسبانيا

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
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ديشان: كنّا أقل من إسبانيا

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)

اعترف ديدييه ديشان مدرب فرنسا بأن فريقه كان أقل في المستوى من منافسه خلال المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 - صفر، اليوم (الثلاثاء)، في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، التي كشفت عن أوجه قصور فنية وتكتيكية وبدنية في ختام مخيب للآمال لمساعي فرنسا نحو الفوز بلقبها الثالث في البطولة.

وشكلت فرنسا، التي كانت على نطاق واسع من المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة، الطرف الأضعف طوال المباراة؛ إذ سيطرت إسبانيا على خط الوسط، وقطعت الإمدادات عن كيليان مبابي، واستغلَّت سلسلة من الأخطاء.

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «منتخب إسبانيا قوي للغاية، وأثبت هذا الليلة».

وأضاف: «كنا أقل بعض الشيء من مستوانا المعتاد، وارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة. وكنا أيضاً أقل جاهزية بدنية».

وكانت فرنسا وصلت إلى الدور قبل النهائي بفضل هجومها المخيف للمنافسين، لكن عثمان ومايكل أوليسه ومبابي لم يتمكنوا من إحداث أي تأثير؛ إذ حرمتهم إسبانيا من المساحات واستعادت الكرة مراراً.

وقال ديشان إن فريقه كان بحاجة إلى اللعب بكامل طاقته لإزعاج إسبانيا، لكنه عانى من قصور في كل الجوانب الحاسمة.

وأوضح: «نعرف الجودة التي تتمتع بها إسبانيا، ولنحظى بأي فرصة في التأهل كان علينا أن نقدم أفضل ما لدينا على الإطلاق. لكننا لم نفعل ذلك».

وتأثرت فرنسا أيضاً بإصابة المدافع ويليام ساليبا، في حين اضطر أدريان رابيو إلى كبح جماح عدوانيته، بعد حصوله على بطاقة صفراء في وقت مبكر من المباراة.

وقال ديشان إن قدرة إسبانيا على قراءة مسارات التمرير وقطع الهجمات حالت دون تمكن فرنسا من فرض إيقاعها.

وأضاف: «هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاه التمريرات من أجل اعتراضها. لم نجد الحلول. وحقيقة أننا فشلنا في إظهار الجودة الهجومية والفنية التي أظهرناها حتى الآن هي خطأنا بشكل جزئي، لكن إسبانيا تستحق الثناء أيضاً لمنعنا من القيام بذلك».

وأنهت هذه الهزيمة آمال فرنسا في التأهل لنهائي كأس العالم، للمرة الثالثة توالياً، بعد أربع سنوات من خسارتها أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.

وقال ديشان إن اللاعبين كانوا محبَطين للغاية في غرفة الملابس، لكنه رفض التقليل من أهمية التقدُّم الذي أحرزوه خلال البطولة.

وأضاف ديشان: «خيبة الأمل هائلة... من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر».

وستخوض فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت أمام الخاسر من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة غداً الأربعاء بين إنجلترا والأرجنتين.

وشكك ديشان في مستوى التحكيم، قائلاً إن عدداً من القرارات كانت موضع جدل، وتساءل عما إذا كان الحكم إيفان بارتون القادم من السلفادور على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم.

وقال المدرب: «كان الحكمان الرابع والخامس على أعلى مستوى، وتحدثت معهما على خط التماس. لكن حكم الساحة... لن أقول شيئاً، لكنني أسألكم: هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟».

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