ألونسو يشعل حماس «البلوز»: أريد «فريقاً مقاتلاً»

قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي إنه يريد رؤية المزيد من الحماس والرغبة في التطور من لاعبيه في الوقت الذي يستعد فيه لخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى «البلوز» الدوري في المركز العاشر الموسم الماضي بعد مسيرة مخيبة للآمال خرج منها خالي الوفاض وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وقال ألونسو للصحافيين الاثنين: «نحن بحاجة إلى الحماس والشغف، ونحتاج إلى الرغبة في التطور».

وأضاف: «الدوري الإنجليزي الممتاز يتسم بتنافسية شديدة. يتعين علينا إعداد أنفسنا، ويجب أن نكون حاسمين في التفاصيل، وفي الطريقة التي نريد اللعب بها. لكن الجزء الأكثر أهمية هو أسلوب لعبنا».

وتطرق ألونسو أيضا إلى مستقبل الجناح أليخاندرو غارناتشو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن «ستامفورد بريدج» في الوقت الذي يسعى فيه النادي لإعادة هيكلة تشكيلته.

وقال: «هناك اهتمام به من أندية أخرى، لذا دعونا نرَ كيف ستتطور الأمور. نأمل أن تنتهي بأفضل طريقة ممكنة لجميع الأطراف».

وعانى غارناتشو من تراجع مستواه بعد انتقاله من مانشستر يونايتد، وسجل هدفاً واحداً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 24 مشاركة الموسم الماضي.

ورفض ألونسو مناقشة مستقبل لاعب الوسط إنزو فرنانديز على المدى الطويل بالتفصيل، لكنه قال إنه تحدث مع اللاعب الدولي الأرجنتيني ويأمل في الإبقاء عليه بالنادي.

وأبرم تشيلسي صفقة رئيسية واحدة فقط حتى الآن في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع الظهير الأيمن ماركو باليسترا من أتلانتا المنافس في الدوري الإيطالي بموجب عقد يمتد حتى عام 2033.

وقال ألونسو: «إنه يمتلك العديد من المزايا الرائعة الملائمة لكرة القدم الحديثة. يمكنه اللعب في خط دفاع مكون من أربعة أو خمسة لاعبين، وفي الجهة اليسرى. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معه للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه يمتلك عقلية رائعة من حيث التنافسية والطموح».

وأتم تشيلسي بيع لاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس في وقت سابق الاثنين.

وقال ألونسو إن غياب تشيلسي عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل لن يغير خططه بشكل كبير للموسم الجديد.

وأضاف: «تفاصيل صغيرة بكل تأكيد، لكن التركيز الأساسي على كيفية رغبتنا في البدء في أغسطس (آب) لا يتغير كثيراً».

وتابع: «نحن نعمل مع المديرين الرياضيين. ما نحتاج إلى تعزيزه واضح، لكننا نعمل على ذلك».

ويمثل تعيين ألونسو عودة إلى كرة القدم الإنجليزية للمدرب الإسباني، الذي شارك في 210 مباريات مع ليفربول قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 2009، وأنهى مسيرته كلاعب في بايرن ميونيخ عام 2017.

وبدأ الإسباني مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يتولى مسؤولية الفريق الرديف لريال سوسيداد.

وأمضى سبعة أشهر مدرباً لريال مدريد، بعد فترة رائعة مع باير ليفركوزن، قبل أن يغادر بالتراضي في يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة.

وفي تشيلسي، يتولى قيادة فريق يسعى للاستقرار بعد موسم مضطرب شهد تغيير المدرب مرتين، برحيل إنزو ماريسكا وليام روزنير. وأقيل روزنير في أبريل (نيسان) بعد سلسلة تضمنت سبع هزائم في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

وقال ألونسو (44 عاماً) إن إحدى أولوياته هي ترسيخ هوية واضحة وتوحيد الصفوف قبل الموسم الجديد.

وأضاف ألونسو: «هدفي هو أن نكون جزءاً من تلك العملية، في كيفية رغبتنا في اللعب، وكيفية رغبتنا في التعامل مع المباريات. هذا ما أتطلع إليه مع التشكيلة بأكملها».

ويبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام فولهام في 24 أغسطس.