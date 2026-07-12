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«شرطة أتلانتا» تستعد لتأمين مواجهة إنجلترا والأرجنتين… ومخاوف من توترات تاريخية

المباراة سيحضرها نحو 75 ألف مشجع (إ.ب.أ)
المباراة سيحضرها نحو 75 ألف مشجع (إ.ب.أ)
  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT

«شرطة أتلانتا» تستعد لتأمين مواجهة إنجلترا والأرجنتين… ومخاوف من توترات تاريخية

المباراة سيحضرها نحو 75 ألف مشجع (إ.ب.أ)
المباراة سيحضرها نحو 75 ألف مشجع (إ.ب.أ)

وضعت شرطة مدينة أتلانتا خطة أمنية خاصة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، في ظل توقع حضور نحو 75 ألف مشجع مع وجود فصل محدود بين جماهير المنتخبين داخل الملعب، وهو ما يفرض تحديات أمنية إضافية.

وذكرت صحيفة «التايمز» أن السلطات الأميركية أُحيطت علماً بالخلفية التاريخية للمواجهة، وتواصل التنسيق مع وحدة شرطة كرة القدم البريطانية الموجودة في الولايات المتحدة، استعداداً لإدارة واحدة من أكثر مباريات البطولة حساسية.

ورغم الإشادة بسلوك الجماهير الإنجليزية خلال البطولة، حيث لم تُسجل في مباراة ربع النهائي أمام النرويج سوى أربع حالات توقيف، إحداها بسبب دخول الملعب من دون تذكرة صالحة، فإن الأجهزة الأمنية تواصل اجتماعاتها مع نظيرتها البريطانية لمتابعة الاستعدادات.

ويتوقع المنظمون حضوراً متقارباً لجماهير المنتخبين بنسبة تقارب 50 في المائة لكل طرف، مستفيدين من وجود جاليتين كبيرتين من البلدين في الولايات المتحدة. ورغم أن التذاكر المخصصة عبر الاتحادين الوطنيين توزع بشكل منفصل، فإن سياسة «فيفا» تسمح لحاملي التذاكر المشتراة بطرق أخرى بالجلوس جنباً إلى جنب داخل المدرجات.

وتخشى السلطات من اندلاع توترات بسبب هتافات مرتبطة بحرب جزر فوكلاند أو باستحضار هدف «اليد» الذي سجله دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في مكسيكو سيتي.

كما لفتت إلى انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر لاعبي الأرجنتين وهم يرددون هتافات تتعلق بحرب فوكلاند داخل غرفة الملابس عقب بعض المباريات، من دون أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم أي إجراء حتى الآن.

وسُجلت بالفعل بعض المشاحنات المحدودة بين مشجعين من المنتخبين، وانتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، إلا أنها بقيت حوادث معزولة.

وتتميز أتلانتا بوجود ملعبها في قلب المدينة، حيث يتجمع المشجعون عادة في الحانات والمطاعم القريبة قبل المباريات، ما يزيد من فرص الاحتكاك بين جماهير المنتخبين.

وخلال مباراة إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 كانت الغالبية داخل المدرجات من المشجعين الإنجليز، إلا أن المشهد سيكون مختلفاً هذه المرة، إذ يُتوقع توافد أعداد كبيرة من الجالية الأرجنتينية المقيمة في الولايات المتحدة، ولا سيما في ولاية فلوريدا، إلى جانب وصول مزيد من المشجعين الإنجليز من المملكة المتحدة ومن المقيمين في الولايات الأميركية المختلفة، ما يرجح حضوراً جماهيرياً متوازناً في واحدة من أكثر مواجهات البطولة حساسية.

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دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي

دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي (رويترز)
دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي (رويترز)
  • مونتفيديو أوروغواي: «الشرق الأوسط»
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  • مونتفيديو أوروغواي: «الشرق الأوسط»
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دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي

دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي (رويترز)
دييغو فورلان مديراً فنياً لمنتخب أوروغواي (رويترز)

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديراً فنياً للمنتخب، وذلك خلفاً للأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وكان بيلسا قد استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروغوياني من بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا من دور المجموعات.

وسيواجه فورلان (47 عاماً) وهو النجم الأسطورة للكرة في بلاده تحدياً كبيراً في مسيرته التدريبية؛ حيث يتمثل الأمر في إعادة بناء المنتخب الذي دخل المونديال بطموحات كبيرة لكنه ودعه بواحد من أسوأ العروض التي قدمها في تاريخه.

واحتل منتخب أوروغواي المركز الثالث في المجموعة الثامنة بالمونديال برصيد نقطتين في المجموعة التي ضمت إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية، كما فشل في التأهل من دور المجموعات، وشهدت البطولة خيبة آمل كبيرة لبيلسا الذي استقال بعد وقت قصير من نهاية مشوار فريقه في المونديال.

وذكر الاتحاد الأوروغوياني، في بيان له، أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس (آذار) 2027، ثم سيقيم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل كأس العالم المقبلة.

وحسبما أوضح الاتحاد، فإن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أوروغواي لأقل من 20 عاماً، والذي سيشارك في بطولة أميركا الجنوبية للشباب في 2027؛ حيث ستكون تلك بطولة حاسمة لتطوير جيل جديد من اللاعبين.

ويعد فورلان ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب الأوروغوياني برصيد 36 هدفاً، كما أنه تألّق في مونديال جنوب أفريقيا 2010 وتوج هدافاً للبطولة برصيد 5 أهداف، كما فاز بلقب كوبا أميركا عام 2011.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم الأوروغواي
الرياضة رياضة عالمية

لماذا لم يلعب ميسي من قبل ضد إنجلترا؟

ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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لماذا لم يلعب ميسي من قبل ضد إنجلترا؟

ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

أمضى ليونيل ميسي أكثر من عقدين من الزمن وهو يشق طريقه في عالم كرة القدم دولياً؛ حيث واجه كل الدول الفائزة بكأس العالم من البرازيل وصولاً إلى فرنسا، لكن منتخب إنجلترا ظل المنافس البارز الوحيد الغائب عن القائمة.

وسيتغير هذا الوضع يوم الأربعاء المقبل، عندما تلتقي الأرجنتين مع المنتخب الأوروبي في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في أتلانتا، في مواجهة قوية وصفها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني بأنها «المباراة التي كان يدخرها القدر لميسي».

ولعب ميسي (39 عاماً) أمام البرازيل وأوروغواي وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا خلال مسيرته، لكنه لم يلتقِ إنجلترا قط.

وكانت أقرب مسافة تفصلهما في مباراة ودية في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، وهي آخر مرة التقى فيها الفريقان.

وخسرت الأرجنتين 3 - 2 بعد أن قلب واين روني ومايكل أوين، الذي سجل هدفين، النتيجة لصالح إنجلترا بعد هدفي هرنان كريسبو ووالتر صامويل. لكن ميسي غاب عن تلك المباراة بعد طرده في أول مباراة دولية له أمام المجر في وقت سابق من ذلك العام.

وقال ميسي للصحافيين بعد فوز الأرجنتين 3 - 1 على سويسرا في دور الثمانية بكأس العالم في وقت مبكر من يوم الأحد بعد وقت إضافي: «إنها مباراة مميزة لأنهم فريق عظيم وقوة كروية، ومن الرائع دائماً مواجهة فريق كهذا، وخوض مباراة من هذا النوع».

وأضاف: «نحتاج إلى الراحة بعد التعرض للكثير من الإجهاد، وهو ما يشعر به الفريق بوضوح، وعلينا أن ننزل إلى الملعب ونحن في أفضل حالة ممكنة لمواصلة ما كنا نفعله: المنافسة (على اللقب)».

ونجحت الأرجنتين في تجاوز مباراة ثالثة على التوالي في مراحل خروج المغلوب كانت مليئة بالإثارة، بعد فوزها على الرأس الأخضر 3 - 2 عقب وقت إضافي في دور الـ32، وعودتها القوية للفوز على مصر 3 - 2 في دور الـ16 بعد أن كانت متأخرة 2 - صفر مع بقاء 11 دقيقة على نهاية المباراة.

وأسهم ميسي بتمريرة حاسمة جاء منها هدف أليكسيس ماك أليستر الافتتاحي أمام سويسرا، لكنها كانت أول مباراة في كأس العالم منذ فوز الأرجنتين 2 - صفر على بولندا في دور المجموعات ببطولة قطر 2022 لم يسجل فيها ميسي أي هدف.

وقال ميكا ريتشاردز، المحلل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يمكن لإنجلترا أن تتفوق على الأرجنتين في السرعة، لكن الأرجنتين لديها ذلك العبقري الصغير ميسي. الجميع يلعب من أجله. يجب أن يكون الجميع في حالة حماس كبيرة. من المستحيل مراقبة تحركاته لأنه لا يركض للخلف».

وتضيف مباراة إنجلترا فصلاً جديداً إلى واحدة من أكثر المنافسات إثارة في عالم كرة القدم، والتي تشكلت بفضل عقود من الإثارة الرياضية والتوترات السياسية، بينما تمنح ميسي مكاناً في مواجهة صنعت بعضاً من أكثر الذكريات الكروية التي لا تُنسى في تاريخ الأرجنتين.

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الرياضة رياضة عالمية

هالاند يوجه رسالة مؤثرة للجمهور النرويجي بعد «وداعية المونديال»

إيرلنغ هالاند مهاجم منتخب النرويج (د.ب.أ)
إيرلنغ هالاند مهاجم منتخب النرويج (د.ب.أ)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
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  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
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هالاند يوجه رسالة مؤثرة للجمهور النرويجي بعد «وداعية المونديال»

إيرلنغ هالاند مهاجم منتخب النرويج (د.ب.أ)
إيرلنغ هالاند مهاجم منتخب النرويج (د.ب.أ)

قال إيرلنغ هالاند، مهاجم منتخب النرويج، إن فريقه تغير تماماً بعد خوضه منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وودع منتخب النرويج منافسات كأس العالم من دور الثمانية، بعد خسارته أمام إنجلترا 2-1 بعد الوقت الإضافي، وذلك في البطولة التي شارك فيها الفريق للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 1998 في فرنسا.

ونقل موقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم (فيفا) تصريحات لهالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي خرج كبديل قبل نهاية المباراة، حيث أمسك بالميكروفون بعد المباراة ليودع جماهير النرويج التي حضرت في ملعب «هارد روك» في ميامي»، وغادر أول كأس عالم يخوضها في مسيرته بابتسامة.

وقال مهاجم مانشستر سيتي: «هذه الأمور تبدو وكأنها حلم، أعتقد أن ما حدث في البطولة غيرني كشخص، وأعتقد أنني أصبحت ذا مكانة أكبر نوعاً ما، من الصعب استيعاب ذلك حينما أتذكر المباريات، لكن الأمر المميز هو أن أكون جزءاً من حدث كهذا كنت أشاهده في المدرجات، والآن أعيشه بنفسي».

وأضاف: «أشعر بفخر عظيم، وأتأثر حقاً عندما أفكر في الأداء الرائع الذي قدمناه، وشعور الوحدة في النرويج، والإيجابية والفرح الذي شعرنا به هناك وهنا».

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