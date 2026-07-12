ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

أثنى خوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشدداً على أن كل مباريات المونديال تتمتع بصعوبة بالغة.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال ألفاريز، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «نشعر بسعادة بالغة بالتأهل للدور قبل النهائي. نوجد الآن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم، ونتطلع لإكمال المهمة».

أضاف النجم الأرجنتيني: «كنا نعرف أن التأهل للمربع الذهبي لن يكون سهلاً، كل المباريات تبدو صعبة في المونديال، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز منذ البداية، لكن الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا».

وتحدث ألفاريز عن المباراة المقبلة للأرجنتين ضد إنجلترا، حيث قال: «ستكون المواجهة صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون. إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى ويتعين علينا أن نتعافى سريعاً».

وأتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «نشكر الجماهير التي دائماً ما تؤازرنا وتحتشد في المدرجات بكثافة من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي».