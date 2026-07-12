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الرياضة رياضة عالمية

توخيل: شريحة الكرة تُنهي جدل صحة الهدف الأول

توخيل بدا غاضباً من الأداء الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة (أ.ب)
توخيل بدا غاضباً من الأداء الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة (أ.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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توخيل: شريحة الكرة تُنهي جدل صحة الهدف الأول

توخيل بدا غاضباً من الأداء الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة (أ.ب)
توخيل بدا غاضباً من الأداء الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة (أ.ب)

قال توماس توخيل، مدرب إنجلترا، السبت، إن فريقه كان «محظوظاً» بعدما تخطى النرويج بصعوبة 2 - 1 بعد التمديد، وبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية، ما أثار استياء صاحب الثنائية جود بيلينغهام.

ولم يكن توخيل الغاضب في مزاج للاحتفال بعدما ضمن هدفا جود بيلينغهام الفوز الثاني لمنتخب «الأسود الثلاثة» بعد تأخر، في مباراة متوترة على ملعب هارد روك في ميامي.

وقال الألماني، في مقابلة على أرض الملعب بعد لحظات من فوز فريقه: «جعلنا الأمور صعبة جداً جداً على أنفسنا اليوم».

وأضاف: «النتيجة رائعة. بلوغ نصف النهائي أمر مذهل، لكنني لست سعيداً بالأداء».

وتابع: «الالتزام موجود، لكن طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جداً علينا، أسلوب لعبنا، كيف لعبنا، عشوائي، كثير من الحذر، ليس بالسرعة الكافية، وليس كافياً. كنا محظوظين اليوم».

غير أن توخل شدد على أن فريقه بحاجة إلى التحسن إذا أراد التقدم أكثر في البطولة، وقال: «نحن بحاجة إلى أن نتحسن. الآن وقت الاحتفال، والعيش في اللحظة. أمامنا 3 أيام»، في إشارة إلى مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل.

وعند سؤاله على قناة «آي تي في» بعد المباراة التي كان فيها منقذاً للأسود الثلاثة بتسجيله هدفين، ردّ بيلينغهام على تصريحات توخيل قائلاً: «نعم، حسناً، لا يهم. الأمر صعب على أرض الملعب، إنها مباراة مرهقة. كل اللاعبين خاضوا مباراة مرهقة. أفكاري وتقديري يذهبان إلى اللاعبين على أرض الملعب الذين قدموا مباراة رائعة».

وعند إعادة طرح هذه التصريحات عليه في المؤتمر الصحافي، أوضح توخيل: «لا أحد يشكك في ذلك (في إشارة إلى الحرارة والجهد). أنا معجب بالعمل الذي قاموا به، وبجهودهم، وبإيمانهم بأنفسهم، وبقدرتهم على تجاوز الصعوبات، والتشبث بالأمل، وإيجاد طرق للفوز، هذا فعلاً في أعلى المستويات».

وتابع: «لن يتلقوا أبداً ما يكفي من الإشادة على ذلك، لكنني أيضاً مدرب كرة قدم وأعتقد أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل. بشكل عام، لا أرى أنها كانت مباراة على مستوى عالٍ جداً، لقد قدمنا عروضاً أفضل من قبل»، مشدداً على وجهة نظره.

وعند سؤاله عن الهدف الأول لإنجلترا الذي جاء بعد أن لمس الكرة كابل كاميرا، قال: «هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك إذا ما لامستها شعرة، كما نعلم منذ مباراة كرواتيا - البرتغال. يفترض أن تكون قادرة على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علم بذلك، ولم أرَ شيئاً».

وكال توخيل المديح لبيلينغهام بقوله: «أداء عالمي من لاعب عالمي. في لحظات كبيرة جداً وحاسمة، كان في القمة تماماً».

وستواجه إنجلترا الآن الأرجنتين في أتلانتا الأربعاء، في سعيها لبلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ 60 عاماً عندما ظفرت باللقب الوحيد لها حتى الآن، وكان على أرضها.

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رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا

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رياضة عالمية توماس توخيل مدرب إنجلترا (أ.ف.ب)
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توخيل: لست سعيداً بالأداء... كنّا محظوظين

قال توماس توخيل، مدرب إنجلترا، إن فريقه كان «محظوظاً» بعدما تخطى النرويج بصعوبة 2 - 1 بعد التمديد، وبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (ميامي )
الرياضة رياضة عالمية

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

أثنى خوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشدداً على أن كل مباريات المونديال تتمتع بصعوبة بالغة.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال ألفاريز، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «نشعر بسعادة بالغة بالتأهل للدور قبل النهائي. نوجد الآن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم، ونتطلع لإكمال المهمة».

أضاف النجم الأرجنتيني: «كنا نعرف أن التأهل للمربع الذهبي لن يكون سهلاً، كل المباريات تبدو صعبة في المونديال، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز منذ البداية، لكن الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا».

وتحدث ألفاريز عن المباراة المقبلة للأرجنتين ضد إنجلترا، حيث قال: «ستكون المواجهة صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون. إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى ويتعين علينا أن نتعافى سريعاً».

وأتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «نشكر الجماهير التي دائماً ما تؤازرنا وتحتشد في المدرجات بكثافة من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي».

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الرياضة رياضة عالمية

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء طرد إيمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب.

وفي البداية، تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به لاعب وسط منتخب (راقصو التانغو).

وفي ظل حصول إيمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة 72، ليكمل المنتخب السويسري الدقائق المتبقية من اللقاء بـ10 لاعبين، علماً بأن النتيجة كانت تشير حينها للتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، قبل نهاية المباراة بخسارة سويسرا 1 - 3.

وكان هذا تحولاً كبيراً في مجريات المباراة، بعد أن تعادل دان ندوي لمنتخب سويسرا، قبل الطرد بلحظات.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي يتم فيها إلغاء بطاقة صفراء باستخدام بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» في كأس العالم، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق.

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الرياضة رياضة عالمية

إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

وكانت السنغال تأمل في أن تكون منافساً قوياً في كأس العالم، بعد فوزها على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، لكنها قدمت أداءً مخيباً للآمال في البطولة.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها 2 - صفر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ضد بلجيكا في دور 32، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي.

وكان من المقرر أن يبدأ تياو (45 عاماً) تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات في سبتمبر (أيلول) مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعدما أشار للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ودعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مؤتمر صحافي، يوم الاثنين.

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