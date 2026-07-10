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الولايات المتحدة تجري محادثات مع فيفا لاستضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
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الولايات المتحدة تجري محادثات مع فيفا لاستضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)

بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو هدف جديد يتمثل في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عام 2029، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مونديال المنتخبات.

وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة البطولة، رغم عدم تقديم ملف رسمي حتى الآن.وتشير الصحيفة إلى أن فيفا ينظر بجدية إلى الولايات المتحدة باعتبارها المرشح الأبرز بفضل بنيتها التحتية القوية والعوائد المالية الكبيرة التي حققتها البطولات الأخيرة.

وحسب التقرير، فإن النجاح الاقتصادي لمونديال 2026، الذي شهد بيع نحو 6.5 مليون تذكرة مع توقعات بتجاوز الإيرادات حاجز 11 مليار دولار، عزز قناعة فيفا بأن السوق الأميركية أصبحت شريكاً استراتيجياً لاستضافة بطولاته الكبرى. كما يدرس الاتحاد الدولي توسيع البطولة إلى 48 فريقاً بداية من نسخة 2029، وهو ما قد يمنح الملف الأميركي أفضلية إضافية.

ورغم الاهتمام الأميركي، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة، إذ أبدى كل من البرازيل وقطر رغبتهما في تنظيم البطولة، بينما كان يُعتقد سابقاً أن الاستضافة ستذهب إلى دولتين من مستضيفي كأس العالم 2030، وعلى رأسهما إسبانيا والمغرب. لكن فيفا لم يحسم آلية الاختيار بعد، ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في عام 2027.

بذلك تبدو الولايات المتحدة في طريقها لتعزيز مكانتها كالمركز الأبرز لاستضافة أكبر البطولات الكروية العالمية، في ظل العلاقة المتنامية بين فيفا والسوق الرياضية الأميركية.

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البلجيكي بروس يترك منصبه مدرباً لجنوب أفريقيا

المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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البلجيكي بروس يترك منصبه مدرباً لجنوب أفريقيا

المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

ترك المدرب البلجيكي، البالغ 74 عاماً، هوغو بروس، منصبه مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا بعد «كأس العالم 2026»، حيث بلغ «بافانا بافانا» دور الـ16، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد المحلي لكرة القدم، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

وقال المصدر: «يمكن لهوغو مواصلة العمل مع المنتخب الوطني، لكن في دور مختلف»، مضيفاً: «تلقّينا عدداً من الترشيحات لشغل منصب المدرب الوطني، وبيتسو (موسيماني) أحدها».

وأعلن بروس رحيله، لمجلة «هومو» البلجيكية، موضحاً أن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي داني جوردان يرغب في الإبقاء عليه «في دور آخر، مستشاراً أو ما شابه».

وتحت قيادة بروس، تأهلت جنوب أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخها، إلى الأدوار الإقصائية في «كأس العالم»، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف المكسيك في دور المجموعات، بفضل فوزها على كوريا الجنوبية (1-0)، لكن مشوارها انتهى عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام كندا (1-0).

وقاد المدرب البلجيكي، الذي تولّى مهامه في 2021، أيضاً منتخب «بافانا بافانا» إلى المركز الثالث في «كأس الأمم الأفريقية» في عام 2024.

ويُعدّ بيتسو موسيماني من أبرز المرشحين لخلافته، وهو يمتلك خبرة سابقة في هذا المنصب بين عام 2010 عقب انتهاء «كأس العالم» في جنوب أفريقيا، وعام 2012، دون تحقيق نجاح كبير.

ومنذ ذلك الحين، تولّى تدريب ماميلودي صنداونز (2012-2020) والنادي الأهلي المصري الذي تُوّج معه بلقب «دوري أبطال أفريقيا» 3 مرات.

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«إن بي إيه»: ليبرون جيمس إلى ووريرز؟

الأسطورة ليبرون جيمس (أ.ب)
الأسطورة ليبرون جيمس (أ.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«إن بي إيه»: ليبرون جيمس إلى ووريرز؟

الأسطورة ليبرون جيمس (أ.ب)
الأسطورة ليبرون جيمس (أ.ب)

أبدى نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري سعادته بإمكانية اللعب إلى جانب الأسطورة ليبرون جيمس، الباحث عن فريق جديد بعد رحيله عن لوس أنجليس ليكرز، لكنه أقرّ بأن الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) مطلوب بشدة في العديد من الأندية، وأن ذلك «يعتمد قليلاً عليه».

وقال صانع ألعاب ووريرز البالغ 38 عاماً والذي يملك الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في تاريخ «إن بي إيه»، وذلك بعدما أنهى للتو موسمه السابع عشر بقميص الفريق عينه: «أشعر أنه بمجرد أن يقول (أريد اللعب هناك)، ستُحرَّك الجبال لتحقيق رغبته».

لكن كوري يدرك جيداً أنه ليس الوحيد الراغب في ذلك، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي قبل بطولة غولف للمشاهير في نيفادا يوم الخميس: «يعتمد الأمر قليلاً عليه».

وفي سن 41 عاماً، قرّر ليبرون جيمس القادر على اللعب في مراكز عديدة، مواصلة مسيرته في دوري المحترفين للموسم الرابع والعشرين، لكن خارج لوس أنجليس ليكرز، بعدما انتهى عقده مع الفريق الذي أنهى معه موسمه الثامن بخروج قاسٍ من نصف نهائي المنطقة الغربية أمام بطل موسم 2025 أوكلاهوما سيتي ثاندر (0-4).

وأضاف كوري في رسالة واضحة إلى جيمس الذي واجهه أربع مرات توالياً في السلسلة النهائية بين 2015 و2018 مع كليفلاند كافالييرز: «الفكرة هي: هل تريد لعب كرة سلة جميلة ومجاورة لاعبين يعرفون كيف يلعبون؟».

وتابع الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 مع الـ«دريم تيم» (فريق الأحلام) الذي كان يضمّ ليبرون جيمس كذلك: «نحن نادٍ (ووريرز) يملك الخبرة، وهو يعلم ذلك. الأمر كله يتعلق بالمكان الذي يعتقد أنه يستطيع أن يشغله. في النهاية، يعود القرار إليه».

ويُعدّ غولدن ستايت ووريرز من بين أندية عديدة، إلى جانب ميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغيرها، مرشحة لاستقطاب النجم المتوّج بلقب الدوري أربع مرات وجائزة أفضل لاعب أربع مرات.

وكان وكيل اللاعب، ريتش بول، قد صرّح في بودكاست، الاثنين، بأن نحو عشرة فرق يمكنها التقدم بجدية للتعاقد مع جيمس.

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هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ

هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
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هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ

هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)

ذكر تقرير إعلامي أن هوغو أوليفيرا، المدير الفني لفريق فاماليكاو البرتغالي لكرة القدم، اقترب من الرحيل من منصبه، لتدريب فريق ستراسبورغ الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «إيه بولا»، يستعد النادي الفرنسي لدفع الشرط الجزائي في عقد أوليفيرا (47 عاماً) البالغ 4 ملايين يورو. وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن ستراسبورغ كان قد وضع قائمة من المرشحين، من بينهم فاسكو بوتيليو دا كوستا قبل أن يحسم قراره بالتعاقد مع أوليفيرا.

وكان أوليفيرا على رادار فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي قرر في النهاية اختيار سيزار بيكسوتو لقيادة الفريق في مهمته للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي فاماليكاو، مهّد رحيل أوليفيرا الطريق للتعاقد مع كارلوس كارفالهال.

ويعد كارفالهال (60 عاماً)، والمتاح حالياً، ويحظى بتقدير كبير، المرشح الأوفر حظاً لخلافة أوليفيرا، مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد بالفعل وجدولة عدد من المباريات الودية.

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