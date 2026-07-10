الولايات المتحدة تجري محادثات مع فيفا لاستضافة مونديال الأندية 2029

بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو هدف جديد يتمثل في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عام 2029، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مونديال المنتخبات.

وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة البطولة، رغم عدم تقديم ملف رسمي حتى الآن.وتشير الصحيفة إلى أن فيفا ينظر بجدية إلى الولايات المتحدة باعتبارها المرشح الأبرز بفضل بنيتها التحتية القوية والعوائد المالية الكبيرة التي حققتها البطولات الأخيرة.

وحسب التقرير، فإن النجاح الاقتصادي لمونديال 2026، الذي شهد بيع نحو 6.5 مليون تذكرة مع توقعات بتجاوز الإيرادات حاجز 11 مليار دولار، عزز قناعة فيفا بأن السوق الأميركية أصبحت شريكاً استراتيجياً لاستضافة بطولاته الكبرى. كما يدرس الاتحاد الدولي توسيع البطولة إلى 48 فريقاً بداية من نسخة 2029، وهو ما قد يمنح الملف الأميركي أفضلية إضافية.

ورغم الاهتمام الأميركي، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة، إذ أبدى كل من البرازيل وقطر رغبتهما في تنظيم البطولة، بينما كان يُعتقد سابقاً أن الاستضافة ستذهب إلى دولتين من مستضيفي كأس العالم 2030، وعلى رأسهما إسبانيا والمغرب. لكن فيفا لم يحسم آلية الاختيار بعد، ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في عام 2027.

بذلك تبدو الولايات المتحدة في طريقها لتعزيز مكانتها كالمركز الأبرز لاستضافة أكبر البطولات الكروية العالمية، في ظل العلاقة المتنامية بين فيفا والسوق الرياضية الأميركية.