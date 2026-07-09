إصابة طفيفة تغيب رايس عن تدريبات إنجلترا

غاب ديكلان رايس عن تدريبات منتخب إنجلترا، إلى جانب ريس جيمس ومارك جيهي، بينما يواصل الفريق استعداداته لمواجهة النرويج تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

وشارك رايس وجيمس وجيهي في برامج تدريبية فردية، بدلاً من الانخراط في المران الجماعي الذي خاضه بقية لاعبي المنتخب، الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ويعاني رايس من آلام في العضلة الخلفية وأسفل الظهر، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشارَكة أمام النرويج، بينما يعاني جيهي من إجهاد عضلي طفيف.

ويأمل المدرب الألماني توخيل في استعادة ريس جيمس لحل أزمة مركز المدافع الأيمن، بعد غيابه عن 3 مباريات؛ بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وكان جيمس ضمن قائمة البدلاء في الفوز على المكسيك، إلا أنَّ الجهاز الفني لا يزال يتعامل بحذر مع حالته البدنية، ولم يحسم بعد ما إذا كان سيعود إلى التدريبات الجماعية الخميس، قبل يومين من مواجهة النرويج.

ولا يزال مركز الظهير الأيمن يُمثِّل صداعاً لتوخيل، في ظلِّ تعافي جيمس من الإصابة، وانتظار غاريل كوانساه قراراً بشأن عقوبة الإيقاف التي تعرَّض لها بعد طرده أمام المكسيك.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنَّه يدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن إيقاف كوانساه، بعدما تمَّ تعليق عقوبة فولارين بالوغون، ما سمح له بالمشارَكة مع المنتخب الأميركي أمام بلجيكا.

ويدخل رايس وجيهي مواجهة النرويج وهما مهددان بالإيقاف، إلى جانب جود بيلينغهام ونيكو أورايلي، إذ يحمل الرباعي بطاقة صفراء واحدة، وسيغيب أي منهم عن الدور نصف النهائي حال حصوله على إنذار جديد في مباراة السبت.