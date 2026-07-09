دياز: ندرك حجم التحدي... ومبابي استثنائي

أكد براهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، أنَّ فريقه قدَّم مستويات قوية منذ انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشدَّد دياز، في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، على أنَّ فريقه أظهر للعالم ما هو قادر على تحقيقه، مشيراً إلى أنَّ الهدف الآن يكمن في مواصلة المسيرة بالروح القتالية والعقلية نفسهما اللتين يتمتع بهما الفريق.

ويخوض منتخب المغرب مواجهةً مرتقبةً ضد نظيره الفرنسي، مساء اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي، في دور الـ8 للمونديال، حيث يطمح الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في البطولة حالياً، للصعود للدور قبل النهائي للنسخة الثانية على التوالي بكأس العالم.

وقال دياز: «جميع اللاعبين يدركون حجم التحدي الذي تمثله مواجهة المنتخب الفرنسي، فالمجموعة تستعد بكل تركيز وثقة، وهي تثق في قدرتها على الخروج بنتيجة إيجابية تسعد الجماهير المغربية».

وأكد دياز، الذي يخوض حالياً المونديال الأول له مع المنتخب المغربي أنَّ فريقه يخوض المباراة بروح جماعية عالية، في ظلِّ سعيه لتقديم أداء يليق بالطموحات، ومواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2026.

وفي الوقت ذاته، كشف دياز عن احترامه الكبير للنجم الفرنسي كيليان مبابي، زميله في فريق ريال مدريد الإسباني، الذي وصفه باللاعب الاستثنائي، الذي يمتلك إمكانات كبيرة.

وصرَّح دياز: «بالنسبة لكيليان مبابي، فهو لاعب كبير، ويملك إمكانات استثنائية. سنلتقي في الملعب، وكل طرف سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز. من جهتي، سأقدِّم كل ما لدي لمساعدة المنتخب المغربي على حصد الانتصار».

وفي نهاية تصريحاته، لمَّح دياز إلى أنَّ المنافسة سوف تُحسَم فوق أرض الملعب، معرباً عن أمله في مواصلة المنتخب المغربي حملته في كأس العالم.

يشار إلى أنَّ الفائز من ذلك اللقاء، سوف يلتقي في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا بدور الـ8.