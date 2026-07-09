الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس، الناشط ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع أنجوس جان، حارس مرمى منتخب اسكوتلندا، بعقد يمتد حتى موسم 2029 - 2030.

وانتقل جان، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للفريق الأميركي، عقب انتهاء عقده مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسبق لجان (30 عاماً)، الذي شارك في 25 مباراة دولية مع منتخب اسكوتلندا، أن لعب لأندية نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وستوك سيتي في إنجلترا، حيث خاض نحو 200 مباراة.

وقال جان عقب انضمامه رسمياً لفريقه الجديد: «بعد مشاركتي في كأس العالم، التي كانت تجربةً لا تُنسى، أشعر بحماس كبير، وامتنان بالغ لهذه الفرصة للانضمام إلى سان خوسيه وتقديم أفضل ما لدي معه».

وأضاف: «نحن في وضع ممتاز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، لذا نأمل أن نركز على ذلك بالعقلية الصحيحة».