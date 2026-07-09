المغرب يفتقد هدافه صيباري أمام فرنسا

يغيب هداف المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، إسماعيل صيباري، عن مواجهة فرنسا في رُبع النهائي، الخميس، في بوسطن، وفق ما أكده المدرب محمد وهبي، الأربعاء.

وقال وهبي، في مؤتمر صحافي عشية المباراة المُقرَّرة على «ملعب جيليت» قرب بوسطن: «الجميع في جاهزية بنسبة 100 في المائة باستثناء صيباري. هذه المباراة تأتي مُبكِّرة جداً بالنسبة له، لكني آمل ألا يغيب حتى نهاية البطولة».

وكان صيباري الذي انضم حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني، قادماً من بطل هولندا آيندهوفن بعقد يمتد لـ5 سنوات مقابل نحو 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم.

سجَّل صيباري في كل مباراة من مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب بلاده، كما نفَّذ الركلة الترجيحية الحاسمة في الفوز على هولندا في دور الـ32.

لكن لاعب الوسط المهاجم خرج مبكراً مصاباً في العضلة الخلفية خلال الفوز على كندا 3 - 0 في ثُمن النهائي، السبت الماضي، ولم يتعافَ بعد.

ودخل سفيان رحيمي، وهو مهاجم صريح، بديلاً لصيباري في تلك المباراة، وسجَّل الهدف الثالث للمغرب.

ويسعى «أسود الأطلس» إلى الثأر من خسارتهم أمام فرنسا 0 - 2 في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وكانت تلك المرة الأولى التي يبلغ فيها أي منتخب أفريقي أو عربي الدور نصف النهائي في البطولة، ويُشكِّل ذلك حافزاً لهم هذه المرة لمعادلة ذلك الإنجاز.