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الرياضة رياضة عالمية

المغرب يفتقد هدافه صيباري أمام فرنسا

صيباري سيمثل غيابه ضربة موجعة لهجوم المغرب (رويترز)
صيباري سيمثل غيابه ضربة موجعة لهجوم المغرب (رويترز)
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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المغرب يفتقد هدافه صيباري أمام فرنسا

صيباري سيمثل غيابه ضربة موجعة لهجوم المغرب (رويترز)
صيباري سيمثل غيابه ضربة موجعة لهجوم المغرب (رويترز)

يغيب هداف المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، إسماعيل صيباري، عن مواجهة فرنسا في رُبع النهائي، الخميس، في بوسطن، وفق ما أكده المدرب محمد وهبي، الأربعاء.

وقال وهبي، في مؤتمر صحافي عشية المباراة المُقرَّرة على «ملعب جيليت» قرب بوسطن: «الجميع في جاهزية بنسبة 100 في المائة باستثناء صيباري. هذه المباراة تأتي مُبكِّرة جداً بالنسبة له، لكني آمل ألا يغيب حتى نهاية البطولة».

وكان صيباري الذي انضم حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني، قادماً من بطل هولندا آيندهوفن بعقد يمتد لـ5 سنوات مقابل نحو 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم.

سجَّل صيباري في كل مباراة من مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب بلاده، كما نفَّذ الركلة الترجيحية الحاسمة في الفوز على هولندا في دور الـ32.

لكن لاعب الوسط المهاجم خرج مبكراً مصاباً في العضلة الخلفية خلال الفوز على كندا 3 - 0 في ثُمن النهائي، السبت الماضي، ولم يتعافَ بعد.

ودخل سفيان رحيمي، وهو مهاجم صريح، بديلاً لصيباري في تلك المباراة، وسجَّل الهدف الثالث للمغرب.

ويسعى «أسود الأطلس» إلى الثأر من خسارتهم أمام فرنسا 0 - 2 في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وكانت تلك المرة الأولى التي يبلغ فيها أي منتخب أفريقي أو عربي الدور نصف النهائي في البطولة، ويُشكِّل ذلك حافزاً لهم هذه المرة لمعادلة ذلك الإنجاز.

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الرياضة رياضة عالمية

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)

أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس، الناشط ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع أنجوس جان، حارس مرمى منتخب اسكوتلندا، بعقد يمتد حتى موسم 2029 - 2030.

وانتقل جان، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للفريق الأميركي، عقب انتهاء عقده مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسبق لجان (30 عاماً)، الذي شارك في 25 مباراة دولية مع منتخب اسكوتلندا، أن لعب لأندية نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وستوك سيتي في إنجلترا، حيث خاض نحو 200 مباراة.

وقال جان عقب انضمامه رسمياً لفريقه الجديد: «بعد مشاركتي في كأس العالم، التي كانت تجربةً لا تُنسى، أشعر بحماس كبير، وامتنان بالغ لهذه الفرصة للانضمام إلى سان خوسيه وتقديم أفضل ما لدي معه».

وأضاف: «نحن في وضع ممتاز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، لذا نأمل أن نركز على ذلك بالعقلية الصحيحة».

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رياضة كأس العالم اسكوتلندا
الرياضة رياضة عالمية

فيورنتينا يستعير الروماني دراغوسين من توتنهام

فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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فيورنتينا يستعير الروماني دراغوسين من توتنهام

فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)

انضم رادو دراغوسين، مدافع فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم، إلى نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، حسبما أعلن النادي اللندني، مساء أمس (الأربعاء).

ويتضمَّن العقد بنداً يلزم النادي الإيطالي بشراء عقد اللاعب الروماني بصورة دائمة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية.

وانضم دراغوسين إلى توتنهام قادماً من جنوا الإيطالي في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وشارك مع نادي العاصمة البريطانية في 48 مباراة بجميع المسابقات.

ويُعدُّ دراغوسين، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب الروماني، حيث شارك في 30 مباراة دولية حتى الآن.

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الرياضة رياضة عالمية

غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)

أبلغ البرازيلي برونو غيماريش إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برغبته في الانضمام إلى صفوف آرسنال، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل، وفقاً لتقرير صحافي، مساء الأربعاء.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ آرسنال لم يتواصل مع نيوكاسل رسمياً لبحث إمكانية ضم غيماريش، مشيرة إلى أنَّ النادي اللندني، بحث بنود الصفقة عبر وسطاء.

ويرتبط غيماريش، الذي وُجد مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2026، بعقد مع نيوكاسل حتى عام 2028 على الأقل، مع خيار التمديد لعام إضافي في صفوف الفريق الإنجليزي.

ولا يرغب مسؤولو نيوكاسل في بيع اللاعب البرازيلي الدولي، وظلَّ موقفه ثابتاً طوال الصيف، حيث يصرون على أن قائدهم ليس للبيع ولا يرحِّبون بأي عروض.

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