غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

أبلغ البرازيلي برونو غيماريش إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برغبته في الانضمام إلى صفوف آرسنال، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل، وفقاً لتقرير صحافي، مساء الأربعاء.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ آرسنال لم يتواصل مع نيوكاسل رسمياً لبحث إمكانية ضم غيماريش، مشيرة إلى أنَّ النادي اللندني، بحث بنود الصفقة عبر وسطاء.

ويرتبط غيماريش، الذي وُجد مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2026، بعقد مع نيوكاسل حتى عام 2028 على الأقل، مع خيار التمديد لعام إضافي في صفوف الفريق الإنجليزي.

ولا يرغب مسؤولو نيوكاسل في بيع اللاعب البرازيلي الدولي، وظلَّ موقفه ثابتاً طوال الصيف، حيث يصرون على أن قائدهم ليس للبيع ولا يرحِّبون بأي عروض.