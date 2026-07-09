فيورنتينا يستعير الروماني دراغوسين من توتنهام

انضم رادو دراغوسين، مدافع فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم، إلى نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، حسبما أعلن النادي اللندني، مساء أمس (الأربعاء).

ويتضمَّن العقد بنداً يلزم النادي الإيطالي بشراء عقد اللاعب الروماني بصورة دائمة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية.

وانضم دراغوسين إلى توتنهام قادماً من جنوا الإيطالي في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وشارك مع نادي العاصمة البريطانية في 48 مباراة بجميع المسابقات.

ويُعدُّ دراغوسين، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب الروماني، حيث شارك في 30 مباراة دولية حتى الآن.