عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:41 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الأمم المتحدة تساند مبابي بعد التصريحات «المشينة» بحقه

قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (أ.ف.ب)
قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (أ.ف.ب)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تساند مبابي بعد التصريحات «المشينة» بحقه

قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (أ.ف.ب)
قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (أ.ف.ب)

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن دعمها لقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، منددة بتصريحات «عنصرية» و«مشينة» صدرت عن سيناتورة باراغويانية استهدفته بعد ثمن نهائي مونديال 2026.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في بيان: «إن التصريحات العنصرية والمجردة من الإنسانية التي استهدفت لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي من قبل السيناتورة الباراغويانية سيليستي أماريا غير مقبولة، ولا تشكل للأسف حالة معزولة».

وأضاف: «الحوادث العنصرية التي سُجلت خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 تعكس ظاهرة أوسع تؤثر على كرة القدم والرياضة بشكل عام».

وشنت أماريا هجوماً عنيفاً على مبابي بعد خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا 0-1، السبت، في ثمن نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية، عقب مباراة صعبة تخللتها أخطاء كثيرة وتصرفات منافية للروح الرياضية من جانب الباراغوايانيين.

وتمكن «الزرق» في نهاية المطاف من الفوز والتأهل إلى ربع النهائي بفضل ركلة جزاء سجلها مبابي في الشوط الثاني.

وكتبت النائبة المعارضة في مجلس الشيوخ الباراغواياني على منصة «إكس»: «هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بدلاً من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة سمع بهم في حياته هم الشمبانزي».

وأضافت في منشور آخر على المنصة نفسها: «كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائساً التظاهر بأنه فرنسي. ناقم، وحديث الثراء، ومتغطرس، وقبيح. كان متوتراً ومرعوباً طوال المباراة، تماماً مثل فريقه بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، وفازوا بضربة حظ...».

وأثارت هذه التصريحات المقززة غضب نجم المنتخب الفرنسي الذي وصف السيناتورة على «إكس» بأنها «حقيرة» و«غير جديرة بمنصبها».

وحظي مبابي بدعم كبير، لا سيما من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضاً حكومة الباراغواي التي اعتبرت تصريحات السيناتورة «مخالفة للقيم والمبادئ التي تقوم عليها كرامة الإنسان».

وذكّر الخيطان بأن «الشخصيات العامة تتحمل مسؤولية خاصة في مكافحة العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية في مداخلاتها العلنية»، داعياً «الدول والمنظمات الرياضية» إلى «العمل بنشاط على منع أعمال العنصرية وكل أشكال التمييز».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم العنصرية الأمم المتحدة رياضة فرنسية سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

رياضة عالمية مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)

مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

فرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فرصة ثمينة لتسجيل هدف خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
رياضة عالمية

تيباس يفتح النار على «فيفا» بعد قرار بالوغون

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم هجوماً عنيفاً على ما وصفه بالصمت المتواطئ الذي يحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: زفيريف يهزم ليهيتشكا ليصل إلى دور الثمانية

خاض ألكسندر زفيريف مباراة أطول مما كان يأمل في ظل حرارة شديدة، وذلك عند عودته إلى الملعب الرئيسي الثلاثاء ليختتم مواجهة ييري ليهيتشكا بالفوز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع أن بدر الرزيزاء، رئيس نادي القادسية، يدرس بجدية الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية «الأولمبية الدولية» رفعت الحظر عن روسيا (اللجنة الأولمبية الدولية)
رياضة عالمية

«الأولمبية الدولية» ترفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتاً

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتاً، الثلاثاء، في خطوة مهمة نحو عودة اندماج روسيا في الأسرة الأولمبية.

«الشرق الأوسط» (لوزان (سويسرا))
الرياضة رياضة عالمية

مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)

فرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فرصة ثمينة لتسجيل هدف خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 15، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط مروان عطية، وبذلك يسجل المنتخب المصري أول أهدافه في شباك الأرجنتين خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وفي المقابل، أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة الـ21، تصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة والنادي الأهلي.

وتصدى شوبير لثاني ركلة جزاء في مونديال 2026، بعدما تصدى لتسديدة مهدي طارمي قائد إيران، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في دور المجموعات.

وكذلك أهدر ميسى ثاني ركلة جزاء في هذه النسخة بعد إهدار ركلة في مباراة انتهت بالفوز 2 - صفر على النمسا في الدور الأول أيضاً.

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء خلال نسخة واحدة، باستثناء ركلات الترجيح.

وبات قائد المنتخب الأرجنتيني أيضاً أول لاعب في التاريخ يهدر 4 ركلات جزاء في كأس العالم، حيث أضاع ركلة أمام آيسلندا في مونديال 2018، وبولندا في مونديال 2022، إضافة إلى ركلتي النمسا ومصر في مونديال 2026.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة أيضاً للابتعاد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم التي يعتليها بـ20 هدفاً، يطارده الفرنسي كيليان مبابي (19 هدفاً).

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم النادي الأهلي المصري ميسي رياضة مصرية أميركا
الرياضة رياضة عالمية

تيباس يفتح النار على «فيفا» بعد قرار بالوغون

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

تيباس يفتح النار على «فيفا» بعد قرار بالوغون

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم هجوماً عنيفاً على ما وصفه بالصمت المتواطئ الذي يحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في أعقاب القرار المثير للجدل بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في مونديال 2026.

وشارك بالوغون في المباراة التي خسرها المنتخب الأميركي أمام بلجيكا 1/4 في دور الـ16، بعدما قررت لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق عقوبة إيقافه التلقائي لمباراة واحدة لمدة 12 شهراً.

وأثار هذا القرار انتقادات لاذعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يعيش خلافات مستمرة مع «فيفا»، حيث وصف القرار بأنه غير مسبوق وغير مفهوم ولا يمكن تبريره، في حين غابت الأصوات الناقدة لقرار «فيفا» من مسؤولي كرة القدم خارج القارة العجوز.

واكتفى اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بإصدار بيان لدعم الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، الذي أدار مواجهة أميركا ضد البوسنة والهرسك وأشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم البرازيلي بأنه مشبوه بعض الشيء، دون أن يوجه «الكونميبول» أي انتقاد مباشر إلى «فيفا» أو ترمب، الذي كشف علناً أنه طلب مراجعة العقوبة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن تيباس البالغ من العمر 63 عاماً، تأكيده أن القرار المتعلق باللاعب بالوغون ليس سوى قمة جبل الجليد في سلسلة أحداث تسببت في تآكل مصداقية «فيفا» وكرة القدم بشكل عام لسنوات طويلة، موجهاً اتهامات صريحة لـ«فيفا» بالتحول إلى منظومة مغلقة تتخذ فيها القرارات مسبقاً قبل أي تصويت ودون استشارة الدوريات المحلية.

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأسوأ من ذلك كله هو أن جزءاً كبيراً من عالم كرة القدم يدرك هذا الأمر، لكن الكثيرين يفضلون التزام الصمت المتواطئ».

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: «لأن البقاء صامتاً يعد خياراً أكثر راحة من الدفاع عن الاستقلالية والشفافية والحوكمة الرشيدة، وكرة القدم العالمية تستحق مؤسسات خاضعة للمساءلة تحترم القواعد وتحكم بشفافية، وليس من خلال قرارات أحادية وتقديرية وعشوائية تقوض ثقة المشجعين والأندية والرابطات واللاعبين».

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: زفيريف يهزم ليهيتشكا ليصل إلى دور الثمانية

ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: زفيريف يهزم ليهيتشكا ليصل إلى دور الثمانية

ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)

خاض ألكسندر زفيريف مباراة أطول مما كان يأمل في ظل حرارة شديدة، وذلك عند عودته إلى الملعب الرئيسي، الثلاثاء، ليختتم مواجهة ييري ليهيتشكا بالفوز، ويتأهل إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى.

وكان الألماني المصنف الثاني قد خلد إلى النوم في الليلة السابقة وهو على وشك تحقيق إنجاز جديد في ويمبلدون، حيث كان متقدماً بمجموعتين و3 - 3 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة كما تنص قواعد ويمبلدون عند حلول الساعة 11 مساءً. وباستئناف المباراة، خسر زفيريف، الذي بدا متعباً، 12 نقطة من أصل 13 نقطة ليخسر المجموعة الثالثة، لكنه تمكن من استعادة تركيزه ليفوز 6 - 4، و7 - 5، و3 - 6، و7 - 6. وارتكب زفيريف خطأً مزدوجاً في نقطة المباراة الثانية في الشوط الفاصل، لكنه حسم اللقاء في الفرصة الثالثة بعد أن ارتكب ليهيتشكا المصنف 13 خطأً بالضربة الخلفية.

وأملاً في قطع خطوة أخرى نحو لقبه الأول في ويمبلدون والثاني في البطولات الكبرى بعد فرنسا المفتوحة، الشهر الماضي، يلعب زفيريف في الدور المقبل أمام الأميركي تيلور فريتز.

مواضيع
الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا