باسكوال يرحل عن سلة برشلونة لتدريب دبي

أنهى الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني السابق لبرشلونة، ولايته الثانية مع النادي الكتالوني مبكراً، رغم ارتباطه بعقد حتى عام 2028، لينتقل لتدريب دبي الإماراتي حتى عام 2029.
ووقّع باسكوال عقداً مع برشلونة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل نحو 400 ألف يورو بعد نهاية الموسم الماضي، وهو ما قرر المدرب تفعيله عقب موسم ثالث على التوالي دون التتويج بأي لقب.
وخرج برشلونة من الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمام باسكونيا، كما فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، قبل أن يخسر نهائي الدوري الإسباني أمام فالنسيا.
ويتطلع باسكوال، الذي قاد برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2010، إلى المنافسة على اللقب القاري مجدداً مع دبي، حيث كشف المدير العام للنادي ديان كامينياشيفيتش عن رغبة المدرب الإسباني في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة.
وقال كامينياشيفيتش: «لقد رحل عن برشلونة رغم امتلاكه عقداً لمدة عامين، وتنازل عنه من أجل توقيع عقد جديد يشبه إلى حد كبير العقد الذي كان يملكه في برشلونة، ولذلك من المؤكد أنه لم يأتِ من أجل المال».