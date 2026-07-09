ماركيز يخلف أغيري في تدريب المكسيك

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين رافائيل ماركيز مدرباً للمنتخب الوطني ليخلف خافيير أغيري، عقب خروج البلد المشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم من البطولة.

وكان ماركيز، البالغ من العمر 47 عاماً، مساعداً لأغيري طوال مشوار المكسيك في كأس العالم، حيث فازت المكسيك بمباراة في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ 40 عاماً قبل أن تخسر 2 - 3 أمام إنجلترا في دور الـ16.

يأتي هذا التعيين في إطار استمرار «مشروع 2030» الذي أعلنه الاتحاد في أغسطس (آب) 2024، عندما تمَّ تعيين ماركيز مساعداً لأغيري بوصفه جزءاً من خطة الخلافة المُخطَّط لها.

انتهت الولاية الثالثة لأغيري على رأس المنتخب برصيد 22 فوزاً و9 تعادلات و6 هزائم في 37 مباراة، بما في ذلك مرحلة المجموعات المثالية (3 انتصارات من 3 مباريات) في كأس العالم.

تحت قيادة أغيري، فازت المكسيك أيضاً بدوري أمم الكونكاكاف 2024 - 2025، والكأس الذهبية 2025.

بصفته لاعباً، ارتدى ماركيز شارة قيادة المنتخب المكسيكي في 5 بطولات كأس العالم، وخاض 148 مباراة دولية، كما فاز بكأس القارات عام 1999 ولقبين للكأس الذهبية في عامَي 2003 و2011.

بدأ ماركيز مسيرته التدريبية مع فريقَي ألكالا وبرشلونة أتلتيك الإسبانيَّين قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لأغيري؛ استعداداً لتصفيات كأس العالم.