عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ماركيز يخلف أغيري في تدريب المكسيك

رافائيل ماركيز عمل مساعداً لأغيري خلال مونديال 2026 (رويترز)
رافائيل ماركيز عمل مساعداً لأغيري خلال مونديال 2026 (رويترز)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

ماركيز يخلف أغيري في تدريب المكسيك

رافائيل ماركيز عمل مساعداً لأغيري خلال مونديال 2026 (رويترز)
رافائيل ماركيز عمل مساعداً لأغيري خلال مونديال 2026 (رويترز)

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين رافائيل ماركيز مدرباً للمنتخب الوطني ليخلف خافيير أغيري، عقب خروج البلد المشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم من البطولة.

وكان ماركيز، البالغ من العمر 47 عاماً، مساعداً لأغيري طوال مشوار المكسيك في كأس العالم، حيث فازت المكسيك بمباراة في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ 40 عاماً قبل أن تخسر 2 - 3 أمام إنجلترا في دور الـ16.

يأتي هذا التعيين في إطار استمرار «مشروع 2030» الذي أعلنه الاتحاد في أغسطس (آب) 2024، عندما تمَّ تعيين ماركيز مساعداً لأغيري بوصفه جزءاً من خطة الخلافة المُخطَّط لها.

انتهت الولاية الثالثة لأغيري على رأس المنتخب برصيد 22 فوزاً و9 تعادلات و6 هزائم في 37 مباراة، بما في ذلك مرحلة المجموعات المثالية (3 انتصارات من 3 مباريات) في كأس العالم.

تحت قيادة أغيري، فازت المكسيك أيضاً بدوري أمم الكونكاكاف 2024 - 2025، والكأس الذهبية 2025.

بصفته لاعباً، ارتدى ماركيز شارة قيادة المنتخب المكسيكي في 5 بطولات كأس العالم، وخاض 148 مباراة دولية، كما فاز بكأس القارات عام 1999 ولقبين للكأس الذهبية في عامَي 2003 و2011.

بدأ ماركيز مسيرته التدريبية مع فريقَي ألكالا وبرشلونة أتلتيك الإسبانيَّين قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لأغيري؛ استعداداً لتصفيات كأس العالم.

مواضيع
رياضة كأس العالم المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

رياضة عالمية جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس، الناشط ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع أنجوس جان، حارس مرمى منتخب اسكوتلندا، بعقد يمتد حتى موسم 2029 - 2030.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية غاب ديكلان رايس عن تدريبات منتخب إنجلترا (رويترز)
رياضة عالمية

إصابة طفيفة تغيب رايس عن تدريبات إنجلترا

غاب ديكلان رايس عن تدريبات منتخب إنجلترا، إلى جانب ريس جيمس ومارك جيهي، بينما يواصل الفريق استعداداته لمواجهة النرويج تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

«الشرق الأوسط» (ميامي (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية براهيم دياز نجم المنتخب المغربي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دياز: ندرك حجم التحدي... ومبابي استثنائي

أكد براهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، أنَّ فريقه قدَّم مستويات قوية منذ انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (بوسطن )
رياضة عالمية موقف «يويفا» سيمهِّد لصدام جديد مع «فيفا» وهما أكبر جهتين تديران كرة القدم العالمية (رويترز)
رياضة عالمية

«يويفا» قد يمنع عودة روسيا إلى كرة القدم… في مواجهة جديدة محتملة مع «فيفا»

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعرقلة أي محاولة لإعادة المنتخبات والأندية الروسية إلى المنافسات الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ميسي هل يرفع الكأس للمرة الثانية على التوالي (رويترز)
رياضة عالمية

هل يمهد «فيفا» الطريق للأرجنتين للاحتفاظ بكأس العالم ؟

بلغت الاتهامات التي تزعم أن كأس العالم «مفبركة» لصالح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ذروتها عقب الفوز المثير للجدل على مصر.

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)

أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس، الناشط ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع أنجوس جان، حارس مرمى منتخب اسكوتلندا، بعقد يمتد حتى موسم 2029 - 2030.

وانتقل جان، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للفريق الأميركي، عقب انتهاء عقده مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسبق لجان (30 عاماً)، الذي شارك في 25 مباراة دولية مع منتخب اسكوتلندا، أن لعب لأندية نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وستوك سيتي في إنجلترا، حيث خاض نحو 200 مباراة.

وقال جان عقب انضمامه رسمياً لفريقه الجديد: «بعد مشاركتي في كأس العالم، التي كانت تجربةً لا تُنسى، أشعر بحماس كبير، وامتنان بالغ لهذه الفرصة للانضمام إلى سان خوسيه وتقديم أفضل ما لدي معه».

وأضاف: «نحن في وضع ممتاز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، لذا نأمل أن نركز على ذلك بالعقلية الصحيحة».

مواضيع
رياضة كأس العالم اسكوتلندا
الرياضة رياضة عالمية

فيورنتينا يستعير الروماني دراغوسين من توتنهام

فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

فيورنتينا يستعير الروماني دراغوسين من توتنهام

فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)
فيورنتينا الإيطالي ضم دراغوسين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (حساب النادي في منصة «إكس»)

انضم رادو دراغوسين، مدافع فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم، إلى نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، حسبما أعلن النادي اللندني، مساء أمس (الأربعاء).

ويتضمَّن العقد بنداً يلزم النادي الإيطالي بشراء عقد اللاعب الروماني بصورة دائمة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية.

وانضم دراغوسين إلى توتنهام قادماً من جنوا الإيطالي في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وشارك مع نادي العاصمة البريطانية في 48 مباراة بجميع المسابقات.

ويُعدُّ دراغوسين، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب الروماني، حيث شارك في 30 مباراة دولية حتى الآن.

مواضيع
رياضة إنجليزية الدوري الإيطالي إنجلترا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)

أبلغ البرازيلي برونو غيماريش إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برغبته في الانضمام إلى صفوف آرسنال، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل، وفقاً لتقرير صحافي، مساء الأربعاء.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ آرسنال لم يتواصل مع نيوكاسل رسمياً لبحث إمكانية ضم غيماريش، مشيرة إلى أنَّ النادي اللندني، بحث بنود الصفقة عبر وسطاء.

ويرتبط غيماريش، الذي وُجد مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2026، بعقد مع نيوكاسل حتى عام 2028 على الأقل، مع خيار التمديد لعام إضافي في صفوف الفريق الإنجليزي.

ولا يرغب مسؤولو نيوكاسل في بيع اللاعب البرازيلي الدولي، وظلَّ موقفه ثابتاً طوال الصيف، حيث يصرون على أن قائدهم ليس للبيع ولا يرحِّبون بأي عروض.

مواضيع
آرسنال الدوري الإنجليزي رياضة إنجليزية إنجلترا