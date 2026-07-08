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«فيدراليون» أميركيون يستهدفون المعاملات المالية لاتحاد الكرة الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة

مبنى «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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«فيدراليون» أميركيون يستهدفون المعاملات المالية لاتحاد الكرة الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة

مبنى «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

بدأ مدعون فيدراليون أميركيون وعناصر من «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» الأميركي أخذ إفادات وشهادات في إطار تحقيق يتعلق بالعمليات المالية التي أجراها «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم» داخل الولايات المتحدة، وذلك في وقت تتواصل فيه منافسات كأس العالم على الأراضي الأميركية.

ووفق صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، فإن وزارة العدل الأميركية تسعى إلى جمع معلومات عن الأنشطة التجارية التي أجراها «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، برئاسة كلاوديو «تشيكي» تابيا، مع شركة «تور برود إنتير إل إل سي»، كما تحقق في كيفية إدارة «الاتحاد» مئات ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، وما إذا كان بعض هذه العمليات قد يشكل جرائم تقع ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وأكد مصدران مطلعان للصحيفة أن المحققين يسعون إلى فهم آلية عمل «الاتحاد الأرجنتيني» داخل الولايات المتحدة، وكيف جرى تحويل مئات ملايين الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي، وما إذا كانت تلك العمليات قد تنطوي على مخالفات مثل غسل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام البنكي الأميركي.

وشهد أحد الاجتماعات الأخيرة رجل الأعمال غييرمو توفوني، حيث عُقد الأسبوع الماضي عبر منصة اجتماعات مرئية مشابهة لتطبيق «زوم»، واستمر نحو 3 ساعات. وشارك فيه مدعون فيدراليون وعناصر من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» يعملون في واشنطن وميامي، وركز الاجتماع على دراسة ما إذا كان بعض العمليات المرتبطة بـ«الاتحاد الأرجنتيني» يمكن أن يرقى إلى «جرائم مالية».

ورفض توفوني، في تصريح لـ«لا ناسيون»، تأكيد أو نفي انعقاد ذلك الاجتماع السري من مدينة ميامي، إلا إن الصحيفة أكدت أن المحققين الأميركيين يبحثون عن شهود يمتلكون معرفة مباشرة بما جرى خلال فترة إدارة كلاوديو تابيا وبابلو توفيغينو «الاتحاد الأرجنتيني»، وكذلك خلال إدارة شركة «تور برود إنتير إل إل سي»، المملوكة لمنتج الأعمال المسرحية خافيير فاروني، التي تولت تحصيل العقود التجارية الخاصة بـ«الاتحاد» خارج الأرجنتين.

كما يدرس محققو وزارة العدل الأميركية استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ممن كانت لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بـ«الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، أو شاركوا في الإشراف على عملياته خلال السنوات الأخيرة.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ومدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل خلال مباراة كولومبيا والبرتغال (إ.ب.أ)

وبدأ هذا التحقيق الأولي في الولايات المتحدة خلال عام 2025، ويتولاه 3 مدعين فيدراليين على الأقل، هم: باتريك غوشو وكريستوفر تينغ، اللذان يعملان في العاصمة واشنطن، إضافة إلى مايكل بيرغر في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، وفق ما كشفت عنه الصحيفة خلال نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.

ويشغل غوشو عضوية «وحدة النزاهة المصرفية» التابعة لوزارة العدل الأميركية، كما يدير البرنامج التجريبي لمكافآت المبلغين عن المخالفات في الشركات. أما تينغ، الذي انضم حديثاً إلى الوزارة بعد عمله في مكتب المحاماة «لاثام آند واتكينز»، فقد شارك سابقاً في تحقيقات تتعلق بالجرائم المالية. فيما يعمل بيرغر محامياً أول في «مكتب الادعاء الفيدرالي» للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، وقاد سابقاً القضية التي انتهت بإدانة المراقب العام السابق في الإكوادور كارلوس رامون بوليت فاغيوني بتهمة غسل الأموال في ميامي.

وركز المدعون الثلاثة اهتمامهم على أنشطة شركة «تور برود إنتير إل إل سي» منذ أصبحت الجهة المسؤولة عن تحصيل الأموال الناتجة عن العقود التي أبرمها «الاتحاد الأرجنتيني» مع الرعاة والشركات التجارية، ويسعون إلى تتبع مسار الأموال التي أدارتها الشركة عبر النظام المالي الأميركي، تحت إشراف خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت.

ووجهت «لا ناسيون» استفساراً رسمياً إلى وزارة العدل الأميركية بشأن سير التحقيق الذي يقوده المدعون غوشو وتينغ وبيرغر، الذي قد يشمل طلب وثائق من مصارف وشركات، إضافة إلى إجراء مقابلات مع أشخاص لديهم معرفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات قيد التحقيق، إلا إن الوزارة لم ترد حتى موعد نشر التقرير.

في المقابل، بدأ «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم» التحرك داخل الولايات المتحدة؛ إذ شارك ممثل «الاتحاد» في أميركا الشمالية توماس ريغالادو، إلى جانب المحامي الجنائي الأرجنتيني ماريانو ليثاردو، في منتدى بشأن «كرة القدم والفساد والعدالة» نظمه «المعهد الأميركي للديمقراطية» في مدينة ميامي الأسبوع الماضي.

وأكد ريغالادو خلال المنتدى ضرورة احترام قرينة البراءة، قائلاً: «مجرد اتخاذ إجراءات تحقيق لا يعني في حد ذاته إثبات المسؤولية أو الإدانة».

حسابات شركة «تور برود إنتير»

ووفق الوثائق التي حصلت عليها «لا ناسيون» خلال الأشهر الماضية، ونشرتها في سلسلة تقارير أواخر عام 2025 وبداية العام الحالي، فإن إيريكا جيليت وخافيير فاروني، وهو نائب سابق في برلمان مقاطعة بوينس آيرس عن «جبهة التجديد»، حرّكا ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات عبر حسابات مصرفية مفتوحة لدى 5 مصارف أميركية هي: «سيتي بنك»، و«سينوفوس»، و«بنك أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان»، و«بي إن سي بنك».

وأدارت الشركة عبر تلك الحسابات ما لا يقل عن 260 مليون دولار من الإيرادات العائدة إلى «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، إلا إن السجلات المصرفية التي اطلعت عليها الصحيفة تشير إلى أن جزءاً فقط من هذه الأموال يمكن ربطه مباشرة بمصاريف تشغيلية واضحة تخص «الاتحاد» الذي يرأسه كلاوديو تابيا.

كما جرى توزيع نحو 57 مليون دولار على شركات ومستفيدين مختلفين، دون أن تُظهر الوثائق؛ التي اطلعت عليها الصحيفة، مبررات اقتصادية واضحة لهذه التحويلات.

وتضمنت تلك العمليات تحويلات بعشرات ملايين الدولارات إلى شركات لا تُظهر، وفق الوثائق، أي خدمات أو مقابل مالي واضح، وكانت تلك الشركات، وفق السجلات الرسمية التي راجعتها الصحيفة، مملوكة لأشخاص كانوا يتقاضون مساعدات اجتماعية ويقيمون في مدينة باريلوتشي أو بالعاصمة بوينس آيرس.

كما كشفت الوثائق عن تحويلات إلى شركتين مرتبطتين ببابلو توفيغينو وعائلته، هما «سوما إس آر إل» و«كابيو إس آر إل»، إضافة إلى تحويلات لمصلحة شريكة حياة المسؤول، وأفراد من عائلة شخص وُصف بأنه «المرشد الروحي» لمنتخب الأرجنتين.

بداية الاهتمام الأميركي

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام السلطات الأميركية بالعمليات المالية لـ«الاتحاد الأرجنتيني» سبق انطلاق التحقيق الحالي بأشهر عدة.

ففي سبتمبر (أيلول) 2024، نقلت وزارة الأمن الأرجنتينية، التي كانت تتولاها آنذاك باتريسيا بولريتش، معلومات إلى مسؤولين أميركيين بشأن مخاطر محتملة مرتبطة بـ«الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، وذلك عقب اجتماع مع رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي كان قد بادر إلى اتخاذ إجراءات قضائية للحصول على معلومات مصرفية تخص شركة «تور برود إنتير إل إل سي»، وهي معلومات كانت ستبقى سرية لولا تلك الإجراءات.

وفي ذلك الوقت، خلص عناصر «مكتب التحقيقات الفيدرالي» إلى أن الخلاف القائم بين توفوني و«الاتحاد الأرجنتيني» وكلاوديو تابيا لا يتضمن معطيات كافية لفتح تحقيق جنائي داخل الولايات المتحدة.

إلا إن هذا التقييم بدأ يتغير بعد سلسلة التحقيقات التي نشرتها «لا ناسيون»؛ بدءاً من نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي كشفت عن شبكة من العمليات المالية والمصرفية والشركات تمحورت حول ولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهرت تلك التحقيقات أن شركة «تور برود إنتير إل إل سي» عملت وسيطاً لتحصيل العائدات الدولية الخاصة بعقود «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، حيث أدارت مئات ملايين الدولارات الآتية من شركات عالمية، من بينها «أديداس» بقيمة 60 مليون دولار، و«وارنر» بقيمة 40 مليون دولار، وذلك خلال فترة كانت فيها الأرجنتين تفرض قيوداً صارمة على سوق الصرف الأجنبي، مع وجود أسعار متعددة للدولار.

ووفق العقد الموقع بين الطرفين، والساري حتى ديسمبر من العام الحالي، فقد حصلت شركة فاروني وجيليت على 30 في المائة من إجمالي الإيرادات الدولية لـ«الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، بعد خصم الضرائب، طيلة السنوات الأربع الماضية.

كما تقاضت الشركة عمولة إضافية تعادل 10 في المائة من النفقات المتعلقة بالخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه العمليات.

وتشكل هذه العمليات حالياً جزءاً من الملفات التي تدرسها وزارة العدل الأميركية و«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، لتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق جنائي رسمي ضمن الولاية القضائية الأميركية.

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  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
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  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
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كارل يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم

لينارت كارل (د.ب.أ)
لينارت كارل (د.ب.أ)

عاد لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى ملاعب التدريب اليوم الأربعاء، بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة كأس العالم، والتي حرمته من المشاركة مع المنتخب الألماني.

وأعلن بايرن ميونيخ في بيان أن التمزق في العضلة الخلفية شفي بما يكفي للسماح للاعب البالغ من العمر 18 عاماً بالبدء في الركض مرة أخرى في ملعب التدريب.

سيبدأ الآن في وضع برنامج تعافيه استعداداً لعودة بايرن الرسمية إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 20 يوليو (تموز).

وقال اللاعب للموقع الرسمي لبايرن: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتمكن من الانضمام إلى التدريبات مع اللاعبين. الآن يتعلق الأمر بعدم الإفراط في ذلك».

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الرياضة رياضة عالمية

السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
TT
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السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنطلق غداً (الخميس)، بالمؤتمر الصحافي الرسمي وقياس الأوزان (الميزان)، تمهيداً لإقامة الأمسية القتالية المرتقبة يوم الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

ويشهد المؤتمر الصحافي حضور أبرز نجوم البطولة، الذين سيتحدثون عن استعداداتهم للمواجهات المنتظرة، قبل أن يحسم المقاتلون جاهزيتهم خلال مراسم قياس الأوزان، في آخر محطة تسبق انطلاق النزالات.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تخوض أول نزال احترافي في مسيرتها تحت مظلة، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه، في أمسية يُنتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي السعودي مالك باسهل مع المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، فيما تتواصل منافسات البطولة في وزنَي الريشة والويلتر، حيث يواجه السوري شادي قباني مع المصري أحمد طارق، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزام مع العراقي حسين سالم ضمن بطولة وزن الريشة.

كما تشهد بطولة وزن الويلتر مواجهات تجمع المغربي بدر الدين دياني بالمصري يوسف عادل، والفلسطيني عمر حسين بالمصري أحمد درويش، إضافةً إلى مواجهة المغربي وسام أخموش مع الجزائري عبد الكريم زواد، إلى جانب النزال الاحتياطي الذي يجمع اللبناني حسن شعبان بالأردني حازم كيالي.

وتتضمن البطاقة أيضاً مواجهة في وزن الويلتر بين الجزائري ريان عثماني والمصري إسلام مصطفى، ونزال الهواة في وزن الريشة الذي يجمع السعودي سعود الملحم بالمصري عبد الحليم الحوفي.

وتواصل المنظمة ترسيخ حضورها كمنصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب العربية، ضمن نظام «الفوز والتقدم» الذي يمنح المقاتلين فرصة المنافسة على اللقب والتأهل إلى المراحل النهائية، في إطار رؤية رابطة المقاتلين المحترفين العالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

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الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)

بعيداً عن أضواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، عادت منافسات «دوري أبطال أوروبا» للانطلاق من جديد، لكن مدافع نادي شامروك روفرز الآيرلندي، اللاعب روبرتو «بيكو» لوبيز، لم يتمكن من المشاركة؛ بسبب مشواره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في البطولة العالمية.

وفي 10 مباريات أقيمت الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الأول لـ«دوري أبطال أوروبا»، جاء أول هدف في الموسم الجديد من جبل طارق، وسجله لاعب أكبر سناً حتى من كريستيانو رونالدو، وهو الظهير الأيسر نانو، البالغ من العمر 41 عاماً، لاعب فريق لينكولن ريد إمبس.

وعاد لوبيز إلى دبلن يوم الاثنين الماضي، بعد 3 أيام فقط من قيادة الرأس الأخضر لتقديم عرض قوي أمام الأرجنتين حاملة اللقب وليونيل ميسي، بعدما دفع المنتخب الأرجنتيني إلى أقصى حد قبل الخسارة 2 - 3 في دور الـ32 بمدينة ميامي غاردنز.

وخسر شامروك، الذي يلعب له لوبيز البالغ من العمر 34 عاماً منذ عام 2016، أمام فلوريانا المالطي بنتيجة 0 - 2 بمباراة الذهاب التي أقيمت في مالطا.

وقال لوبيز للصحافيين في مطار دبلن: «للأسف سأغيب عن مباراة مالطا، لكنني أتطلع إلى العودة للتدريبات وفعل ما أحبه».

ويستضيف شامروك روفرز مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

«دوري أبطال أوروبا» في معاقل كروية صغيرة

وانطلقت منافسات «دوري أبطال أوروبا»، الثلاثاء، في مجموعة من الدول الكروية التي لم يسبق لها التأهل إلى كأس العالم، مثل جبل طارق وسان مارينو وجزر فارو، إضافة إلى دولة واحدة شاركت في المونديال هي البوسنة والهرسك.

وتعادل بطل البوسنة بوراتش بانيا لوكا على أرضه 1 - 1 أمام ليفسكي صوفيا، في غياب لاعبه الوحيد الذي شارك في كأس العالم، حارس المرمى الشاب ملادن يوركاس (18 عاماً).

وفي جبل طارق، افتتح لينكولن ريد إمبس التسجيل في البطولة من ركلة جزاء نفذها نانو في الدقيقة الـ16، خلال الفوز على إنتر كلوب ديسكالديز من آندورا بنتيجة 3 - 1.

وتقام 4 مباريات أخرى الأربعاء، في دول مثل إستونيا ومولدوفا وكازاخستان، حيث يبدأ فريق كايرات ألماتي مشواره مجدداً في الدور التمهيدي الأول.

وكان كايرات نجح في الوصول إلى المرحلة الرئيسية من «دوري أبطال أوروبا» في النسخة الماضية، حيث واجه ريال مدريد وآرسنال وإنتر ميلان.

ويستضيف فيتيبسك بطل بيلاروسيا مباراته (المفترضة على أرضه) في ملعب محايد بالمجر، دون حضور جماهيري في المدرجات.

وكان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» منع الفرق البيلاروسية من استضافة مباريات منذ الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا عام 2022.

ولا تزال الأندية الروسية موقوفة عن جميع المسابقات الأوروبية، بما في ذلك «دوري أبطال أوروبا».

كما بدأت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من «دوري المؤتمر الأوروبي»؛ البطولة الأوروبية الثالثة من حيث المستوى، وذلك في ألبانيا ولوكسمبورغ.

أما بطولة «الدوري الأوروبي»؛ البطولة الثانية في القارة، فتنطلق الخميس بمشاركة فرق اعتادت الظهور في المرحلة الرئيسية لـ«دوري أبطال أوروبا»، حيث تخوض كاراباخ ودينامو كييف وفرينكفاروش مبارياتها.

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