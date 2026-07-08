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الرياضة رياضة عالمية

أربيلوا مدرباً لفولهام حتى 2029

ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أربيلوا مدرباً لفولهام حتى 2029

ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)
ألفارو أربيلوا سيخوض تجربة جديدة بعد قيادته ريال مدريد (موقع فولهام الإنجليزي)

أعلن فولهام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً للفريق بموجب عقد يمتد حتى عام 2029، في أول منصب تدريبي يشغله الإسباني خارج وطنه.

ويحل اللاعب والمدرب السابق لريال مدريد محل المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، الذي غادر النادي الواقع في غرب لندن بعد خمس سنوات من توليه المسؤولية، للانضمام إلى بنفيكا.

وقال أربيلوا في بيان صادر عن النادي: «إنه لشرف كبير لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع فولهام. أنا متشوق جدا لتجربة الأجواء في ملعب كرافن كوتاج مع جماهير فولهام، وبدء فترة الإعداد للموسم مع اللاعبين، الأسبوع المقبل».

ويتولى أربيلوا تدريب فولهام بعد رحيله عن ريال مدريد؛ حيث ترقى من قيادة الفريق الثاني ليحل محل مواطنه الإسباني تشابي ألونسو، المدرب الحالي لتشيلسي، كمدرب للفريق الأول في يناير (كانون الثاني)، وقاد العملاق الإسباني لإنهاء الموسم في المركز الثاني في الدوري.

ويعود المدافع السابق البالغ من العمر 43 عاماً إلى إنجلترا؛ حيث لعب سابقاً مع ليفربول ووست هام يونايتد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات شملت الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب بلاده في 2010.

وقال شاهد خان، مالك ورئيس نادي فولهام: «أنا سعيد للغاية لأن ألفارو قبل التحدي المتمثل في دفع فولهام إلى الأمام، ولا أشك في أن لاعبينا وطاقمنا الفني وجماهيرنا سيدركون تماماً ما يعنيه تعيينه بالنسبة لحاضر ومستقبل نادينا. ألفارو، باعترافه، طموح للغاية. أمضى وقتاً ثميناً بين أفضل اللاعبين والأندية والأساليب في عالم كرة القدم، وهي خبرات ستفيده كثيراً هنا في فولهام».

وأنهى فولهام الموسم الماضي في المركز 11 في الدوري الممتاز، ويستهل الموسم الجديد باستضافة تشيلسي في 24 أغسطس (آب).

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الدوري الإنجليزي رياضة إنجليزية إنجلترا

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كيف أعاد ياكين رسم تكتيك سويسرا بعد إصابة مانزامبي؟

أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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كيف أعاد ياكين رسم تكتيك سويسرا بعد إصابة مانزامبي؟

أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)
أثبت سير المواجهة أن قراءة وقرار مراد ياكين كان صائبًا (إ.ب.أ)

بعد خسارة أحد أبرز المواهب الصاعدة في البطولة، اضطر مدرب سويسرا مراد ياكين إلى إعادة رسم خططه وإجراء تعديلات تكتيكية كبيرة، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم، بفوز مثير 4 - 3 بركلات الترجيح على كولومبيا، عقب تعادل سلبي شاق امتد إلى 120 دقيقة.

وشهد مشوار ياكين في البطولة كثيراً من التغييرات التكتيكية والمفاجآت، لكنه لم يكن يملك خياراً آخر، أمس الثلاثاء، سوى التخلي عن خطته الأساسية، بعدما تعرض يوهان مانزامبي لإصابة في الركبة خلال المران الأخير قبل المباراة بيوم واحد. وفي النهاية، أثبت المدرب السويسري أن قراره كان صائباً.

ورغم أن مانزامبي، البالغ من العمر 20 عاماً، بدأ المباراة الافتتاحية أمام قطر على مقاعد البدلاء، فإنه استغل الفرص التي أُتيحت له بأفضل صورة ممكنة، وسجَّل هدفين أمام البوسنة، ليرفع رصيده في البطولة إلى ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين قبل مواجهة كولومبيا. والأهم من ذلك أنه أصبح عنصراً محورياً في المنظومة التكتيكية لياكين، إذ منح المنتخب السويسري نقطة ارتكاز هجومية فعالة تسمح له بالتكتل دفاعياً والانطلاق في الهجمات المرتدة، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة عند الحاجة.

وأجبرت الإصابة ياكين على التخلي عن أفكاره الأصلية للمباراة، وسرعان ما اتضح مع انطلاق اللقاء أن سويسرا ستعتمد نهجاً أكثر تحفظاً، مع تراجع لاعبيها إلى الخلف، والتركيز على التحكم في إيقاع اللعب، مع عدد محدود من الانطلاقات الهجومية.

ومع بقاء روبن فارغاس على مقاعد البدلاء أيضاً بسبب مخاوف بدنية، وجد بريل إمبولو نفسه وحيداً في الخط الأمامي معظم فترات المباراة أمام دفاع كولومبي صلب لم يستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة قبل هذه المواجهة.

وقال الحارس السويسري غريغور كوبيل للصحافيين: «أعتقد أنه من الطبيعي أن تسير المباراة بهذا الشكل، بالنظر إلى ظروفها».

وأضاف: «كنا نعلم أنهم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة، وندرك أنهم فريق جيد للغاية. كما أن الجماهير كانت تساندهم بشكل واضح، لذلك كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

ورغم أن كولومبيا صنعت عدداً من الفرص، فإنها افتقدت إلى مهاجم من طراز إمبولو، وهو لاعب قادر على شغل المدافعين واستدراجهم وفتح المساحات أمام زملائه.

وبينما أظهرت الإحصاءات أن المنتخب الكولومبي صنع 15 فرصة، فإن ثلاثاً فقط منها جاءت بين الخشبات الثلاث.

وقال كوبل: «كنا نعلم أننا سنمر بفترات نضطر فيها إلى الدفاع كثيراً والاعتماد على قوتنا الذهنية، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بشكل ممتاز».

وأضاف: «من الواضح أن غياب بعض اللاعبين زاد حجم التحدي، لكنني أعتقد أن الجميع قدموا أداء جيداً للغاية، ونفذنا الخطة كما أردنا».

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رياضة كأس العالم سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

استقبال الأبطال... هايتي تحتفي بنجومها بعد المونديال

استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
  • بورت أو برانس هايتي: «الشرق الأوسط»
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  • بورت أو برانس هايتي: «الشرق الأوسط»
TT

استقبال الأبطال... هايتي تحتفي بنجومها بعد المونديال

استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)
استقبال جماهيري كبير للاعبي هايتي الذين وصلوا إلى بورت أو برانس (إ.ب.أ)

قام أعضاء المنتخب الهايتي لكرة القدم بجولة في بورت أو برانس، يوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بأدائهم البطولي في كأس العالم، وذلك بعد تأهل الفريق التاريخي للبطولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ورغم خسارة منتخب هايتي جميع مبارياته في مجموعته، فإن هايتي سجلت هدفين في مرمى المغرب في مباراتها الأخيرة، لتنتهي المباراة بخسارة 2 - 4، لكن الاحتفالات بهذين الهدفين لا تزال مستمرة، مما يوفر متنفساً مؤقتاً من تفاقم الفقر وتصاعد عنف العصابات في البلاد.

وقال دوكينز نازون، لاعب نادي استقلال إيران لكرة القدم: «نواصل النضال من أجل جميع الهايتيين. لدينا ثقافة غنية وتاريخ عريق».

ووصل نازون، برفقة زميليه مارتن إكسبيرينس وجوسوي دوفيرجيه، إلى مطار بورت أو برانس الدولي الرئيسي في هايتي. ثم تم نقلهم إلى متحف بالقرب من القصر الوطني في سيارة سوداء ذات نوافذ معتمة.

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الرياضة رياضة عالمية

ياكين: كل قرار صغير قاد سويسرا لكتابة التاريخ

مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري (رويترز)
مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري (رويترز)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
TT

ياكين: كل قرار صغير قاد سويسرا لكتابة التاريخ

مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري (رويترز)
مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري (رويترز)

قال مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري إن فريقه تحلى بالصبر واستفاد من التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب ليتغلب بصعوبة على كولومبيا بركلات الترجيح، يوم الثلاثاء، وتصل إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وفي ركلات الترجيح، مالت الكفة لصالح سويسرا عندما تصدى حارس المرمى غريغور كوبيل لركلة سددها كوتشو هيرنانديز، بعد أن اصطدمت محاولة الكولومبي دافينسون سانشيز بالعارضة.

ثم سجَّل البديل روبن فارغاس ركلة الترجيح الحاسمة لصالح سويسرا لتتغلب على كولومبيا 4 - 3 بعد التعادل السلبي بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فارغاس أحد عدة تبديلات، بما في ذلك نزول المهاجم سيدريك إيتن قبل ذلك ببضع دقائق، وزكي عمدوني بعد ذلك بقليل، مما أعاد الحيوية إلى خط الهجوم السويسري بعد الدقيقة 87.

وقال ياكين: «كان الأمر صعباً في البداية، لكننا صمدنا وأظهرنا عقلية رائعة. ثم دفعت باللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة».

وحافظ فارغاس، الذي دخل الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، على رباطة جأشه بعد ذلك بقليل، ليقود فريقه إلى دور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1954. وكان زميله عمدوني قد سجل ركلة ترجيحية بهدوء قبل ذلك.

وقال ياكين: «كان الأمر مذهلاً حقاً أن أراه (فارغاس) يسدد تلك الركلة بقوة. شعرت بارتياح وسعادة كبيرين. هذه لحظة تاريخية. لقد حققنا أفضل إنجاز على الإطلاق للمنتخب السويسري، لكن الرحلة مستمرة».

وحتى قبل المباراة، اضطر ياكين إلى الارتجال، بعد استبعاد لاعب الوسط جوهان مانزامبي بسبب إصابته خلال التدريبات يوم الاثنين.

وقال ياكين إن البديل أردون ياشاري أدى مهمته على أكمل وجه. وقال ياكين: «كل قرار صغير كان مهماً. كل قطعة من الأحجية انسجمت مع الأخرى. كان غياب جوهان ضربة قاسية، لكننا أبلينا بلاء حسنا كفريق. كنا نعلم أنها مباراة تاريخية، فالتأهل إلى دور 16 وفرصة الوصول إلى دور الثمانية ليسا أمراً يحدث كل يوم. ندخل في الأجواء وعلينا أن نستوعب ما حدث تدريجياً. كان انتصاراً لا يُصدق. كان علينا التحلي بالصبر الشديد، لكننا قدمنا أداءً رائعاً اليوم، لذا أنا سعيد جداً بلاعبي فريقي».

وقال فارغاس، الذي خسر فريقه ركلات الترجيح السابقة في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2024 أمام إنجلترا، إنه لم يشعر بأي توتر. وقال: «كان علي أن أومن بنفسي. شعرت بثقة كبيرة وباطمئنان تام. كان من الرائع أن أتمكن من تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة».

وستواجه سويسرا في المباراة التالية الأرجنتين، التي حققت عودة مثيرة وفازت على مصر (3 - 2)، يوم الثلاثاء.

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