مدرب كولومبيا: دفعنا ثمن إهدار الفرص

قال نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، إن فريقه دفع ثمن فشله في تحويل الضغط إلى أهداف، بعد خروجه من كأس العالم لكرة القدم على يد سويسرا بخسارته بركلات الترجيح 4 - 3، بعد تعادلهما سلبياً بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ16.

وفي مؤتمر صحافي استمر ما يزيد قليلاً على ثلاث دقائق، قال لورينزو إن كولومبيا تستحق نتيجة أفضل بالنظر إلى المجهود الذي بذلته على مدار 120 دقيقة في مباراة وصفها بأنها متقاربة وخططية ومتوازنة.

وقال لورينزو للصحافيين: «ما كان ينقصنا، بلا شك، تسجيل هدف. كنا نعلم أنها ستكون مباراة مغلقة للغاية، وخططية للغاية، ومتكافئة للغاية. ومع ذلك، أعتقد أننا كنا نستحق أكثر قليلاً خلال الوقت الأصلي بسبب النيات (الهجومية) التي كانت لدينا والتسديدات التي قمنا بها».

وأشار لورينزو إلى أن المباراة فقدت إيقاعها مع تقدم الوقت؛ إذ بدأ التعب يظهر على لاعبي الفريقين قبل أن تؤدي حالة التعادل إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح.

كما دافع مدرب كولومبيا عن قراره باستبدال لاعب الوسط جون أرياس، قائلاً إن ذلك كان بسبب التعب وخطر حصوله على بطاقة صفراء ثانية، بعد أن حصل على إنذار في الفوز على غانا في دور 32، مما كان قد يؤدي إلى غيابه في الدور المقبل لو تأهل الفريق. كما قام لورينزو باستبدال لويس سواريز في وقت متأخر من المباراة، بعد أن نال بطاقة صفراء في الدقيقة 60.

وقال: «كنا نخشى أن يؤدي تدخل واحد متأخر إلى خسارة لاعب واحد. وكذلك فقدان الطاقة. كانت لنا 15 محاولة. هذا عدد كبير، وعندما لا تسجل، فإنك تدفع ثمن ذلك. لا يوجد ما نلوم أنفسنا عليه. أحياناً تدخل الكرة المرمى، وأحيانا لا تدخل».