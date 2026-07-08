بعد قرار «الأولمبية الدولية»... «فيفا» يناقش رفع الحظر على روسيا

ذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم مناقشة رفع الحظر المفروض على جميع المنتخبات الروسية رسمياً، من أجل السماح لها بالمشاركة في المنافسات الدولية مجدداً.
ووفقاً للتقرير، تأتي هذه الخطوة عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف مؤقتاً عن اللجنة الأولمبية الروسية، وإنهاء توصياتها للاتحادات الرياضية بتطبيق إجراءات تدقيق صارمة على الرياضيين الروس.
وكان «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أوقفا روسيا وحليفتها بيلاروسيا عن المشاركة في تصفيات كأس العالم للرجال عامي 2022 و2026، وكأس العالم للسيدات عام 2023. بعد أن شنَّت موسكو حربها ضد أوكرانيا في مارس (آذار) 2022.
وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أعلن في وقت سابق من هذا العام تأييده لعودة المنتخبات الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن «فيفا»، الشهر الماضي، أنه سيسمح لجميع الاتحادات الأعضاء، بما فيها روسيا، بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 15 سنة الجديدة والمهرجان المصاحب لها، اللذين سيقامان في أذربيجان في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، واصل المنتخب الروسي الأول للرجال خوض مباريات دولية خارج البطولات الكبرى، علما بأنه يوجَد حالياً في المركز الـ35 بتصنيف «فيفا» العالمي للمنتخبات، وينطبق الأمر نفسه على منتخب روسيا للسيدات، الذي يحتل المركز الـ27.