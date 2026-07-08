تألق الحارس كوبيل يقوده لنجومية مباراة سويسرا وكولومبيا

بعد قرار «الأولمبية الدولية»... «فيفا» يناقش رفع الحظر على روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293462-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
(فيفا) يعتزم مناقشة رفع الحظر المفروض على جميع المنتخبات الروسية رسميا (د.ب.أ)
فرانكفورت :«الشرق الأوسط»
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فرانكفورت :«الشرق الأوسط»
TT
بعد قرار «الأولمبية الدولية»... «فيفا» يناقش رفع الحظر على روسيا
(فيفا) يعتزم مناقشة رفع الحظر المفروض على جميع المنتخبات الروسية رسميا (د.ب.أ)
ذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم مناقشة رفع الحظر المفروض على جميع المنتخبات الروسية رسمياً، من أجل السماح لها بالمشاركة في المنافسات الدولية مجدداً.
ووفقاً للتقرير، تأتي هذه الخطوة عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف مؤقتاً عن اللجنة الأولمبية الروسية، وإنهاء توصياتها للاتحادات الرياضية بتطبيق إجراءات تدقيق صارمة على الرياضيين الروس.
وكان «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أوقفا روسيا وحليفتها بيلاروسيا عن المشاركة في تصفيات كأس العالم للرجال عامي 2022 و2026، وكأس العالم للسيدات عام 2023. بعد أن شنَّت موسكو حربها ضد أوكرانيا في مارس (آذار) 2022.
وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أعلن في وقت سابق من هذا العام تأييده لعودة المنتخبات الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن «فيفا»، الشهر الماضي، أنه سيسمح لجميع الاتحادات الأعضاء، بما فيها روسيا، بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 15 سنة الجديدة والمهرجان المصاحب لها، اللذين سيقامان في أذربيجان في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، واصل المنتخب الروسي الأول للرجال خوض مباريات دولية خارج البطولات الكبرى، علما بأنه يوجَد حالياً في المركز الـ35 بتصنيف «فيفا» العالمي للمنتخبات، وينطبق الأمر نفسه على منتخب روسيا للسيدات، الذي يحتل المركز الـ27.
«موقع فيفا»: فلسفة وهبي تعيد رسم ملامح منتخب المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293460-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
محمد وهبي يقود تحولًا تكتيكيًا أعاد رسم هوية المنتخب المغربي (رويترز)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
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نيويورك :«الشرق الأوسط»
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«موقع فيفا»: فلسفة وهبي تعيد رسم ملامح منتخب المغرب
محمد وهبي يقود تحولًا تكتيكيًا أعاد رسم هوية المنتخب المغربي (رويترز)
شهدت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في أميركا والمكسيك وكندا، تحولاً كبيراً في الشكل التكتيكي والفني للمنتخب المغربي، الذي وصل إلى دور الثمانية بالبطولة؛ حيث سيلتقي نظيره الفرنسي، غداً (الخميس).
وكان المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة بقطر، قد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه على كندا (3 - صفر)، في دور الستة عشر.
وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على ما قدمه المنتخب المغربي في المونديال، بقيادة مدربه محمد وهبي.
وكان وهبي قد قال قبل أول مواجهة للفريق بالمونديال في دور المجموعات: «لن أحضر بطريقة مختلفة لمباراة البرازيل، فنحن لدينا فلسفتنا الخاصة».
وقال موقع «فيفا» إن تلك واحدة من أكثر الصور تعبيراً عن تطور المنتخب المغربي. ووصفه بالفريق الذي أبهر العالم قبل أربعة أعوام بقدرته على الصبر، والتنظيم، والضرب في اللحظة المناسبة، في طريقه إلى بلوغ الدور قبل النهائي.
وفي تصريحات أبرزها الموقع الرسمي قال المدرب (50 عاماً) في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة البرازيل: «ما يجب أن نركز عليه هو أن نلعب بالجودة المطلوبة، وبثقة، يجب أن نعرف بأن المغرب يعيش حقبة هي الأفضل فنياً في تاريخه الكروي، لذلك يجب أن نحترم البرازيل، لكن لا نخاف منها».
وأكد وهبي ذلك قبل الفوز على كندا في دور الستة عشر، قائلاً: «اللاعب المغربي لديه ميزة أنه يحب أن يلمس الكرة ويداعبها، وفي الوقت نفسه يجيد الركض والتحرك في الملعب لوقت طويل».
وقال: «لا أقول لهم: لا تسددوا من خارج المنطقة، لكن بما أننا نصل إلى منطقة الجزاء كثيراً، وأصبحنا من أكثر الفرق التي تلمس الكرة داخلها؛ فلماذا نسدد إذن من مسافات بعيدة؟».
وقال «فيفا» إن تطوير الأسلوب في المنتخب المغرب كان يحتاج إلى عناصر قادرة على تجسيده داخل الملعب، وجاء في مقدمتها أحد أبرز اكتشافات كأس العالم 2026، أيمن بوعدي (18 عاماً) الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام البرازيل.
ولفت لاعب ليل الفرنسي الأنظار بقدرته على الربط بين الخطوط، وهدوئه تحت الضغط، وتميزه في قراءة اللعب.
وقال وهبي عن نجمه الشاب: «إنه نوع اللاعب الذي لطالما أعجبت به، إنه دائماً ما يرفع رأسه، ويتمتع بحضور قوي، وهو لاعب عصري، وقبل كل شيء، ذكي للغاية. إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من العمل معه».
وفي الوقت الذي تخدم فيه الأسماء الجديدة أفكار وهبي، لا يزال بعض من ركائز إنجاز قطر 2022 يشكلون العمود الفقري لهذا المنتخب، يتقدمهم ياسين بونو وأشرف حكيمي وعز الدين أوناحي، ويحافظون على الروح القتالية التي صنعت ذلك الإنجاز التاريخي.
ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
خطف المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير والصعب على مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة قلب فيها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي في الوقت بدل الضائع.
وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 15، قبل أن يعزز زيكو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة قادها محمد صلاح.
وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء، لكنه عاد ليقود انتفاضة «التانغو»، فقلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي، بـ«ريمونتادا تاريخية»، التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).
وبذلك ضربت الأرجنتين موعداً في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا، بينما ودّعت مصر البطولة بعدما كانت على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.