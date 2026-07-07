سكالوني يغالب دموعه بعد إقصاء مصر

غالب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، البكاء بعد الفوز المثير على مصر بنتيجة 3 / 2، مساء الثلاثاء، ضِمن منافسات دور الـ16 لـ«كأس العالم».

وقال سكالوني، عقب اللقاء، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «أنا متأثر للغاية».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لا أستطيع الحديث، أنا آسف، أنا متأثر للغاية، الآن».

ولم ينس ليونيل سكالوني الإشادة بلاعبيه: «فريقنا رائع، هذا ما يمكنني قوله، أستأذن للانصراف».

وينتظر منتخب الأرجنتين، حامل اللقب في دور الثمانية، مواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.