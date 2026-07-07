برنتفورد يضم المهاجم أنتوني قادماً من بيرنلي

أعلن برنتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم جايدون أنتوني قادماً من بيرنلي بموجب عقد مدته أربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يكشف الجانبان عن قيمة الصفقة. وأحرز أنتوني تسعة أهداف في 38 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات مع بيرنلي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية. وقال كيث أندروز، مدرب برنتفورد: «تابعنا مسيرة جايدون لفترة طويلة، وكنا دائماً معجبين به من بعيد. لقد قدم أداءً رائعاً الموسم الماضي، وهو أمر صعب في فريق هبط إلى دوري الدرجة الثانية».

وعلى مدار موسمين، خاض أنتوني 81 مباراة في جميع المسابقات مع بيرنلي الذي انضم إليه في البداية على سبيل الإعارة قادماً من بورنموث قبل أن يكمل انتقاله بشكل نهائي الصيف الماضي. ويستهل برنتفورد موسمه في الدوري بمواجهة توتنهام هوتسبير يوم 22 أغسطس (آب).