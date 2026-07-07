«الأولمبية الدولية» ترفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتاً

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتاً، الثلاثاء، في خطوة مهمة نحو عودة اندماج روسيا في الأسرة الأولمبية قبل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028.

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، عُلقت عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لاعترافها بالمجالس الأولمبية الإقليمية للمناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا وهي لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا عقب الغزو الروسي.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي رفع الحظر، لكنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان بإمكان روسيا رفع علمها أو ألوانها أو عزف نشيدها الوطني خلال الألعاب. وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري في مؤتمر صحافي: «أكدنا بوضوح أن جميع الرياضيين لديهم فرصة المنافسة في الألعاب الأولمبية. وهذا ما يعكسه هذا القرار؛ فهو يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الرياضية. ورأينا أنه من المهم حقاً أن تتاح هذه الفرصة للرياضيين». وأضافت: «كان من الواضح جداً، عندما عززنا لائحتنا المتعلقة بالحياد، أن الاختيار لن يستند فقط إلى الأداء الرياضي، بل أيضاً إلى القدرة على أن يكونوا قدوة»، مؤكدة أن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل مراقبة روسيا عن كثب.

وقال وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديجتياريف إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية من شأنه تمهيد الطريق أمام الرياضيين الروس للعودة الكاملة إلى الساحة الرياضية الدولية.

أضاف ديجتياريف: «عودة بلادنا إلى الأسرة الأولمبية بمثابة ضوء أخضر للاتحادات الدولية لإعادة جميع رياضيينا».

وشارك الروس كرياضيين محايدين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 وفي دورة الألعاب الشتوية في ميلانو كورتينا عام 2026.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: «اتخذ القرار بعد تحليل شامل أجرته لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، مع الأخذ في الحسبان أن اللجنة الأولمبية الروسية لم تعد تضم في عضويتها أي منظمات رياضية إقليمية في الأراضي التي تقع تحت ولاية اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2023 أن اعتراف روسيا بالمجالس الأولمبية الإقليمية في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا يشكل انتهاكاً للميثاق الأولمبي والسلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية.

وقالت: «تؤكد اللجنة الأولمبية الروسية أنها لا تقوم، ولن تقوم، بأي أنشطة في هذه المناطق. وسيواصل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي أنشطة للجنة الأولمبية الروسية في تلك المناطق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر».

فضائح تعاطي المنشطات بالإضافة إلى العزلة التي تعاني منها روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تأتي عودة رياضييها إلى المنافسات على خلفية واحدة من أكثر فضائح المنشطات تدميراً في تاريخ الألعاب الأولمبية. وخضعت البلاد للتدقيق منذ أن كشف تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في عام 2015 عن أدلة على تعاطي المنشطات بشكل ممنهج في ألعاب القوى الروسية، وتلاه اكتشافات تفيد بوجود عملية تستر برعاية الدولة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014. ومنعت روسيا من المنافسة تحت علمها في عدة دورات أولمبية لاحقة، واقتصر قبول العديد من الرياضيين على المشاركة كمحايدين، وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات حظرا لمدة 4 سنوات في عام 2019 بعد ثبوت تلاعب موسكو ببيانات المختبرات - وهي عقوبة خُففت لاحقاً إلى عامين من قبل محكمة التحكيم الرياضية. ونفى المسؤولون الروس مراراً وجود برنامج تعاطي منشطات مدعوم من الدولة. وقالت كوفنتري: «نطالب بضمان إجراء اختبارات كافية على الرياضيين الروس المشاركين في أولمبياد لوس أنجليس 2028».